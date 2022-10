Ez a magyar nyugdíjas álomállás: milliók mondanak nemet a legújabb munkahelyi őrületre

A Covid sokakat ébresztett rá, hogy mivel elégedetlenek a munkahelyükön, és rengetegen mondtak fel olyanok is, akik számára ez korábban elképzelhetetlen volt. Ugyan ma már egyre ritkább, hogy valaki hosszú évekig maradjon ugyanazon a munkahelyen, mégis vannak előnyei, ha valaki egy cégnél tölt el hosszabb időt. A tapasztalat mellett meggyőző érv lehet az anyagi biztonság és a munkahelyi megbecsülés. Összegyűjtöttük, milyen érvek szólnak amellett, hogy hosszú távra tervezzünk a munkahelyünkön.

A Covid kitörése nem csak a home office széles körű elterjedésével változtatta meg a munkaerőpiacot: a járvány sokak számára mutatott rá, mivel elégedetlenek a munkahelyükön, és világszerte szabályos váltási hullámnak lehettünk szemtanúi. Ennek persze sok esetben nem csak a munkavállalók igényeinek változása volt az oka, hanem rengetegen kényszerből kezdtek akár a korábbihoz képest teljesen más munkakörben dolgozni, hiszen a Covid által legjobban sújtott szektorok esetében az ott dolgozók sok esetben kénytelen voltak új területen elhelyezkedni.

Szintén nem új keletű, hogy az emberek ma már könnyen váltanak állást: a csökkenő munkavállalói elkötelezettség a cégek felé ma általánosnak mondható jelenség. 2022-ben már ritkaságszámba megy, hogy valaki 10–15 évet húzzon le egy helyen, az pedig szinte alig fordul elő, hogy valaki ugyanott töltse az egész karriejrét. Ráadásul a váltást szintén megkönnyíti, hogy itthon több területen is munkaerőhiányról beszélhetünk, így aki most keresne más munkát, az elég gyorsan találhat magának új állást.

Menni vagy maradni?

Ugyan a munkahelyváltókról rengeteg szó esett mostanában a járvány alatt, ettől még továbbra is jelentős az aránya azoknak, akik huzamosabb ideig dolgoznak ugyanazon a munkahelyen. Olyan fontos érvek szólhatnak a maradás mellett, mint a jó munkahelyi kultúra, az előrelépési lehetőség és a biztonság, ez pedig sokak számára vonzóbb lehet, mint elmenni egy új céghez.

Habár ritkán, de ma is előfordul, hogy valaki az egész karrierjét ugyanott tölti, ennek pedig két fő oka van a szakértők szerint: az első, hogy a nagyobb cégeknél olyan lehetőség van a fejlődésre és az előrelépésre, ami máshol nincs meg feltétlenül, így az ambiciózusabb kollégák meg tudják valósítani a fejlődési céljaikat. A másik, hogy valaki az anyagi biztonságot és stabilitást részesíti előnyben, és szívesen maradnak a saját, szorosabb munkahelyi csoportjukon belül. A BBC cikke alapján most összeszedtük, milyen feltételek mellett hajlandóak ma a munkavállalók akár évtizedeket is eltölteni egy helyen.

EZ IS ÉRDEKELHET Fordul a kocka a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozót állítanak nehéz döntés elé Sok cég igyekszik visszavezetni az irodai bejárást, azonban nem biztos, hogy hosszú távon megéri csökkenteni a távmunkát.

A létrán feljebb jutni

A sikerre és előrelépésre való igény alapvető az életben – magyarázta Allan Lee, munkaszervezet-kutató. Ezt az igényt pedig kielégítheti ugyanaz a cég, ha egyértelmű karrierlehetőségeket kínál az ambiciózus munkavállalóknak. Így ők is azt érezhetik, hogy folyamatosan előre haladnak a munkahelyükön.

Ha azt érezzük, hogy folyamatosan a céljaink elérésén tudunk dolgozni, az nagy motiváció arra, hogy maradjunk

– teszi hozzá Lee. Azonban nem csak a célok és az előreléptetések számítanak: a jó munkahelyi légkör is óriási tényezőként játszik bele abba, mennyire tervez valaki hosszú távra egy adott cégnél. Van, akinek fontosabb a kölcsönös tisztelet és a bizalom a munkahelyén, mint az, hogy feljebb jusson a ranglétrán.

Nyugalom és biztonság

Attól még, hogy valaki évtizedekig hatja az igát ugyanott, egyáltalán nem biztos, hogy magasabb pozíciót tud elérni ez alatt az idő alatt. Nem minden dolgozó legfőbb célja az előrelépés: számos munkavállalónak a megszokott környezet és a munkakör elég érv ahhoz, hogy ugyanott maradjanak akár évtizedekig.

Számukra fontos lehet tökéletesen megtanulni a feladataikat, és elérni egyfajta szakértői státuszt

– magyarázza ezzel kapcsolatban Johnny C. Taylor HR-szakértő. „Így élvezhetik a munkájuk nyújtotta stabilitást, a rutint, és végső soron a jobb munka-magánélet egyensúlyt, mint például egy vezető pozícióban” – teszi hozzá. Ráadásul a váltásnak kockázata is van, míg a pénzügyi biztonság, a rendszeres és kiszámítható béremelés, adott esetben a jó nyugdíj meggyőző érvek lehetnek a maradás mellett.

EZ IS ÉRDEKELHET Lesújtó ábrán a magyar valóság: a legtöbb dolgozó 3 hónapig sem élne túl, ha jön az összeomlás Több hónapra elegendő tartalékkal csak kevesen rendelkeznek, a magyarok egy jelentős része egy hónapig sem húzná ki rendszeres fizetés nélkül.

Megéri ugyanott maradni

Mindenki különböző, ez pedig érvényes arra is, mit szeretnénk elérni a munkában. Ha egy cég képes a munkavállalóinak elég faladatot adni, és ehhez jó körülményeket biztosítani, akkor bőven lesznek olyanok, akik emiatt sokáig szívesen ott maradnak. Szintén fontos a munkáltatóhoz fűződő kapcsolatunk, amibe belejátszik, mennyire becsülnek minket a munakhelyünkön, és mennyi bizalmat kapunk az önálló munkavégzéséhez. Szintén a maradás mellett szól, ha valakinek szüksége van az anyagi stabilitásra, hogy el tudja tartani a családját, vagy biztosan tudja fizetni a hitelét.

Ugyan ma a munkahelyváltókról hallunk többet, de ne ettől még nem tűntek el azok a munkavállalók, akik évtizedeket, sőt akár egy egész karriert töltenek el ugyanott.

Az utóbbi ma már valóban ritkaságszámba megy, de még ma is létező jelenségről van szó. Aki pedig váltani szeretne, jó helyzetben van: a feszített munkaerőpiaci helyzetben sok betöltetlen állás van szinte teljes foglalkoztatás mellett, úgyhogy akár válogatni is lehet az új állások között.