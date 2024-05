Komoly leépítés történt egy fontos állami szervnél: rengeteg ember került utcára

Csoportos létszámleépítés történt az Állami Számvevőszéknél – írja a 24.hu. A leépítésben 42 alkalmazott érintett.

Május 1-jei hatállyal 42 fő csoportos létszámleépítését jelentette be az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A lépést hatékonyabb és takarékosabb működéssel és a digitalizáció eszköztárát is felhasználó, felügyeleti jellegű intézmény kialakításával is indokolta az állami szerv. A szóban forgó 42 fő a teljes állomány 7,55 százalékát tette ki, ezzel párhuzamosan a munkakörök számának mintegy 10 százalékos csökkentését rendelték el a szervezetnél.

A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének (MKKSZ) képviselői azt a tájékoztatást kapták Windisch Lászlótól, az ÁSZ elnökétől, hogy kéthavi felmentési idő és a munkaviszony hosszától függő végkielégítést jár azoknak, akiket elbocsátottak.

