Ez a nyár más lesz, mint az eddigiek: erre készülhetnek a magyar dolgozók

Makacsul tartja magát az a nézet, hogy a nyár uborkaszezon az álláskeresés és -kínálat területén. De mi az igazság? Vajon tényleg a fű sem nő nyáron a munkaerőpiacon, vagy a viszonyok megváltoztak? Az idei év mást hozhat – állítják a szakértők.

Nem mondunk újat azzal, hogy a nyár a nyaralások, szabadságolások időszaka. Ilyenkor mind a munkaadóknak, mind a dolgozóknak van lehetőségük egy bizonyos időt a munkahelyüktől távol tölteni, ami rendre felszínre hoz néhány jelenséget. Lássuk, melyek ezek, ezt követően pedig ejtsünk szót arról is, miben lehet más az idei év.

Az egyiket nevezzük munkahelyi ütközéseknek. Ennek lényege, hogy úgy a munkaadó, mint a munkavállaló a kellő távolságból – térben és időben – hajlamos úgymond újratervezni, vagyis a szabad idejében elmélyedni az életében addig történtekről, átértékelni azokat és az addig eltervezettekről valami újat, akár egészen mást vizionálni. Így amikor megérkeznek a nyaralásból felvértezve az új gondolatokkal borítékolható a konfliktus a felek között. Ebből is adódhat, hogy sokan már nyáron elkezdenek új lehetőségek után puhatolózni, illetve, hogy a vezetők egy része ilyenkor gondolja át a lehetséges elbocsátásokat. Ez lehet az eredője, hogy szeptemberben megugrik az elérhető pozíciók száma a cégeknél.

Egy másik ilyen jelenség, amely a nyári időszakban rendre a középpontba kerül, nem más, mint a karbantartások. Erre cége válogatja, mikor és mennyi időre kerül sor – sok helyen augusztus 20 körülire időzítik, és két hétre ütemezik –, de ilyenkor szinte biztosan szabadságra küldik a dolgozók többségét. És ehhez mindenkinek alkalmazkodni kell: annak is, aki egyébként máskor akarta kivenni a szabadságát, ami szintén generálhat elégedetlenséget.

Az idei év más lehet

A munkaerőpiac nyári mozdulatlansága tehát sokszor inkább csak a felszín. Alatta, mint egy vulkán gyomrában, nagy mozgolódások lehetnek. Az idei év pedig azért is más, mint az eddigiek, mert – mint azt a Man at Work vezetői is hangsúlyozták – a cégek jelenleg óvatosabbak, kivárnak, aminek hatására nyáron ugorhat majd meg a pozíciók meghirdetése.

Eddig volt egy kiszámítható tendencia, hogy nyáron nem dübörög annyira a toborzás, de most úgy tűnik, hogy a cégek (ez a közelgő önkormányzati választásokkal is összefügghet, de számos más oka is lehet) elodázzák a munkaerő-felvételre vonatkozó döntéseiket. Így az is lehet, hogy az elmúlt évekkel ellentétben idén nyáron tömeges felvétel lesz; a vállalatok a vártnál előbb fogják meghirdetni az új pozíciókat

– magyarázta Baradits Bulcsú, a Man at Work munkaerő-kölcsönzési üzletágvezetője. Érdekes módon a munkaerő-közvetítési oldalon nem figyelhető meg ez a kivárás.

Azok a cégek, ahol komoly szükség van a szakképzett munkaerőre, továbbra is ugyanolyan, vagy még magasabb létszámban várják az új kollégákat. Bízunk benne, hogy ez egész nyáron így marad majd

– tette hozzá Farkas Edit, a Man at Work munkaerő-közvetítési üzletágvezetője.