Nesze neked összeszerelőország: komoly leépítés az egyik hazai akkugyárban, rengetegen kerülnek utcára

Rengeteg dolgozót küldtek el az iváncsi akkugyárból, volt, akinek a műszak közepén szóltak, hogy pakoljon össze. Úgy tudni, a kölcsönzött munkaerőt érinti a leépítés, többnyire vendégmunkásokat rúgtak ki, de akadtak köztük magyarok is.

Több száz dolgozót küldtek el pénteken az iváncsai akkumulátorgyárból, egy érintett arról számolt be, műszak közepén szóltak nekik, hogy pakolják össze a dolgaikat, mert ki vannak rúgva - hangzott el az RTL Híradóban.

A szakszervezet úgy tudja, a kölcsönzött munkaerőt érinti a leépítés és főként vendégmunkásokat küldtek el az üzemből. Székely Tamás, a Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti szövetségének elnöke szerint másfél hete tárgyaltak a céggel a bérekről. Nem tudtak megállapodni, de azt megígérték nekik, hogy a saját dolgozóikat nem bocsájtják el.

Az elbocsátások hírét több, nevét nem vállaló dolgozó is megerősítette, hozzátéve, bár előzetesen is voltak információk leépítésekről, arra azonban nem voltak felkészülve, hogy ilyen hirtelen, és ennyi embertől válik meg a cég. Az ott dolgozók úgy tudják, a magyar vezetőség jelenleg is lobbizik azért, hogy magyar munkavállalókat ne küldjenek el, első körben javarészt a kirgiz dolgozóktól váltak meg.

Bod Péter Ákos közgazdász szerint a kirúgások mögött az állhat, hogy a korábbi tervekhez képest sokkal kevesebb elektromos autót adnak el Európában. emiatt az összeszerelő fázisban a munkaerőigény csökken.