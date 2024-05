Egyre durvul a boltok bérháborúja: brutális fizetésemeléseket jelentett be a Lidl

A brit Lidl bejelentette, hogy júniusban több mint 3%-kal növeli a dolgozók béreit, ami az elmúlt 12 hónap során már a harmadik emelés lesz. Ez számunkra azért érdekes, mert rengeteg Angliában élő magyar dolgozik a diszkonláncnál.

A brit Lidl bejelentette, hogy júniusban több mint 3%-os béremelést hajt végre, ami egy év leforgása alatt a harmadik ilyen jellegű intézkedés. A német szupermarketcsoport brit részlege pénteken tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy az országban dolgozók órabérét 12,40 fontról 12,50 fontra növeli, forintra (átszámolva ez 5 585 forintról 5 630 forintra), míg Londonban az alkalmazottak órabére 13,55 fontról (6103 forint) 13,65 fontra (6148 forintra) emelkedik - írja a Reuters.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt nemrég, Bécsben havi 2400 euró, 929 355 forint a Lidl minimálbér, azaz ennél kevesebbet nem lehet keresni, vagy ennyit vagy többet.

A brit emelésre felfigyelt Bank of England is, amely mint jelentős munkáltatóként tartja számon a Lidlt. A bank csütörtökön jelezte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a bérnövekedést és annak inflációs hatásait. Az Egyesült Királyságban más nagyvállalatok is hasonló béremeléseket hajtottak végre; például a John Lewis és a Co-op márciusban 10%-os emelést jelentett be, reagálva ezzel a kormány által meghatározott 11,44 fontos nemzeti megélhetési bér óránkénti emelésére.

A Lidl, amely a Schwarz csoport tagja és az Egyesült Királyság hatodik legnagyobb szupermarketlánca 8%-os piaci részesedéssel rendelkezik, azt állítja, hogy ezekkel a béremelésekkel továbbra is iparágvezető bért biztosítanak dolgozóiknak. Az intézkedés több ezer alkalmazottat érint majd pozitívan az országban.

Magyarországon 544 ezer forintos fizetéssel keresnek bolti eladókat - erről decemberben írtunk, de nem mindegy melyik településen és azon belül is melyik üzletbe kerül az ember. A 3.kerületben ennyi a bér, de akad olyan Lidl is, ahol ez az érték 400 ezer forint alatt van.