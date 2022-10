Számtalan magyar dolgozó áshatja el magát a szülei miatt: rémisztő igazság látott napvilágot

Ismét eltelt egy mozgalmas hét, az ősz is beköszöntött, de most legalább javában tart az indián nyár. Összeszedtük, melyek voltak a 40. hét legolvasottabb, legérdekesebb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon!

Rengeteg magyar dolgozó áshatja el magát a szülei miatt: szörnyű igazságra derült fény

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idén nem csak a népszámlás miatt gyűjt adatokat, hanem részt vesznek egy nemzetközi projektben is, mely a felnőtt lakosság képességeit vizsgálja. Ennek során a munkaképes korúak írási, olvasási, számolási, valamint problémamegoldó készségeit vizsgálják. A kutatásban 32 ország vesz részt, így az eredmények nemzetközileg összehasonlíthatóak lesznek, itthon pedig még nem volt példa ilyen széleskörű felmérésre a felnőtt lakosság körében ebben a témában. Janák Katalinnal, a KSH Életminőség-statisztikai főosztály vezetőjével beszélgettünk a projektről, a már rendelkezésre álló eredményekről és a magyarok soft skilleiről.

Elkezdődött: tömegével szabadulnak a magyarok ezektől az ingatlanoktól

Kezd egymástól elszakadni az eladó lakások és házak piaca, ami főként az energiadrágulásnak, ezzel összefüggésben a rezsiszabályok változásának köszönhető - derül ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből, amely a kereslet és a kínálat szeptemberi alakulását vizsgálta.

Ezekben a szakmákban beindult a kirúgási hullám Magyarországon: rengeteg munkavállaló retteghet

Az utóbi időben hozzászokhattunk, hogy feszített volt a munkaerőpiaci helyzet, ugyanis rendkívül magas foglalkoztatás mellett volt sok betöltetlen állás itthon. Ezzel előnybe kerültek azok a munkavállalók, akik váltani szerettek volna, hiszen nem kellett sokáig keresgélni egy új munkahely után. Most viszont nagyon úgy tűnik, fordul a kocka: idén júliusban és augusztusban is csökkent a foglalkoztatottak száma, ráadásul nőtt a munkanélküliek száma. Utánajártunk, időszakos visszaesésről van-e szó, pedig ez már a gazdasági válság miatti elbocsájtások előszele.

EZ IS ÉRDEKELHET Kevés háztulaj tudja: ezeket 8-10 évenként ki kell cserélni otthon, különben jön a büntetés Kevés lakástulaj tud róla, de bizony a vízórát nyolc évente kötelező lecserélni, különben a szolgáltató felbontja a szerződést.

Nyugdíjemelés 2022: átlagosan plusz 87 ezer forint érkezhet novemberben, sokan viszont egy fillért sem kapnak

Már éppen időszerű volt, hogy kiderüljön, mekkora nyugdíjemelésre és nyugdíjprémiumra számíthatnak a magyar idősek idén novemberben. A Magyar Közlöny október 5-én megjelent száma tartalmazza a rendeletet, amely 4,5 százalékos emelésről, és 0,5 százalékos nyugdíjprémium kifizetéséről szól. Az emelés alapját az a nyugdíjösszeg képezi, amelyet még a 2022. januári emelés előtt kaptak a nyugdíjasok, míg a prémiumot a novemberben aktuális nyugdíj összegéből számítják ki. Mutatjuk, hogy ez alapján kinek mekkora összeg járhat ez alapján.

Rengeteg magyart foszt ki a saját családja: így sose adj pénzt, még a szeretteidnek se

A magyarok túlnyomó többsége nem rendelkezik 500 ezer forintnál több megtakarítással, és akinek van, az is jellemzően készpénzben, a bankszámláján, valamint bankbetétben tartja, melyek a legkevésbé értékálló formák - ez derült ki a Pénzcentrum legújabb, több mint 25 ezer magyar megkérdezésével készült felméréséből. De rákérdeztünk arra is, hányan élnek még a hitelmoratórium lehetőségével, és kiderült, a magyarok leginkább a családi kölcsönökkel úsznak el.

Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2022-ben: nem kell tartaniuk az inflációtól, rezsitől?

Rengeteg szempontot meg kell ahhoz vizsgálni, hogy ki lehessen jelenteni, hogy a legjobb a nyugdíjasok helyzete a világon. Egy friss elemzés összesítette, hogy az országok hogy teljesítenek a nyugdíjasok egészségi állapota, életminősége, anyagi jóléte és pénzügyi helyzete alapján. Magyarország a 44 vizsgált országból a nem túl előkelő 32. helyre verekedte fel magát idén a maga 58%-os nyugdíjindexével, nyomába sem érve az első 10-nek, amelyek 73-81%-ot értek el. Mutatjuk, mely országokban a legjobb nyugdíjasnak lenni jelenleg a világban.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2022-ben: nem kell tartaniuk az inflációtól, rezsitől? A friss rangsor alapján Norvégia, Svájc, Izland, Írország, Ausztrália, Új-Zéland, Luxemburg, Hollandia, Dánia és Csehország az, ahol a legjobb a nyugdíjasok helyzete jelenleg.

Óriási csapást mért az élet a babaváró hitelre: milliókat buknak, akik 2022-ben veszik fel

Már több, mint három éve velünk van a babaváró hitel, amelynek összege azonban egy forinttal sem növekedett ezen időszak alatt. Aki pedig lakáscélra vette igénybe ezt a kedvező kölcsönt, most azzal szembesül, hogy szinte semmire sem elég már az a 7,5 millió forint, amit legfeljebb beletehet az önerőbe. Megnéztük az akkori és a mostani lakásárakat, hogy kiderítsük: mire megy, akinek nincs más az önerőben?

Eldőlt az osztrák sípályák, szálláshelyek, éttermek sorsa: erre készülhetnek az utazók 2022 telén

Óriási változásokon megy keresztül éppen a világ, azon belül a turizmus is, talán gyorsabban, mint az korábban megszokhattuk. Nem csak magyarországi szállás- és vendéglátóhelyek küszködnek, de egész Európa hasonló cipőben jár. Ausztria sem különálló sziget, ott is folyamatosan drágul minden, nem csak az energia, a benzin, a fogyasztói árak, ám a kormány nem hagyja, hogy akár csak egyetlen vállalkozás is lehúzza a rolót, az éttermek, a szállodák pedig egészen biztosan nyitva maradnak - ezt Oskar Hinteregger, az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal Közép-európia régiójának vezetője mondta el a Pénzcentrumnak. De szó volt még természetesen a közelgő síszezonról és arról is, hogy oldaná meg az ország a szektort szorongató munkaerőhiányt.