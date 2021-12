Beütött az emberhiány: brutál fizetéssel csábítja a raktárosokat, targoncavezetőket a Kifli.hu

Ismét csúcsokat dönget a hazai munkaerőhiány, a közösségi platforomokat böngészve lépten-nyomon álláshirdetésekbe botlik még az is, aki egyáltalán nem keres munkát. Legutóbb az egyik hazai online bolt hirdetéseire bukkantunk, melyben raktári dolgozót, targoncavezetőt keresnek jó pénzért.

A futárhiánnyal, a futárok fizetésével már több alkalommal is foglalkoztunk a Pénzcentrum oldalán az utóbbi időben, hiszen a pandémia alatt és miatt nem csak az ételfutárok, de a kiszállítok, és a hozzá kapcsolódó szakmákban dolgozók iránti kereslet is az egekbe ugrott. Ez nem csak a kommunikációban érhető tetten, de a feladott álláshirdetések számában és tartalmában is.

Aki rendszeresen böngész álláshirdetéseket, annak a mesterséges intelligencia egyre gyakrabban dobja fel a közösségi oldalakon az újabb és újabb találatokat. Így futottunk bele az egyik legnépszerűbb online üzlet, a Kifli.hu ajánlatába is a Facebookon.

Korábban szinte elképzelhetetlen volt, a mára már bevett gyakorlatnak számító módszer, miszerint konkrét fizetésekkel toboroznak a cégek. A Kifli a hirdetés szövege szerint raktári dolgozókat és targoncavezetőket keres nagy erőkkel, méghozzá bruttó 457 ezer és 537 ezer forintos fizetésessel. (Durva számítás szerint ez nettó minimum 303 ezer és 357 ezer forintot jelent, de ennél akár sokkal több is lehet).

Brutális mennyiségű munkaerőt szívna fel a Kifli

„Több mint 30 pozíció van nyitva majdnem állandóan a saját állomány tekintetében, a műszakok pedig a raktárban napi szinten vannak tervezve. A minőséget betanítással biztosítjuk”- mondta el a Pénzcentrumnak egy szeptemberi interjúban Peter Klekner, a Kifli.hu CEO-ja. Akkor nagyjából Kb. 150 autóval rendelkeztek, kétszer ennyi futárral, és napi 4000 kiszállítást teljesítettek. Elárulta az is, hogy mi okozza a legnagyobb gondot a toborzásban:

"Ami a béreket illeti, csomagban érkezik a számla a partnerektől, úgyhogy nem tudom, pontosan ott miként alakulnak a bérek személyre lebontva, de biztosan versenyképesek. Az irodai bérekben is mindig igazodunk a piachoz, sőt vannak olyan területek, ahol efölött fizetünk. A pandémia alatt sem kellett fizetést csökkentenünk, mi a szerencsések közé tartozunk, sőt állandóan toborzunk tehetséges embereket. Abban is szerencsénk van, hogy van befektetőnk, így meg is tudjuk őket fizetni.

A probléma inkább az, hogy tehetséghiány van. Ez nehéz munka, nagyon dinamikus a környezet, nem mindenkinek való. Nehéz megtalálni a megfelelő embereket, megfizetni őket már kevésbé problémás.

Változások a kiszállításnál

A Kifli vásárlóinak küldött tájékoztatása szerint annak érdekében hogy minél több vásárlót ki tudjanak szolgálni, december 13-tól korlátozni fogják, hogy egyszerre hány különböző terméket tudnak a vevők vásárolni egy rendelésben. Karácsonyig átmenetileg megszűnik a 15 perces időablak, az expressz kiszállítás és a vásárlás kiegészítésére legkésőbb 12 órával a kiszállítás megkezdése előtt lesz lehetőség. Ebben nyilván közrejátszik a pandémia, a karácsonyi roham úgyanúgy, ahogy a munkaerőhiány.