Az ázsiai vendégmunkás sem minimálbérért jön hozzánk: minimum nettó 350 ezret kér

A Magyarországra érkező külföldi munkavállalók száma összességében az utóbbi években gyors ütemben emelkedett, látható a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 2015 és 2020 közötti éves jelentéseiből. A trendet a járvány sem tudta megtörni: a 2015-ös és 2016-os majdnem 17 ezres adat 2019-re megközelítette a 70 ezret, majd a korlátozások hatására 2020-ban bő 36 ezerre mérséklődött. 2019-ben a Magyarországon tartózkodó – tehát nem csak dolgozó, hanem például itt tanuló – külföldiek száma is történelmi csúcsra ért majdnem 200 ezer fővel.

Az országban dolgozó vendégmunkások összetétele is gyorsan változik: 2020 végén már több volt az ázsiai, mint az ukrán vendégmunkás. Leggyorsabban a vietnámi és dél-koreai vendégmunkások száma emelkedik. Az egyszerűsített formában, vagyis munkavállalási engedély nélkül is alkalmazható ukránok száma visszaesett, ahogy egyébként más EU-n belüli országból érkező munkásoké is.

A magyar gazdaságban jelenlévő munkaerőhiányt enyhítendő (hivatalosan a járvány utáni gazdaságélénkítő intézkedésként) 2021-ben a kormány egy törvénymódosítással jelentősen megkönnyítette 9 ország állampolgárainak magyarországi munkavállalását, többek között Vietnámból, Mongóliából és a Fülöp-szigetekről, valamint Indonéziából is egyszerűbben vállalhatnak munkát Magyarországon az érkezők. Az említett új intézkedés értelmében az ukránokéhoz hasonlóan egyszerűsített foglalkoztatás a fenti országok állampolgárai számára is lehetőséggé vált. A vendégmunkások aránya a magyar munkaerőpiacon megközelítőleg 1-2 százalék, és messze az EU-átlag alatt van.

László Zoltán, a Vasas Szakszervezetek Szövetségének alelnöke a g7.hu-nak elmondta, hogy egyértelmű, hogy hatalmas szükség van a vendégmunkásokra, ráadásul nagy számú alkalmazásuk csökkenthetné a munkások túlterheltségét is. De egyelőre inkább a feszültséget látja, mint a pozitív folyamatokat, amelyeket a Vasas felvilágosító-érzékenyítő beszélgetésekkel igyekszik elősegíteni.

A munkaerő-közvetítéssel foglalkozó Aarenson Consulting ügyvezetője, Bogdanovits Péter szerint a közelmúlt fejleménye, hogy a cégek elkezdtek versenyezni a megbízható és magasabb bérrel átcsábítható ázsiai munkavállalókért.

Régebben még azt hitték, hogy a vendégmunkások a minimálbérért jönnek ide dolgozni. De ma egyértelmű, hogy a vietnámiak bérigénye nem alacsonyabb, mint a magyaroké, és tudják is, hol milyen bért kaphatnak, nem lehet őket megvezetni. Túlórákkal, plusz napokkal együtt 350 ezer forint nettót szeretnének megkeresni minimum. Megbízhatóan dolgoznak, de nem ellenségei a pénznek, magasabb fizetésért továbbmennek.

- tette hozzá az ügyvezető.