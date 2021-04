Itt a bizonyíték: tényleg mindenki számára lehet értékteremtő munkát biztosítani

Az ismert mondás szerint nem halat kell adni az éhezőknek, hanem megtanítani őket halászni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ennek szellemében indította el a Máltai Manufaktúra nevű társadalmi vállalkozását, amelynek keretén belül nemcsak kiváló minőségű termékeket nyújtanak a vásárlóknak, de számos hátrányos helyzetű családnak jelentenek biztos megélhetést.

Napi 8 órában dolgozni – a társadalom nagy része evidenciának veszi, hogy van munkája, van biztos jövedelme, ugyanakkor sokak számára az, hogy munkalehetőséget kapnak, sorsfordító lehet. Ezt ismerte fel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója, Kozma Imre atya, aki szerint a rászorulóknak leginkább úgy lehet segíteni, ha lehetőséget, elérhető célokat biztosítanak számukra, és segítenek ezek elérésében is. Ez az elképzelés hívta életre a Szeretetszolgálat Jelenlét programját, amely több mint egy tucat településen biztosít munkát országszerte a helyieknek. Tiszaburán egy varrodát működtetnek, ahol a településen élő nők dolgoznak, akik a helyben szervezett képzésen szakmát szereztek.

Tiszaburán az a szokás, hogy az emberek elmennek közmunkába, és nem kell egész nap dolgozni. Itt viszont napi 8 órában dolgozunk, és szeretjük. Nekem iskolás korom óta nem volt barátnőm, de itt igazi barátnőkre leltem. Ami itt a varrodában történik, az itt is marad. Bármit elmondhatunk egymásnak, megbízhatok másokban - ez az anyagi biztonságon kívül nekem nagyon nagy plusz

– mondta az egyik varrodában dolgozó nő, Sarkadiné Bugát Marika, a Jelenlét című dokumentumfilmben. A munkalehetőség rengeteg helyi család életét változtatta meg, az egyik nő elmesélte, hogy így, hogy már nem csak a férje dolgozik, rendesen tudják fizetni a számlákat és még arra is marad pénz, hogy elvigyék a gyerekeket kirándulni. Egy másik nő arról beszélt, milyen fantasztikus érzés volt számára, hogy jelesre végezte el a 9 hónapos OKJ varrónői képzést, miközben az általános iskolát be sem fejezte. A varrodában 2018 óta vászon bevásárlótáskákat és egyéb varrodai termékeket állítanak elő, az előbbieket a Máltai Szeretetszolgálat stratégiai partnere, a SPAR számára.

A Tolna megyei Gyulajon egy élelmiszer-termelő üzemet működtet a Szeretetszolgálat, savanyúságokat, szörpöket, lekvárokat, csatnikat, szószokat és magkrémeket állítanak elő, az alapanyagokat pedig a térségbeli helyi termelőktől szerzik be: így nem csak az üzemben dolgozó helyiek számára biztosítanak bevételi forrást, hanem a kistermelők számára is. Tartósítószer és adalékanyag mentes, minőségi kézműves termékek készülnek itt, amelyeket webshopon keresztül, valamint a SPAR kijelölt üzleteiben lehet beszerezni.

Pátyon, a Gondviselés Háza műhelyeiben (vagyis a teaüzemben, az asztalosműhelyben és a szitanyomó műhelyben) dolgozók enyhe, vagy középsúlyos értelmi fogyatékossággal élnek. Az egyik dolgozó, Benkő Tamás Ádám kiemelte, nagyon jó érzéssel tölti el, amikor az üzletben visszaköszön a saját keze munkája, hogy jó a hangulat, a közösség, és sokat jelent neki, hogy ott dolgozhat.

Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője hangsúlyozta, nem sajnálatra szerették volna alapozni a vállalkozásokat, nem az a cél, hogy a vásárlók azért vegyék meg ezeket a termékeket, mert azokat fogyatékos, vagy nehéz sorsú emberek állították elő, hanem azért, mert magas minőséget képviselnek.

Kovács Gábor, a pátyi műhely foglalkoztatási munkacsoport vezetője elmondta, a pátyi üzem integrált munkahely, ép és fogyatékossággal élők vagy megváltozott munkaképességűek egyaránt dolgoznak, és nagyon jó példa ez arra, hogy mindenki képes dolgozni, és mindenki számára lehet értékes munkát biztosítani.

Fókuszban a fenntartható üzleti modell

A vállalkozások körforgásos üzleti modell szerint valósulnak meg. Ez azt jelenti, hogy a munkahelyteremtéssel a korábban segélyekre szoruló vagy fogyatékkal élő emberek anyagi biztonsághoz és erkölcsi megbecsüléshez jutnak, és szakmát is kapnak a kezükbe. Munkájuk révén a dolgozók valódi értékeket állítanak elő: a termékek önmagukban, piaci alapon eladhatóak és magas minőséget képviselnek, a keletkező bevételből pedig fent lehet tartani az üzemeket, valamint lehetővé válik azok fejlesztése, bővítése és újabb munkahelyek létrehozása.

Az ezekben az üzemekben gyártott termékek,- ahogy Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország ügyvezető igazgatója fogalmaz - valóban keresettek és vonzók a vásárlók számára. A sikerhez ugyanis a versenyképes termék elengedhetetlen. A rendszer ugyanakkor hatással van az üzemekben dolgozók tágabb környezetére is: a dolgozók példát mutatnak a gyerekeiknek, a családtagoknak, barátaiknak, munkájuk nem csak az egyes emberek, de családok és közösségek életét is megváltoztatja. A modell működéséről és a Jelenlét program eredményeiről dokumentumfilm is készült nemrégiben, amelyet itt lehet megnézni.