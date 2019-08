Vallottak a bankok: ezért rohamozták meg a magyarok a fiókokat

Meglehetősen sokan vették fel a babavárót az első héten, kérdéses volt viszont, hogy az érdeklődés kitart-e. Mi most megkérdeztük a bankokat, hogy csökkent-e már a babaváró iránti érdeklődés az első héthez képest, és a válaszok alapján kijelenthető, hogy eddig az érdeklődés folyamatos, csökkenést nem láthatunk. Azt is megkérdeztük, hogy amennyiben valakinek elutasítják a kérelmét, leggyakrabban mi áll a háttérben.

A babaváró hitel iránt meglehetősen nagy volt az előzetes érdeklődés, és a Pénzcentrum a bankok akkori válaszai szerint megírta, hogy egy hét után körülbelül 100 milliárd forint lehetett a szerződéses összegek értéke összesen. Mivel a konstrukció már előzetesen ismert volt, okkal feltételezhettük azt, hogy az első héten volt a legnagyobb az érdeklődés. A feltételezés azonban nekünk nem elég, ezért megkérdeztük a hazai pénzintézeteket, hogy az első hét után mennyiben csökkent az érdeklődés a konstrukció iránt.

Azt is megválaszolták a bankok, hogy a legjellemzőbb szerződéses összeg a 10 millió forint volt. Voltak azonban esetek, amikor ennél alacsonyabb összeget kaptak az ügyfelek. Azt már korábban bemutattuk, hogy a babaváró teljes összegét egészen kis jövedelemmel is fel lehet venni, ennek ellenére mégis voltak elutasított kérelmek. Megkérdeztük a bankokat, hogy az elutasítások esetén mi volt az ok, amiért meghiúsult a szerződéskötés.

Kezdjük az ügyfelek érdeklődésével. Szinte minden bank azt válaszolta, hogy az érdeklődés nem csökkent, folyamatosan jönnek az ügyfélmegkeresések. Ez azt bizonyítja, hogy a babaváró megjelenése után nem rohanták meg azonnal az ügyfelek a fiókokat, így az is valószínűsíthető, hogy később is lesznek még kérelmek.

A Budapest Bank például azt írta, hogy az igénylők egy jelentős része az első héten nem jutott hozzá a TB-igazoláshoz, ezért sokan csak a második héten tudták az igénylésüket benyújtani a bankhoz. Az OTP válasza szerint az érdeklődés folyamatosan nő, az első hónap alatt több mint 8 ezer család igényelte a támogatást, és több mint 3 ezer kölcsönt már folyósított is a hitelintézet.

A Takarék is azt válaszolta, hogy folyamatosan nő az érdeklődés a hitel iránt, az UniCredit is folyamatos érdeklődést tapasztal, elmondásuk szerint az igénylések benyújtása egyenletes, nem érzékelnek csökkenést. Az MKB azt írta, hogy átlagban napi 20 új kérelmet nyújtanak be az ügyfelek, az érdeklődés nem csökken.

A CIB is még mindig jelentős érdeklődést tapasztal az összes fiókban, telefonos ügyfélszolgálaton és a Facebook-on is. A K&H szerint az érdeklődés folyamatos, az első 3 hétben közel 1000 darab igénylést fogadtak be, az átlagosan igényelt összeg 9,7 millió forint. Az Erste azt írta, hogy az első hetekben 2000 házaspár kapta meg a babavárót.

Miért utasítják el az ügyfelet? A bankok ezt is megválaszolták

Korábban megírtuk, hogy a maximált törlesztőrészlet miatt - ha csak a JTM szabályokból indulunk ki - egy minimálbérből élő család is jogosult lehet a teljes összegre, persze ez bankonként némileg változik. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy két minimálbérből élő család már egészen biztosan megkapja a maximális összeget. De nézzük meg bankonként, hogy mi az elutasítás fő oka általában.

A Takarék azt írja, hogy az elutasítások egyáltalán nem jellemzőek, mert az előszűrés és a dokumentumok befogadása során kiderül, ha valaki nem hitelezhető - más kérdés, hogy akkor már az előszűrési fázisban megtörténik az elutasítás, de ennek okát a bank nem írta le. Az UniCredit azt írta, hogy ha az igényelt összegnél kevesebb pénzt tudnak folyósítani, annak oka az, hogy az igénylők jövedelme nem tesz lehetővé nagyobb hitelösszeget. Amennyiben az egész igénylést elutasítják, annak általában az az oka, hogy az igénylés nem fele meg a hitelbírálati szabályoknak.

Az Ersténél az elutasítási arány elenyésző. A Raiffeisen azt írta, hogy ha nem kapja meg az ügyfél a teljes összeget, annak általában az az oka, hogy az ügyfél jövedelme nem teszi lehetővé a teljes összeg felvételét. Az MKB Banknál eddig összesen két esetben történt elutasítás, mert az ügyfél nem felelt meg a banki feltételeknek. A K&H ugyanezt írta: náluk is az az elutasítás oka, hogy az ügyfél nem felelt meg a hitelbírálat feltételeinek. Amint az látható, az elutasításokat tekintve meglehetősen szűkszavúak a bankok.