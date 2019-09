Még mindig sok a kérdés a babaváró körül: meglepődhetnek az igénylők

Nem apad a lelkesedés a 10 millió forintos babaváró hitel körül: hatalmas összegben folyósítottak eddig a bankok, de még mindig vannak kérdőjelek és módosítások a hitel körül. A Bank360 összeszedte a legfrissebb babaváró adatokat és változásokat.

Bár még mindig nagyon magas az érdeklődés az állami hitel iránt, a Bank360 információi szerint a pénzintézetek többsége vette az akadályt és tartják a rendeletben meghatározott 10 napos ciklusidőt az igénylések során.

A hiteligénylések befogadásától számítva - amennyiben teljes a benyújtott dokumentumok köre - tartható a 10 napos hitelbírálat a Gránit Banknál, az UniCredit Banknál jellemzően 6 nap telik el a befogadástól a folyósításig, az MKB Bank és a Takarék Csoport pedig arról számolt be, hogy a rendeletben előírt 10 napos határidőn belül hozza meg a döntést. Az Erste a befogadástól számított 2-3 napon belül elbírálja a hiteligényt és pozitív döntés esetén utalja a kért összeget.



Mostanáig rengetegen igényelték az akár vissza nem térítendő támogatássá alakítható hitelt. A válaszadók közül az OTP Banknál több mint 14 ezer család igényelte a hitelt, több mint 7 ezernek pedig már folyósított is a bank. Augusztus 15-ig az A Gránit Bankhoz több mint 1 milliárd forint összegű hitelkérelem érkezett, az UniCredit Banknál négyszáz igénylést fogadtak be és kétszázat már folyósítottak, míg az MKB Banknál több mint 500 igénylés van bent, és 130-at folyósítottak. Az Erste Banknál a befogadott kérelmek értéke eléri a 30 milliárdot és több mint 20 milliárd forint értékben már folyósítottak. A babaváró hitel bevezetésének első hónapjában több mint 875 igényt fogadott be a Takarék Csoport összesen 8,5 milliárd forint értékben és 315 igénylő család részére összesen 3058 millió forintot folyósított. A Budapest Banknál 850 igénylést nyújtottak be az indulás óta, míg a K&H Bankhoz beérkező babaváróhitel-kérelmek napi 150-170 között mozognak, augusztus végére pedig több mint 3 000 kérelem érkezett be a bankhoz.

Több bank a jóváhagyási arányról is árult el részleteket: az UniCreditnél az igénylések 94 százaléka, az MKB Banknál 70 százalék, a Takarék Csoportnál pedig több mint 98 százalék jut el a folyósításig. A Bank360 statisztikái szerint az átlagosan igényelt hitelösszeg 9,6 millió forint, az átlag futamidő pedig 19,7 év. Az ország egész területéről igen magas az érdeklődés, Budapestről származik a kalkulációk nagyjából 20 százaléka.

Ezek az elutasítás legfőbb okai

A bankok arról is vallottak, hogy miért buknak el leggyakrabban az igénylések: Gránit Banknál elvétve akadt olyan, akit lejárt hiteltartozás miatt utasítottak el. A Raiffeisen Banknál leggyakrabban jövedelem alapján nem hitelezhető vagy nem felel meg a feltételeknek az ügyfél. Hasonló okokról számolt be az MKB Bank: a jövedelem túlzott terheltsége, a túlzott eladósodottság, valamint a már meglévő hitelek esetében mutatott nem megfelelő törlesztési magatartás a legjellemzőbb elutasítási indokok.

A K&H Banknál és a Takarék Csoportnál is hasonlókról számolnak be: a leggyakoribb ok, ha a JTM jogszabályi előírások szerint az ügyfél nem hitelezhető, vagy az előírt feltételek szerint az ügylet nem hitelezhető. Ilyen eset például, ha az igénylő ügyfél munkáltatói szerződése nem megfelelő vagy a KHR-nyilvántartás szerint jelenleg nem hitelezhető.

Lakással kapcsolatosak a leggyakoribb hitelcélok

Bár a bankok szabad felhasználású hitelként kínálják a babavárót, többeknél arról is van információ, hogy mire használják majd fel az ügyfelek a kölcsönt: Az UniCredit Bank szerint a legtöbben lakáshitel mellé vagy lakásvásárlási célra kívánják fordítani a hitelt, valamint a hitelkiváltási cél iránt is élénk az érdeklődés. Az MKB Bank szintén hasonlókat tapasztal: az ügyfelek lakásvásárláshoz önerőként történő felhasználásról, meglévő hitelek előtörlesztéséről és lakásfelújításról számoltak be, míg a K&H Banknál közel az ügyletek felénél látnak lakáscélt, de sok esetben többes célra kérik az ügyfelek a babaváró hitelt. A K&H Bank egyébként a napokban módosított a náluk igényelhető babaváró hitel felhasználási céljáról: amennyiben a babavárót több hitelcélra szeretnék fordítani az ügyfelek, az igényelt hitelösszeg legalább 51 százalékának lakáscélnak szükséges lennie, míg egyedüli hitelcélként csak lakáscél jelölhető meg. A bank emellett augusztus végétől a táppénzt is elfogadja jövedelemként.

A lakáscélokon túl a jegybank legfrissebb, bankokkal készült interjúk alapján összegyűjtött adatai szerint 10-15 százalék bankon belüli, 5-10 százalék pedig bankon kívüli kiváltásra használná a hitelt. Szintén 5-10 százalék tervezi, hogy babaváró mellé lakáshitelt is felvesz.