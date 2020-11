Koronavírus: ezekben a megyékben nőtt legjobban a betegek száma

4140 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 118 918 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2596 főre emelkedett, 27 585-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 88 737 fő. Az aktív fertőzöttek 24%-a, az elhunytak 28 %-a, a gyógyultak 28%-a budapesti. 6153 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 461-en vannak lélegeztetőgépen.

Tegnap 5162 volt, ma több mint 1000 fővel kevesebb az új esetszám, viszont az elhunytak száma csaknem a duplája a tegnapinak. Hétfőn 55, ma 103 beteg vesztette életét a járvány miatt. A gyógyultak száma 1434 fővel emelkedett tegnap óta, míg az aktív fertőzöttek száma 2603 fővel. Tegnap még 6061 koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 415-en voltak lélegeztetőgépen, ma már 6153-an vannak kórházban és 461-en a gépeken.

Az elmúlt két hét esetszámainak alakulása alapján az Időkép térképén látható, mely megyékben nőtt az emúlt időszakban a leginkább a fertőzöttek száma. Győr-Moson-Sopronban és Budapesten jelentősen emelkedtek, Nógrádban, Veszprém és Pest megyében továbbra is magasak. Most már a korábban elég enyhe emelkedést mutató Somogy, Tolna és Békés megyékben is jobban nőttek a diagnosztizált esetek.



A mai megyei adatok:

A tegnapi megyei adatok:

