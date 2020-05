Itt a bizonyíték: megrohanták a magyar vásárlók a barkácsáruházakat

Az ERSTE Bank első negyedéves adózás előtti eredményén már részben látszik a pandémiás válság, ezen belül is leginkább a fizetési moratórium hatása, a pénzintézet bevételeiben, a hitelek növekedési ütemében ugyanakkor még a korábbi évek lendülete mutatkozott - hangzott el a pénzintézet mai napont tartott online sajtótájékoztatóján. Várakozásaik szerint a törlesztések felfüggesztésének lehetőségével az ügyfelek mintegy fele él majd. Az év hátralévő részében a lakossági hitelkereslet 15-50 százalékkal csökkenhet, ugyanakkor - az egészségügyi válság lefolyásától függően - arra is van még esély, hogy a hitelállomány ha kis mértékben is, de növekedjen az év egészében.

Néhány nap alatt kétmillió technikai számlát nyitott a pénzintézet annak érdekében, hogy ügyfelei élni tudjanak a hitelezési moratórium lehetőségével - mondta el Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a pénzintézet első negyedéves eredményeit bemutató online sajtótájékoztatóján. Az banknál száz munkatárs dolgozott a projekten, ami - normál menetrendben - több hónapos előkészítést, informatikai fejlesztést és egyeztetések sorozatát igényli.

A bankrendszer, igazi bravúrt bemutatva, tulajdonképpen egyetlen nap alatt a teljes magyar GDP egyharmadának megfelelő hitelállomány tőke- és kamattörlesztését függesztette fel - tette hozzá. Az eddigi tapasztalatok szerint az ügyfelek fele nem kíván élni a moratórium lehetőségével, a jelzáloghitellel rendelkező magánszemélyek, valamint a nagyvállalatok még ennél is nagyobb arányban nyilatkoztak úgy, hogy tovább fizetnék a részleteket.

Az Erste Bank ugyanakkor már az első negyedévben jelentősebb összeget különített el a fizetési moratórium kapcsán keletkező veszteségekre. Az Erste adózás utáni nyeresége emiatt 4 milliárd forintra csökkent az első negyedévben. Az idei első három hónap számain ugyanakkor még nem látszanak igazán a járvány hatásai. Az első negyedévben az Erste Bank működési bevételei - a nemzetközi könyvviteli szabványok szerint (IFRS) készített kimutatás alapján - több mint 6 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakában elértet (ezen belül a nettó kamat- és jutalékbevételek 11 százalékkal emelkedtek), míg a pénzintézet működési eredménye 7,5 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A pénzintézet ugyanakkor tovább javította hatékonyságát, a költség/bevétel arány az időszak végére 53,2 százalékra javult az egy évvel korábbi 53,7 százalékról.

Az idei első negyedévben a lakossági hitelezésben az új kihelyezések értéke 83 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a hitelállomány 22 százalékkal nőtt éves összevetésben. A jelzáloghitelek esetében az újonnan folyósított hitelek értéke 26 százalékkal haladta meg a 2019 első negyedévében mértet. A fogyasztási típusú kölcsönöknél a kihelyezés 135 százalékkal ugrott meg az idei első három hónapban, míg az állomány 88 százalékkal bővült egy év alatt. A Babaváró hitel a fogyasztási hitelek esetében az új kihelyezések csaknem felét adta - ismertette Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese. Hozzátette: a bank a lakossági hitelkereslet 15-50 százalékos csökkenésével számol az év hátralévő részében, ezért jelentősen korrigálta várakozásait, a legnagyobb mértékben a fogyasztási hiteleknél számít az új kihelyezések növekedési ütemének csökkenésére. Ugyanakkor van esély arra, hogy az év egészében a hitelállomány, ha kis mértékben is, de növekedjék a tavalyihoz képest.

Mindeközben a pandémiás helyzet átalakította a bankhasználati szokásokat - felgyorsult a digitális transzformáció. Az utóbbi egy hónapban annyival nőtt a digitálisan aktív ügyfelek száma, mint korábban egy év alatt - hangsúlyozta Harmati László. A ChatBot interakciók száma januárhoz képest több mint 70 százalékkal nőtt márciusban, miközben a vészhelyzet elrendelése előtt mérthez képest 46 százalékkal esett a fióklátogatások, és 146 százalékkal nőtt a call center hívásainak száma. A Pénzcentrum kérdésére azt is elárulták, hogy vizsgálják ugyan a különböző lehetőségeket, de egyelőre nem tervezik, hogy - az OTP-hez hasonlóan - minden fióki alkalmazotton kötelezően elvégeztessék a koronavírus-tesztet.

A digitalizáció a vállalati üzletágban is felgyorsult: az aláírási procedúrák, a folyamatok egyszerűsítésével, a kapcsolattartás átalakításával reagáltak a cégek a vírushelyzetre. Ugyanakkor az Erste Bank élénk érdeklődést tapasztal az új hitellehetőségek, az NHP Hajrá, valamint az MFB új programjai, illetve a Garantiqa és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, a Cosme és az Exim megemelt fedezettségű hitelei iránt - szögezte le Szabados Richárd, a bank vállalati üzletágának vezetője. Szerinte a tartalékok felélése, a hitelkeretek kihasználása után növekszik az igény a likviditást segítő kölcsönök iránt.

Ismertetése szerint az első negyedévben egyébként is intenzív volt a növekedés a vállalati üzletágban. A tavalyi év azonos időszakához képest a hitelállomány 33 százalékkal bővült és elérte a 815 milliárd forintot, míg az új kihelyezések volumene idén az első három hónapban 37 százalékos növekedést mutatott éves összevetésben. A negyedév végén - a gyors növekedés ellenére - az állomány még rendkívül egészséges volt, az NPL-ráta nem érte el az 1 százalékot sem - tette hozzá Szabados Richárd, aki szerint a moratórium miatt nem lesz valós kép a vállalatok pénzügyi helyzetének alakulásáról.

Erre költenek az ügyfelek

A bankkártyás költések alapján megállapítható, mire kezdtem költeni az ügyfelek a járványhelyzet kezdetén, és mi az, amiben visszaesést tapasztalt a bank. A barkácstermékek, elektronika növekedést mutat, a dohányáruk stagnálnak, a könyvre fordított összegek mérsékelten visszaestek.

Az utazásra fordított költések bankkártyával 93 százalékban csökkentek, a szórakozás 90 szzalékkal. A divatcikkek vásárlásában 61 százalékos a visszaesés, míg az éttermi költésekben 64 százalék.