Megint egyre több fiatal család adósodik el: elképesztő, ami a hazai bankokban folyik

Az elmúlt napokban bemutattuk a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2024 márciusára vonatkozó lakossági hitelezési adatait, melyekből kiderült, hogy a lakossági jelzáloghitelezés igen jelentős mértékben, mintegy 15 százalékkal tudott bővülni februárhoz viszonyítva, miközben a személyi kölcsönök piaca is több mint 5 százalékot nőtt az előző hónaphoz képest. Ugyanakkor a felsoroltakkal ellentétben a babaváró hitelek esetében némi visszaesést hozott a március – a korábbi 21,43 milliárd forinttal szemben a tavasz első hónapjában csupán 19,87 milliárd forint került kihelyezésre az államilag támogatott konstrukció keretein belül. Persze minden csak viszonyítás kérdése – a tavaly márciusi számokhoz képest továbbra is bővülésről beszélhetünk (+8,4%).

2024 márciusában 19,87 milliárd forint volt az újonnan kötött babaváró hitelek szerződéses összege, ami 7,3 százalékkal maradt el az idén februári 21,43 milliárd forinttól. Ugyanakkor az arányaiban jelentősnek mondható visszaesés ellenére továbbra is elmondható, hogy a tavalyi számokhoz képest idén még mindig jól teljesít a konstrukció – a tavaly márciusban kihelyezett 18,33 milliárd forintnál még mindig 8,4 százalékkal magasabb a mostani eredmény.

Egyelőre tehát alaptalannak tűnnek azok a korábbi várakozások, melyek alapján a 2024. január 1-től életbe lépő szigorítások miatt vissza kellett volna esnie a konstrukció iránti keresletnek.

A képet árnyalja azonban, hogy például az Erste Bank tegnapi, a bank első negyedéves eredményeit ismertető sajtótájékoztatóján Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy bár a konstrukcióból a tavalyinál 39 százalékkal nagyobb összeget folyósított a bank az idei első negyedévben, ám ez leginkább a 2023 év végén, a szabályok változása előtt az utolsó pillanatban beadott igénylések ez évre áthúzódó kihelyezésének a hatása.

Csökkenő hitelköltség-mutató

Márciusban 9,41 százalékra olvadt a babaváró hitelek átlagos hitelköltség-mutatója, ami 0,73 százalékpontos csökkenést jelent az előző hónaphoz képest. Ez az érték utoljára 2022 májusában volt még ennél is alacsonyabb, amikor is 8,99 százalékon állt ez a mutató. A csúcsot egyébként tavaly januárban érte el, amikor is 16,22 százalékos volt a szóban forgó konstrukció átlagos hiteldíja.

Bajban az első babavárósok?

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára egy múlt heti interjúban arról beszélt, hogy a Magyar Államkincstár legfrissebb összevetése szerint a 2019-ben igényelt babaváró hitelek kevesebb mint negyedénél nem igazolták még az igénylők az első gyerek megszületését. Mindez azért érdekes, mert a 2019. július 1-től igényelhető konstrukció a folyósítást követő első 5 évben kamatmentes, azonban ha ezen idő alatt nem születik gyerek, akkor az adósok elveszítik a kamattámogatást – ami a kamat és a törlesztőrészlet növekedésével jár -, továbbá az addig igénybe vett kamattámogatást is egy összegben, 120 napon belül rendezniük kell az állam felé.

A jegybanki adatok alapján 2019 második felében 48 972 babaváró hitelszerződés született, aminek ha csak a 20 százalékával számolunk, akkor is közel 9 800 szerződés lehet bajban. Nekik már csak néhány hónapjuk van az első gyerek megszületésére, illetve a megszületés tényének igazolására.