Indul az őrület a boltokban: nullás hitelekkel támadnak, nagyot bukhatsz az akciókkal

Évről évre egy vagyont hagynak ott az emberek az üzletekben az ünnepek közeledtével. Ha áthidaló anyagi segítségre van szükséged, kétszer is fontold meg, hogy mit választasz! Adunk néhány tippet a helyes döntéshez.

Napokon belül itt a Black Friday (hivatalosan november 29., péntek, itthon viszont össze-vissza akcióznak ezzel a szlogennel november folyamán a kereskedők), utána a Cyber Monday, a vásárlási láz napjai pedig megnyitják a karácsonyi nagybevásárlások előtt az utat idén is és ismét tágra nyílnak a pénztárcák. Ekkor előbújnak a hitelkártyák és sokan vásárolnak áruhitelből is, de olyanok is akadnak, akik egy nagyobb összegű személyi kölcsönből rendezik le például az ünnepi kiadásokat. Nagyon nem mindegy azonban, mikor, milyen pénzügyi termékhez érdemes nyúlni.

Még mindig sláger a személyi kölcsön

Először is nem árt megnézni, hogy mi történt a hitelek piacán a tavalyi ünnepi szezonhoz képest. A legjelentősebb változások a személyi kölcsönök piacán voltak: a kamatok például estek az év első 10 hónapjában a tavalyi azonos időszakhoz képest. Míg 2018 szeptemberéig átlagosan 13,91 százalék volt a személyi hitelek kamata, addig idén majdnem egy százalékponttal kevesebb, 13,06 százalék az átlagos kamat. (A lakáshitelekről készült elemzésünket itt olvashatod.)

A gyakorlatban azonban sokkal kedvezőbben, akár már 8 százalék alatti hitelkamattal is vehetünk fel személyi kölcsönt, ha megfelelünk a banki hitelbírálat során támasztott feltételeknek

- ismertette lapunkkal Veres Patrik, a Bank360 hitelszakértője a banki gyakorlatot, azaz az átlagosnál jóval olcsóbban finanszírozhatjuk akár már a kis összegű kiadásainkat is. A szakértő kiemelte: idén már több banknál is elérhető az online igénylés, és nem csak a saját, hanem idegen banki ügyfeleknek is, így egyszerűen, akár otthon a laptop előtt is felvehetünk több millió forintnyi kölcsönt néhány perc alatt.

A hitelkártyák és az áruhitelek terén jelentős átalakulásokkal idén még nem kell számolni. A kis plasztikok közül egyre több mellé igényelhető kiegészítő szolgáltatásként, hogy a termék megvásárlásához igényelt hitelösszeget több egyenlő részletben fizessük vissza a futamidő alatt, amelyet a standard kamatköltségekhez képest kedvezőbb díjak mellett tehetünk meg. Az áruhiteleknél továbbra is kifoghatunk időnként 0 százalékos thm-mel kínált ajánlatot és akár online is igényelhetünk áruhitelt a webshopos vásárlásoknál. És akkor nézzük termékenként, mit nyerhetünk és mire kell odafigyelnünk!

Hitelkártya - ezreket kaphatsz vissza, ha ott lapul a tárcában

A különböző hitelkártyák kiváló segítséget jelenthetnek, ha okosan használjuk azokat. A banki hitelkeret terhére vásárolhatunk a saját pénzünk helyett, ha pedig időben visszafizetjük az elköltött összeget, nem kell kamatot fizetnünk, azaz nagy segítség lehet a hitelkártya, ha tényleg átmeneti, egy hónapon belül orvosolható pénzügyi kihívásunk támad.

Az ünnepekre azonban a pontgyűjtő és pénzvisszatérítési tulajdonságai miatt lehet leginkább hasznos. A legtöbb banknál találunk olyan kártyát, amelyik visszatérít 1-3 százalékot a vásárlásaink után, azaz ennyit spórolhatunk a vásárlásaink során. Sőt, egyes bankok különböző kedvezményprogramokat is indítottak vagy részt vesznek bennük, így a visszatérítésen felül további kedvezményeket kaphatunk a kártya használatával egyes kiemelt üzletekben.

Tartsuk persze észben, hogy a kártyának gyártási díja, éves kártyadíja és havonta számlavezetési díja van. Tehát ha mindig időben fizetjük vissza a megadott hitelkeretből felhasznált összeget, akkor is lesz kiadásunk a kártyával (amit viszont fedezhetünk a visszatérítésekből, ha rendszeresen vásárolunk vele). Leginkább azonban arra érdemes odafigyelnünk, hogy időben visszafizessük a felhasznált összeget, hiszen igen magas kamatot számol a bank a fennálló tartozásra.

Áruhitel - keresd a 0 százalékot!

Ahogy korábban is, úgy most is akkor érdemes áruhitelhez nyúlni, ha 0 százalék a thm, azaz részletre vásárolhatjuk meg a kiválasztott terméket. Egyébként viszont általában igen magas kamatot kell fizetnünk, ráadásul előfordulhat az is, hogy hitelkártya-szerződést is kötnünk kell az áruhitel mellé. Sőt, sok esetben a 0 százalékos thm sem jelenti azt, hogy jó üzletet kötöttünk, hiszen voltak már olyan esetek, hogy a kamat beépült a vételárba.

Érdemes ezért minden vásárlás előtt összehasonlítani az árakat, hiszen lehet, hogy áruhitel nélkül sokkal olcsóbban tudunk vásárolni.

Azt a kényelmetlenséget sem érdemes elfelejteni, hogy ha üzletben vásárolunk, vinnünk kell jövedelemigazolást is a hitelbírálathoz, márpedig kevesen vannak azok, akik mindig ilyen dokumentummal a zsebben indulnak vásárolni. Bár már lehetséges online áruhitelt is igényelni, ez még mindig elég döcögős, hiszen a szerződést ki kell nyomtatni, alá kell írni és el kell postázni, és csak ezek után indulhat meg a termék kiszállítása.

Személyi kölcsön - érdemes a nagyobb célok mellé csapni a bevásárlást is

Az akár 10 százalék alatti kamat nagyon vonzóvá teszi a személyi kölcsönt, amely szabad felhasználású és önerő nélkül igényelhető, akár online is percek alatt. Ráadásul már párszázezer forintot is igényelhetünk, de természetesen egy bevásárlás nem jár ekkora kiadással. De ha már felújítunk, bútort vagy autót cserélünk, vagy egyéb nagyobb összegű kiadást tervezünk, érdemes lehet hozzácsapni a vásárlásra szánt összeget is.

A Pénzcentrum kalkulátora szerint például 1 millió forint 60 hónapos futamidővel és nettó 250 000 forintos jövedelemtől már akár 7,82 százalékos thm-mel is felvehető, ami 20 063 forintos törlesztőrészletet jelent, míg például 3 millió forintot ugyanilyen feltételek mellett 6,74 százalékos thm-mel és 58 754 forintos törlesztőrészlettel igényelhető.

Azaz, ha nincs problémánk azzal, hogy a futamidő hosszan elnyúlik akár több évre, érdemes személyi kölcsönt használni, hiszen nagyon alacsonyak a kamatok.

Van a személyi kölcsönnek egy másik előnyös tulajdonsága is: ha megcsúsznánk a drága áruhitel vagy hitelkártya-tartozás visszafizetésével, kiválthatjuk egy személyi hitellel, aminek sokkal alacsonyabb a kamata. Így egy csapásra megszabadulhatunk a költséges hitelektől és egyetlen olcsóbb hitel visszafizetésére kell csak odafigyelnünk.

Élethelyzettől függ, hogy mi lehet a helyes megoldás

Ha tehát külső finanszírozással rendeznénk a nagybevásárlást, a hitelkártya lehet a legjobb megoldás, hiszen ingyen használhatjuk a bank pénzét ha időben visszafizetjük a tartozást, és még jóváírást is kaphatunk.

A személyi kölcsön olcsó és gyorsan igényelhető és akár nagyobb összegben is felvehetjük több kiadás együttes rendezésére.

Az áruhitel akkor segíthet, ha 0 százalék a THM, ám ekkor is meg kell néznünk, hogy máshol nem tudjuk-e olcsóbban beszerezni a terméket.

A kölcsönök és hitelkártyák összehasonlításához mindenképpen érdemes kalkuláltort használni, ilyenek például a Pénzcentrum kalkulátorai is.