Így húznak le a bankok az akciós személyi kölcsönnel: sokan bedőlnek

Az 5,9 százalékos THM-mel igényelhető fogyasztási hiteleknél folyamatosan bővül a termékkínálat: a szabad felhasználású személyi kölcsönök újraindítása volt az első lépés, emellett több hitelintézetnél már hitelkártyát, folyószámlahitelt és áruhitelt is választhatunk. Ezeket a termékeket jelenleg a kedvezményes THM-mel igényelhetjük, jövőre azonban változnak a feltételek, ami a törlesztőrészletek emelkedésével is járhat. A Pénzcentrum annak járt utána, hogy melyik fogyasztási hitelt hogyan érintette a THM-plafon, milyen változásokra számíthatunk januártól a törlesztésnél, illetve hogy melyik fogyasztási hitellel járunk legjobban, ha most adjuk be az igénylést.

A THM-plafon bevezetése után a bankok azonnali hatállyal felfüggesztették a fogyasztási hitelek értékesítését, ami több terméknél is megakasztotta az évek óta tartó dinamikus emelkedést. Áprilisban mindössze 12,99 milliárd forint személyi kölcsönt folyósítottak a bankok, szemben a tavaly áprilisi 48,96 milliárd forintos eredménnyel, de hasonló a helyzet az áruhiteleknél is: tavaly áprilisban 1,97 milliárd forintot folyósítottak a bankok ebben a formában, idén pedig már csak 1,14 milliárd forintot.

A látványos visszaesésben a koronavírus mellett az is szerepet játszott, hogy a termékek nem voltak végig elérhetőek, illetve a bankok nem egyszerre indultak el az új hitelekkel

- vázolta az okokat a Pénzcentrumnak Veres Patrik, a Bank360 hitelszakértője.

Az elsődleges cél természetesen a szabad felhasználású személyi kölcsönök újraindítása volt - ez meg is történt minden nagybanknál, ezenkívül néhány hitelintézetnél már a többi fogyasztási hitel is újra elérhetővé vált. Ezek mind legfeljebb 5,9 százalékos THM-mel igényelhetők. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy a kedvezményes kamat csak év végéig tart, januártól már magasabb értékekkel kell számolnunk.

Mit jelent a THM maximalizálása?

A koronavírus miatt bevezetett THM-plafon minden fogyasztási kölcsönre vonatkozik, tehát a

személyi kölcsön,

áruhitel,

folyószámlahitel,

hitelkártya termékekre is.



A THM-plafon a jelenlegi szabályozás szerint december 31-én véget ér, vagyis januártól a bankok ennél magasabb hiteldíj mutatóval is számolhatnak.

Milyen termékeket tudunk most igényelni?

Jelenleg a fogyasztási kölcsönök minden típusa elérhető a piacon - személyi kölcsönt már minden nagybanknál igényelhetünk, a hitelkártyáknál és az áruhiteleknél azonban márjóval kisebb a választék piaci körképünk szerint. Közös jellemzője ezeknek a termékeknek, hogy:

egyikhez sincs szükség ingatlanfedezet bevonására,

jövedelemigazolásra van szükség az igényléshez.

A hitelkártya és a személyi kölcsön a szabad felhasználású hitelek közé tartoznak, az áruhitelt viszont kifejezetten annak a terméknek a megvásárlására lehet fordítani, amire a kölcsönt felvesszük. Utóbbi esetben önerőre is szükség lehet, nagyobb értékű vásárlásnál általában 10-20 százalékra van szükség az igényléshez, de ez függ az igazolt jövedelemtől és a megvásárolt termék árától is. Alábbi táblázatainkban azt is megmutatjuk, mire számíthatsz most, illetve a THM plafon utáni időszakban az egyes termékekenél.

A kalkulációk szerint a személyi hiteleknél jelentős különbség van az ajánlatok között, ami a januárban esedékes kamatváltozásnak köszönhető. Igénylés előtt érdemes a jövő évre érvényes számokat összehasonlítani a Pénzcentrum kalkulátora segítségével, hiszen év végéig minden banknál közel ugyanakkora THM-mel és törlesztőrészlettel számolhatunk - januártól viszont akár 14 ezer forint is lehet a különbség a fizetendő törlesztőrészletek között, ha a példában szereplő 3 millió forintos hitelösszeggel számolunk.

Az áruhitelek jelentősen kedvezőbb áron érhetőek el, mint a THM-plafon bevezetése előtt, hiszen ennél a terméknél nem volt ritka a 30-35 százalékos THM sem. A táblázatban szereplő példaszámításokból kiderül, hogy nem minden bank módosít kamatot januártól, és van, ahol akár a teljes futamidő alatt törleszthetünk az 5,9 százalékos THM szerint. Ez nagyon kedvezően hangzik, de erre mindenképpen kérdezzünk rá az igénylés előtt, hiszen az áruhitel pontos feltételeit és költségeit az adott vásárlás alapján határozzák meg a pénzügyi szolgáltatók.

Új hitelkártyát jelenleg jelenleg négy banknál igényelhetünk a Pénzcentrum körképe alapján. December 31-ig kifejezetten kedvező, akár 2,20-5,90 százalékos THM-mel használhatjuk a bank pénzét vásárlásra, januártól viszont minden esetben magasabb kamattal kell számolnunk. Ez egy 375 ezer forintos hitelkeretnél több tízezer forintos különbséget jelent a hiteldíjat tekintve - tehát ha csak a kedvező kamat miatt próbálnánk ki a hitelkártyát, mindenképpen számoljunk azzal a körülménnyel, hogy a kedvező díjak csak 2020 végéig élnek, utána magasabb kamatot kell fizetnünk az elhasznált hitelkeret után.

Összegzés: személyi kölcsön vs. hitelkártya vs. áruhitel



A THM-plafon bevezetése összességében mindhárom terméket vonzóvá teszi, a kérdés, hogy melyiket mikor érdemes igénybe venni. A szabad felhasználású személyi kölcsön akkor lehet jó választás, ha nagyobb összegre van szükségünk - ilyen lehet az autóvásárlás vagy például egy lakásfelújítás. Egy néhány százezer forintos termék (pl. műszaki cikk) megvásárlásához viszont érdemes az áruhitelt és a hitelkártyát is számításba venni.

A hitelkártyás vásárlás akkor éri meg igazán, ha még a kamatmentesség időszakában visszatöltjük a felhasznált összeget, hiszen így ingyen használhatjuk a bank pénzét, sőt akár visszatérítést is kaphatunk a vásárlások után. Ugyanakkor újdonság, hogy az áruhiteleknél akár a futamidő végéig is találunk fixált 5,9 százalékos THM-et. Így nem csak a 0 százalékos THM-ű áruhitel, de az 5,9 százalékos is jobb alternatíva lehet egy személyi kölcsönnél például egy nagyobb összegű műszaki cikk vásárlása esetén.

