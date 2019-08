Hatalmas kamu vagy valós segítség? Mutatjuk, hogyan éri meg most lakást venni

Hamarosan ismét ezrek kezdik meg felsőoktatási tanulmányaikat a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban. Sok szülő pedig úgy van vele: az egekben lévő albérleti díjak ablakon történő kihajítása helyett inkább vesznek egy kisebb lakást a gyereknek, amely később akár még befektetésnek vagy az iskolát később kezdő kisebb gyerekeknek is jó lehet. Ezek a szempontok, továbbá az alacsony kamatkörnyezet és a lakásvásárlást támogató lehetőségek valamint a növekvő ingatlanárak is a vásárlás mellett szólnak. Na persze egy vásárlás még így is megterhelő lehet, így összeszedtük, milyen lehetőségekkel segíthetik ki magukat a potenciális vásárlók. A jelenlegi ingatlanárak mellett ugyanis érdemes alaposan megvizsgálni, hogy milyen segítséget vehetünk igénybe a lakásvásárláshoz.

Nincs mese ma már a fővárosban érdemes 30-50 millió forint közötti lakásárral kalkulálni, attól függően, hogy a lakás hol helyezkedik el, mekkora és milyen az épület típusa. Kedvezőbbek is lehetnek az árak, ha külső kerületekben kisebb lakást vásárolunk, de már 20-25 millió forint is évtizedeket meghatározó, jelentős kiadás a legtöbbünknek. A vidéki egyetemvárosokban is hasonló a helyzet, igaz, messze nem olyan drágák még a lakások, mint a fővárosban, így 20-25 millió forintból akár egy nagyobb, vagy az egyetemhez közelebb lévő ingatlant is megengedhetünk magunknak. Felmerül tehát a kérdés, hogy a korábbiakhoz képest egészen drága ingatlanpiacon miből teremthetjük elő a vételárnak megfelelő összeget?

Valamennyi megtakarítás biztos, hogy kelleni fog

Kezdjük azzal, hogy valamekkora önerőre biztosan szükség lesz. Ha a teljes vételárat saját zsebből akarjuk fizetni, mert megtehetjük vagy a nagyszülők évtizedek óta gyűjtögetnek, ez nem jelent problémát, ám sokaknál nem ez a helyzet. Ha kölcsönt veszünk fel, akkor számoljunk nagyjából az ingatlan forgalmi értékének 30 százalékával, ekkora önerőre lesz szükség. Ez egy 20 millió forintos ingatlan esetében 6 millió forint, ennyit, és a banki ügyintézéssel járó több százezer forintos költséget le kell tennünk az asztalra, azaz a legjobb, ha 7 millió forinttal számolunk egy ilyen tranzakciónál, hogy biztosan jusson mindenre. Arról nem is beszélve, hogy az ingatlant nagy valószínűséggel bútorozni vagy felújítani kell, ami további pénzeket emészt fel.

Egy tipp, amit talán már sokan elfelejtettek: ha van éppen lejáró lakástakarék-szerződésünk, a megtakarítás teljes összege felhasználható önerőként a vásárláshoz. Míg a múltbéli, 30 százalékos állami támogatással megspékelt LTP nagyszerű eszköz ehhez, addig a jövőre nézve már vonzóbb konstrukció lehet akár önerő összegyűjtésére is a szuperállampapír, vagyis a MÁP+, amely ugyan messze nem kecsegtet a régi LTP-vel 4 év alatt elérhető akár 12 százalékos hozammal, de az 5 év alatt nagy biztonsággal begyűjthető évi 4,95 százalékos hozam sokkal kedvezőbb a jelenlegi, állami támogatás nélkül nyújtott lakástakarékoknál elérhető hozamnál.

Kockázatosabb lehet a lakáskassza alternatívája, a szinte teljesen feledésbe merült Nemzeti Otthonteremtési Közösségekben (NOK) történő megtakarítás, ám itt még elérhető a 30 százalékos állami támogatás és ha szerencsések vagyunk a sorsoláson vagy tudunk licitálni, elsők között juthatunk lakáshoz.

A többségnek a hitel marad

Egyértelmű, hogy sokan nyúlnak piaci kamatozású jelzáloghitelhez, ha lakásvásárlás jön szóba. És ez most nem is rossz választás. A kamatok szempontjából kifejezetten jól járhatnak a korábbiakhoz képest azok, akik augusztusban veszik fel a kölcsönt, hiszen tovább csökkentek az irányadó mutatók, amelyek a hitelkamat nagyságát is meghatározzák - árulta el a Pénzcentrum megkeresésére a Veres Patrik, a Bank360 szakértője. A pénzügyi szakértő megjegyezte: "szerencsére a hiteligénylők 90 százaléka ma már a biztonságos, fix kamatozású, vagy legalább 5-10 évre rögzített kamatozású kölcsönöket keresi, ilyeneket már találhatunk akár 5 százalékos THM alatt is a kalkulációk szerint, ráadásul időszakos akció keretein belül a bankok többsége a hitelfelvétellel járó díjakat is elengedi vagy jóváírja."

A Pénzcentrum kalkulációi szerint 20 millió forintot 20 éves futamidővel és 10 éves kamatperiódussal, legalább nettó 250 000 forintos jövedelem érkeztetése mellett akár 4,32 százalékos THM-mel is felvehetünk. A törlesztőrészlet az első 10 évben 123 740 forint marad.

Megéri szemezni az állami támogatásokkal is

Ha a szülők további gyermekek vállalásán gondolkoznak, esetleg az egyetemre készülő, házas fiatalok terveznek 5 éven belül családot, szóba jöhet ingatlanvásárláshoz a 10 millió forintos babaváró hitel is, amely már egy gyermek születésétől kamatmentes kölcsönné alakul és akár 20 évre is felvehetjük.

Egy gyermek születésétől már verhetetlen konstrukció a kamatmentes hitel, hiszen a törlesztőrészlet 20 éves futamidővel és 10 millió forinttal számolva 45 834 forint, míg egy 10 millió forintos, 20 éves futamidejű fix kamatozású lakáshitelé 62 405 forint, ha a legkedvezőbb konstrukciók közül válogatunk.

A babaváró mellett a másik nagy favorit lehet a CSOK, szintén (nem kizárólag házas) fiatal pároknak vagy gyermeket tervező szülőknek, hiszen a 10 millió forintos CSOK mellé 15 millió forint CSOK-hitelt is felvehetünk garantáltan legfeljebb 3 százalékos kamattal, ha 10 éven belül három gyermekünk lesz (meglévők is számítanak).

Sőt, ha több pénzre van szükségünk, mindezek kombinációja is elképzelhető, hiszen ha terhelhető még az igazolt jövedelmünk, felvehetünk a CSOK vagy babaváró mellé még piaci lakáshitelt is vagy személyi kölcsönt.

Felújításhoz, berendezéshez is van mihez nyúlni

Ha már a személyi kölcsön szóba került: egy lakás megvásárlása után a történet még nem ért véget, hiszen illetéket kell fizetni, bútorokat kell vásárolni, kisebb-nagyobb korszerűsítések, felújítások is szóba jöhetnek, ha nem újépítésű, teljesen berendezett lakást vettünk. Ezekhez a kiadásokhoz a már említett babaváró hitelen kívül a személyi kölcsönök nyújthatnak segítséget.

Az alacsony kamatok itt is lecsaptak: akár 8 százalék alatti THM-mel is felvehetünk több millió forintot fix kamatozással, legfeljebb 8 éves futamidővel, online akár percek alatt.

Ha pedig átmenetileg jönne jól egy kisebb összeg, például vásárláshoz, érdemesebb hitelkártyával vásárolni, hiszen kamatmentesen használhatjuk a bank pénzét 45 napig, ráadásul a legtöbb pénzintézet valamennyit vissza is térít a vásárlásainkból. Arra figyeljünk oda, hogy időben fizessük vissza a felhasznált összeget, hiszen ellenkező esetben igen magas, akár 38 százalékos kamattal is számolnak a bankok.