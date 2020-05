Ez hihetetlen: úgy adósodnak el a magyarok, mintha nem is lenne válság

Úgy adósodnak el a magyarok mintha nem is lenne gazdasági válság, legalábbis ez látszik az MNB márciusi lakáshitel adataiból. Még a tavalyi rekordévnek számító statisztikákhoz viszonyítva is 9 százalékkal több lakáshitelt vettünk itthon fel, de a februári számokhoz képest is egy jelentős 15 százalékos bővülést figyelhetünk meg.

A koronavírus-járvány lakossági hitelekre gyakorolt korai hatását már a fogyasztói hitelek piacán tegnap megnéztük. Azonban további érdekességeket figyelhetünk meg, hogyha a lakáshitelekre vonatkozó legfrissebb márciusi MNB statisztikákat vesszük szemügyre. Szinte hihetetlen, de a magyarok továbbra is úgy adósodnak el, mintha nem is vette volna kezdetét egy gazdasági visszaesés. Ha például az elmúlt egy éves időszakot nézzük, akkor 9 százalékkal több lakáshitelt vettek fel idén márciusban, mint a tavalyi rekordnak számító év azonos időszakában, de a februári adatokhoz mérten is 15 százalékkal bővült a lakáshitelek kihelyezése.

A gazdasági recesszió első csonka hónapjában megemelkedett érdeklődésre több magyarázat is elképzelhető. Többek között a lakáshiteleket a többi lakossági hiteltermékkel szemben hosszabb átfutási idő jellemzi, így januári és februári szerződések is szerepelhetnek a márciusi statisztikákban. De például a gazdasági mentőcsomag részeként bevezetett THM plafon miatt is több fogyasztói hiteltermék értékesítése szünetelt az elmúlt hetekben. Így több ügyfél számára a személyi kölcsönök helyett a szabad felhasználású lakáshitel termékek is megfelelő alternatívát jelenthettek.

A gazdasági válság mélyebb hatásairól az elkövetkező hónapok adatai pontosabb képet fognak festeni, de addig is mindenképpen érdemes megnézni, hogy hogyan szerepeltek a hazai lakáshitelek a koronaválság első hónapjában a legfrissebb statisztikák szerint.

Először nézzük meg a magyarországi lakáshitelek havi kihelyezésének volumeneit az elmúlt egy éves időszakra vetítve.

A fenti grafikonon a lakáshitelek kihelyezését láthatjuk havi bontásban az elmúlt egy éves időszakra vetítve. Megfigyelhetjük, hogy a 2019. márciusi 77,5 milliárd forintos kihelyezéshez képest, a válság első hónapjában 84,5 milliárd forint volt a lakáshitelek kihelyezése, ami egy bő 9 százalékos emelkedést jelent éves szinten. Ezzel a 84,5 milliárd forinttal a februári 73,4 milliárd forintos volumenhez mérve is egy számottevő 15 százalékkal több lakáshitelt vettek fel a magyarok.

Ez az emelkedés többek között a lakáshitelekre jellemző hosszabb átfutási időből is eredhet, azaz januári és februári szerződéseket is tartalmazhatnak a márciusi adatok. Továbbá a márciusban bevezetett intézkedések után több fogyasztási termék értékesítése felfüggesztésre került, ez idő alatt pedig a szabad felhasználású lakáshitelek alternatívát jelenthettek a hitelfelvevők számára.

Továbbá mindenképpen érdemes megnézni azt is, hogy milyen változás volt tapasztalható a lakáshitelek átlagos kamatában a válság első csonka hónapjában.

Ha vetünk egy pillantást a grafikonra, akkor megállapíthatjuk, hogy tavaly márciusban még 4,71 százalékos átlagkamaton vehettünk fel lakáshitelt. Ezzel szemben idén márciusban már 3,94 százalék volt a lakáshitelek átlagkamata, ami egy 0,77 százalékpontos csökkenést jelent éves szinten. Érdekesség továbbá, hogy a februári adatokhoz viszonyítva nem mozdult el számottevően a hazai lakáshitelek átlagos kamata.

Ez az átlagkamat az elmúlt egy év viszonylatában is kedvezőnek számít, ha azonban körülnézünk a Pénzcentrum kalkulátorában, még jelenleg is találhatunk ennél kedvezőbb lakáshitel ajánlatokat.

A kalkulátorunkban egy átlagosnak mondható 10 millió forintos hitelösszegre szűrtünk rá, 20 éves futamidővel és 150 ezer forint feletti jövedelemátutalással számolva. Megfigyelhetjük, hogy az ajánlatok döntő többsége kedvezőbb kamattal érhető el, mint az idén márciusban mért lakáshitelek 3,94 százalékos átlagkamata.

Az aktuális helyzetben azonban kiemelten fontos az is, hogy a kamatperiódus hosszával is számoljanak a hiteligénylők. Ha a fenti táblázatra pillantunk, akkor azt találjuk, hogy a legkevésbé változékony 5 éves kamatperiódus mellett a K&H Banknál vehetünk fel 3,4 százalékos THM-mel lakáshitelt, illetve a Raiffeisen Bank 3,73 százalékos kamatú lakáshitelét is ilyen kamatperiódus mellett igényelhetjük.

Összességében elmondható, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági recesszió első hónapjában továbbra is növekvő érdeklődés volt a lakáshitelek piacán, az előző éves adatokhoz mérve mintegy 9 százalékkal több lakáshitelt vettek fel a magyarok idén márciusban. Ennek oka a hiteltermékre jellemző hosszabb átfutási idő lehet, továbbá márciusban és áprilisban is több személyi hitelkonstrukció árusítását is felfüggesztették a hazai bankokban, ezekre pedig alternatívát jelenthettek a szabad felhasználású lakáshitelek a hitelfelvevők számára. A válság mélyebb hatásai azonban a következő hónapok statisztikáiból már jobban ki fognak rajzolódni.

Címlapkép: Getty Images