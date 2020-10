Behúzták a magyarok a kéziféket: hiába olcsók, nem bíznak ezekben a hitelekben

A nyáron javulni látszott a magyarok hitelfelvételi kedve, miután azt erősen megnyírbálta a koronavírus járvány. Ennek ellenére augusztusban ismét csökkenést lehetett tapasztalni, miközben a személyi hitel kamatok még mindig sosem látott alacsony szinten stagnálnak. Úgy tűnik, a lakosság még mindig óvatos: az MNB által bevezetett, év végéig szóló THM-plafon, amely 5,75 százalék alatt tartja a kamatokat nem elég. Az élénkülő érdeklődés megtorpanása most azt jelenti, hogy a felvett hitelek szerződéses összege - nem számolva a veszélyhelyzet időszakával, a 2017. márciusi szint közelére esett vissza, pedig akkor 15,14% volt a személyi kölcsönök átlagos kamatlába, augusztusban nagyjából a harmada: 5,6%. Akkor mi tartja vissza a lakosságot a hitelfelvételtől? Ennek járt most utána a Pénzcentrum.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján 2020 augusztusában 24,48 milliárd forint forintnyi új személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások, ehhez képest júliusában 27,85 milliárd, júniusban 23,91 milliárd, májusban 18,88 milliárd, áprilisban pedig - amikor a soha nem látott visszaesés következett - 13,31 milliárd forintot. Ez a közel 24,5 milliárd forint a tavalyi értéknek (49,25 mrd) mintegy a fele. Ha a járvány hónapjait figyelmen kívül hagyjuk, utoljára 3,5 éve, 2017 márciusában vettek fel ehhez hasonlóan kevés személyi kölcsönt.

Júniushoz képest júliusban a bővülés 15,5 százalékos volt, viszont júliusról augusztusra az MNB adatai szerint ismét visszaesés történt. Bár augusztusban nem mentünk a júniusi 23,91 milliárdos szint alá, mégis 2,4 százalékkal nőtt csak a felvett személyi hitel összegek együttes száma. Júliushoz képest pedig 12,1 százalékkal esett vissza augusztusban a személyi hitel felvétel.

A kamatok viszont sosem látott alacsony szinten vannak, köszönhetően az MNB által bevezetett THM plafonnak - amely a júniusi alapkamat csökkentés hatására már csak 5,75 százalék lehet. A személyi hitel kamatokat ugyanis nagyjából a felére vágta vissza a márciusi kormányrendelet, illetve az alapkamat csökkentés. (A júliusi alapkamat visszametszésnek már nem volt jelentős hatása a személyi hitelek THM-jeire, erről bővebben itt írtunk, ahogy a későbbi alapkamat emelésnek sem.)

Áprilisban a kamatok zuhanása még azért sem tudta volna korrigálni a visszaesést, mert a THM-plafon bevezetése, azaz március 18-a után a bankok azonnali hatállyal felfüggesztették a fogyasztási hitelek értékesítését, ami több terméknél is megakasztotta az évek óta tartó dinamikus emelkedést. Időbe telt, amíg elő tudtak állni új hiteltermékekkel. Ez április folyamán sikerült a legtöbb hitelintézetnek, és elég kedvező kölcsönajánlatokkal álltak elő, amelyek azóta folyamatosan bővülnek.

Az MNB augusztusi statisztikái mégis azt mutatják: a járvány még nagyban éreztette a hatását a nyáron is a hitelfelvételi kedvet tekintve, főként hogy a folyamatos növekedés most meg is torpant augusztusban. Nyilvánvalóan volt a THM-plafon bevezetésének pozitív hatása a személyi hitelezésre, ugyanis áprilisban már a személyi hitelek átlagos kamatlába 5,76 százalék, májusban 5,79 és júniusban 5,78 százalékon alakult, júliusra pedig 5,63 százalék lett.

Augusztusban pedig 5,6 százalékra esett vissza. Tehát folyamatosan csökkent az egyébként is alacsonyan lévő hitelek átlagkamata, viszont a lakosság még mindig óvatos. Ez azért is meglepő, hiszen más években augusztusban viszonylag sokan folyamodnak személyi kölcsönökhöz, akár utazási célból, iskolakezdési költségek fedezésére, stb. Ehhez képest augusztusban mégis visszaesés történt.

Miért óvatoskodnak a magyarok?



Azt, hogy júliusról auguszra miért esett vissza a hitelkihelyezés tényleg csak találgatni lehet. Valószínűleg hiányoztak azok a más években ilyenkor jelentkező kiadások, amelyre jellemzően hitelt vesz fel a lakosság. Azt sem mondhatjuk, hogy a babaváró, mint konkurencia hatása lenne, hiszen augusztusban a babaváró felvétel is visszaesett.

Általáosságban pedig az mondható el, hogy a hitelfelvételre kedvezőtlenül hatott a járvány. A korlátozások enyhüléséig akár az is akadály lehetett, hogy a személyes ügyintézés esetén nagy volt a fertőzésveszély kockázata. Másrészt a válság hozta anyagi bizonytalanság szintén azt eredményezi, hogy csökken az eladósodási hajlandóság.

A THM-plafon bevezetése azt eredményezte, hogy a bankoknak át kellett dolgozniuk az ajánlataikat, ami szintén visszavetette a személyi hitelezést - hiszen egy darabig alig akadt ajánlat a piacon, de ez viszonylag hamar rendeződött. Azonban ugyanennek a rendeletnek a hatására ráadásul a bankok még szigorítottak is a kölcsönfelvétel feltételein, mivel az ilyen kedvező THM-mel folyósított kölcsönöket a bankoknak nem érné meg bizonytalan anyagi hátterű, kisebb jövedelmű ügyfeleknek adni, mert ezzel jóval magasabb kockázatot vállal a hitelintézet.

Az anyagi körülmények a másik oldalról is kizáró okot jelethettek egy esetleges hitelfelvételnél, hiszen a moratóriumot is nagyrészt a személyi hitellel (is) rendelkezők választották. Az MNB adatai szerint a lakossági ügyfelek kétharmada választotta a törlesztési moratóriumot június elejéig, vagyis a mintegy 3,8 millió lakossági hitelszerződésből így közel 2,5 millió ügyfél választotta a fizetés átmeneti felfüggesztését.

A hitelvolumeneket tekintve viszont az látható, hogy a moratóriumra jogosult összesen 6796 milliárd forintnyi háztartási hitelállományból 3855 milliárd forintnyit érint így a moratórium, vagyis a moratóriumot választók szerződésszámához képest az érintett hitelállomány kisebb arányú, tehát

nagyobb azoknak a lakossági ügyfeleknek a száma a moratóriumot igénybevevők között, akik kisebb összegekkel adósak.

Ez pedig arra enged következtetni, hogy az eleve rosszabb anyagi körülményeik miatt kisebb hitelösszegekre szorulók vannak feltehetően jelenleg is olyan helyzetben, hogy anyagi biztonságuk érdekében kell élniük a moratóriummal. Ha pedig jellemzően az alacsonyabb hitelösszegek igénylőit érintette jobban a koronavírussal együtt begyűrűző válság, akkor logikus, hogy ez a réteg nem fog a járványidőszakban hitelfelvételt elindítani.

Ezen túlmenően bár sokan idén sem hagyták ki a nyaralást, inkább a Balatont és külföldi út esetén a közeli tengerpartokat választották. Idén, bár erről konkrét adatok nincsenek, hiszen a szabadfelhasználású személyi kölcsönök esetén nem lehet tudni, utazásra, vagy új kanapéra költötte-e az igénylő az összeget, valószínűleg kevesen vettek fel személyi hitelt a nyaralás finanszírozására. Ez más években, amikor nincsen világjárvány, és nem ilyen bizonytalan az anyagi helyzet, illetve az, hogy mikor melyik országba nem lehet majd kiutazni, jellemző gyakorlat.

Természetesen nyáron még számos olyan kiadás szokott felmerülni, amit sokan rövid lejáratú személyi kölcsönből fedeznek az esküvői kiadásoktól kezdve a felsőoktatásban tanulók kiadásain át egészen a kisebb felújítási munkákig. Azonban feltételezhetően ezek, és számos más helyzet közül sok kiadás most nem, vagy csak részben jelentkezett, halasztásra kerülhettek a tervek.

Pedig sosem voltak ilyen alacsonyak a kamatok



Ahogy a fentiekből kiderült, a bankok jelenlegi ajánlatai jelentősen olcsóbbak, mint az év elején felvehető, vagy a korábbi évek személyi hitelek voltak. A THM-plafon megtette a hatását, és a bankok közti verseny is egyre élesebb, ahogy közeledik az év vége, vagyis a kamatkorlát megszűnése. Ezért érdemes jól körülnézni a banki ajánlatok között: ne csak a jelenleg érvényben lévő, hanem a 2021. január 1-jétől érvényes kamatokat és THM-eket is megnézni.

Mivel önmagában a THM és a kamat alapján akár be is csapódhat az ügyfél, ezért érdemes a kamatokat és a futamidő végéig a teljes visszafizetendő összeget is megnézni az ajánlatoknál. A Pénzcentrum kalkulátorában személyre szabhatóan kérhetők le a banki ajánlatok, és rendelkezésre áll az összes információ a legjobb ajánlat kiválasztásához. A Pénzcentrum kalkulátorátorának számításai alapján látható például, hogy egy 60 hónapos futamidőre igényelt 3 millió forintos hitelösszeg melyik banknál mekkora törlesztőrészletet eredményezne (legalább 200 ezer forintos nettó jövedelem átutalás esetén):

Látható, hogy bank és bank ajánlata között a teljes visszafizetendő összeget tekintve az eltérés akár a milliós összeget is elérheti! Míg a Cetelem ajánlata szerint 3 milliós hitelösszeg után 6,92 százalékos THM esetén 3,5 millió forintot fizetne visza az ügyfél az 5 éves futamidő elteltével. A K&H-nál felvéve ugyanakkora összeget csaknem félmillióval többet kell kicsengetni a pénzintézetnek. Érdemes minden bank ajnlata esetében megnézni, hogy bár az idei évi törlesztőrészletek maximum pár száz forintban térnek el a 2021. januártól számítandó törlesztőrészletek között már 10 ezres nagyságrendű különbségek adódhatnak.

Az MKB Banknál a törlesztő 2021-től közel 65 ezer forint lenne havonta, míg a Budapest Banknál több mint 76 ezer. Ez a különbség a visszafizetendő összegekben is 600 ezer forintnyi különbséget eredményez.

Ezért érdemes alaposan átnézni az ajánlatokat , és használni az összehasonlító kalkulátort , amelyben a saját igényeinkhez, feltételeinkhez igazíthatjuk a kondíciókat, és megtalálhatjuk a számunkra legkedvezőbb ajánlatot.

