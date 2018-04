Balatoni nyaraló 3 millióból? Így neked is sikerülhet

Magyarországon sokan vannak, akik örülnek, ha hosszú évek munkájával sikerül előteremteni maguknak egy saját lakást, így arra már nem is nagyon gondolhatnak, hogy e mellett még saját nyaralójuk is legyen. Pedig nem feltétlenül kell hatalmas kiadásra gondolnunk, ha szeretnénk magunknak egy helyet, ahova elvonulhatunk kikapcsolódni: némi kompromisszum árán ezt néhány millió forintból is megvalósíthatjuk, akár még a Balaton környékén is.

Magyarországon sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy legyen egy nyaralójuk, hiszen örülnek, ha hosszú évek munkájával egyáltalán egy lakást képesek előteremteni maguknak. Ugyanakkor mindenki szeret kikapcsolódni, így nem csoda, hogy a legtöbb ember vágyik arra, hogy a meglévő lakása, háza mellett még legyen egy nyaralója is.

Egy ilyen nyaralónak igen borsos ára lehet, ám némi kompromisszum árán jóval olcsóbban, akár néhány millió forintból is megoldható, hogy nyaranta legyen az embernek egy helye, ahova visszahúzódhat kikapcsolódni. Hogy mi lehet ez a kompromisszumos megoldás? Egyszerű: veszünk egy telket, majd rá egy lakókocsit. Bár valamivel drágább, de utóbbi helyett vehetünk egy mobilházat is.



Az interneten keresgélve például több olyan, a Balaton környékén található telket is találtunk, melynek ára nem éri el a 2, sőt, akár az 1 millió forintot sem. A lakókocsik esetében még kisebb költséggel kell számolnunk: némi keresgélés után több, fél és 1 millió forint közötti hirdetést is találtunk.



Akkor sem kell lényegesen magasabb költségekkel számolnunk, ha mobilház mellett döntenénk: az interneten rákeresve gyorsan találtunk 1-1,5 millió forint között megvásárolható mobilházakat.

Úgy tűnik tehát, hogy 1,5-3 millió forint közötti összegből megvalósítható egy vidéki, Balaton környéki nyaraló megvásárlása.

Mégis miből?

Ha éppen nincsen 3 millió forintunk, amit zsebből ki tudnánk fizetni erre a célra, akkor reális megoldás lehet egy személyi kölcsön felvétele. A Pénzcentrum kalkulátorával pillanatok alatt kiszámíthatjuk, hogy mennyi lesz a havi törlesztőrészletünk, amennyiben ezt a lehetőséget választjuk.

3 millió forintos hitelösszeg és 5 éves futamidő esetén 59 ezer forint környékéről indulnak a törlesztőrészletek. Egészen pontosan a

Cofidisnél 58 967 forintot,

a Budapest Banknál 60 530 forintot,

a K&H Banknál pedig 60 100 forintot kell fizetnünk havonta.

1,5 milliós hitelösszeg esetén értelemszerűen jóval kisebb törlesztőkkel kell számolnunk, feltéve persze, hogy a futamidőt nem rövidítjük le. Pontosabban a

CIB Banknál 30 327 forintot,

a K&H Banknál 30 050 forintot,

az Erste Banknál pedig 31 863 forintot kell fizetnünk havonta.

Ne cselekedjünk ész nélkül

Bár csak mobilházról beszélünk, ettől függetlenül az épület felhúzása engedélyköteles. Az engedély nélkül telepített mobilház esetében az építésfelügyeleti hatóság elrendelheti annak lebontását, vagy - ez a jobbik eset -, utólag kell engedélyeztetni az épületet. Azonban utóbbi esetben is szabhatnak ki ránk bírságot, amelynek összege az ingatlan alapterületétől függ. Nem kis összegről beszélünk, ugyanis már egy 30 négyzetméteres ház esetén is a kiszabott bírság meghaladhatja a 2 millió forintot.

De bajba kerülhetünk a lakókocsival is, sok településen ugyanis nem lehet lakóautót vagy konténert tartósan elhelyezni - mondta el dr. Jámbor Attila ügyvéd, az Építésijog.hu szerzője korábban a Pénzcentrumnak. Tehát érdemes még az épület/lakókocsi megvásárlása előtt alaposan utánajárni annak, hogy az adott telken elhelyezhető-e az, amit szeretnénk.