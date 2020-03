A 19 legfontosabb kérdés és válasz a hiteltörlesztési moratóriumról

Mutatjuk a hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. Meddig tart a moratórium? Kikre vonatkozik? Milyen hitelek törlesztését függesztik fel? Kötelező-e, vagy lehet tovább törleszteni?

Március 18-án Orbán Viktor bejelentette azt a gazdaságpolitikai intézkedéscsomagot, amely a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásiat hivatott csökkenteni első körben. Nem sokkal éjfél előtt a Magyar Közlönyben is megjelent az erre vonatkozó kormányrendelet. A hiteltörlesztési moratóriummal kapcsolatban pontokba szedtük a legfontosabb tudnivalókat:

Meddig függesztik fel a hitelek törlesztését?

A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart. Azaz, a törlesztőrészletek esedékességének napjától függően, aki például erre a hónapra már fizetett törlesztőt, annak 9 hónapra, a többi esetben pedig 10 hónapra élvez(het)nek mentességet az adósok.

Meghosszabbíthatják a fizetési moratóriumot?

A rendelet szerint igen, konkrétan így fogalmaznak: "a fizetési moratórium (...) időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja."

A személyi kölcsönökre és a jelzáloghitelekre is vonatkozik az intézkedés?

A rendelet "az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott" hitel- és kölcsönszerződésekre vonatkozik, úgyhogy igen, a személyi kölcsönökre és a jelzáloghitelekre is vonatkozik.

Folyószámla- vagy záloghitelem van, a bejelentett moratórium rám is vonatkozik?

Vonatkozik rám a moratórium, ha a hitelem már a végrehajtónál van?

Jogos a kérdés, tekintve, hogy jellemzően mire egy hitelkövetelés esetében, amikor végrehajtó bevonására kerül a sor a hitelszerződés már felmondásra került. Így arra való tekintettel, hogy ebben az esetben nincs érvényben lévő hitelszerződésünk, a március 18-ai kormányrendelet nem fogalmaz konkrétan az ilyen esetekre. Gulyás Gergely azonban a kormányinfón úgy nyilatkozott, hogy a részletszabályozások ki fognak térni a végrehajtási szakaszban lévő hitelesekre is.

A vállalati hitelekre is vonatkozik a hiteltörlesztési moratórium?

Minden "az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott" kölcsönre vonatkozik az intézkedés, így ezekre a hitelekre is.

Minden cégre vonatkozik a hiteltörlesztési moratórium?

Nem. A rendelet szerint nem minősülnek adósnak az állam, az önkormányzat, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozó vállalkozások.

A lízingelt autókra is vonatkozik a moratórium?

A rendelet szerint a moratórium a pénzügyi lízing-szerződésekre vonatkozik. Ez azt jelent(het)i, hogy az operatív lízingre, illetve tartós bérleti szerződésekre nem érvényes.

A moratórium hatálya (jelen állás szerint 2020. március 19.-2020. december 31.) alatt felvett hitelekre is vonatkozik a felfüggesztés?

Nem. A rendelet szerint e paragrafus rendelkezéseit a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni.

Mi van, ha nekem pont a moratórium alatt járna le a hitelem?

A rendelet szerint - ha erről külön nem állapodunk meg a bankkal - a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

Mit jelent az, hogy a tőkét és a kamatot sem kell fizetni?

A tőke mértéke a felvett hitelösszege forintban, míg a kamat egy százalékos mutató, amely a hitelünk "árát" hivatott jelezni. Azaz konkrétan befagyasztják a hiteleket, a moratórium lejárta után onnan indul újra a törlesztési időszak, ahol abbahagytuk.

Mi van az egyéb járulékos költségekkel, azt fizetni kell?

Nem kell fizetni az egyéb díjakat sem. Ahogy a törvény fogalmaz, "az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap."

Mit jelent, hogy a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni?

A moratórium lejártakor hátralévő futamidő ugyanakkora lesz, mint a jelenlegi, hiszen a teljes futamidő meghosszabbodik a moratórium időtartamával. Viszont a tőketartozás magasabb lesz, hiszen a moratórium alatt elmaradó kamattörlesztést is hozzá kell csapni a jelenlegi (a moratórium alatt nem csökkenő) tőketartozáshoz. Arról még vita van, hogy ezt havonta vagy csak a moratórium végén írják hozzá a bankok. Mivel ugyanakkora hátralévő futamidőre valamivel magasabb tőketartozás jut majd, ezért a törlesztőrészlet ugyanennyivel magasabb lesz a mostaninál.

Tovább kell majd fizetnem a hitelemet a felfüggesztés miatt?

Igen. A törvény szerint "a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik". Azaz alap esetben, ha valaki erről nem rendelkezik másként a bankjával, 9-10 hónappal automatikusan kitolódik majd a futamidő végdátuma.

Dönthetek úgy, hogy az eredetileg választott futamidőhöz igazítsák a törlesztőrészletemet?

A Közlönyben megjelent rendeletben két erre utaló mondatot találunk: "Ha a felek eltérően nem rendelkeznek", illetve "A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen." Azaz a moratórium nagy valószínűséggel minden szerződés esetében életbe lép, de van lehetőségünk elállni tőle, de ezt jeleznünk kell a hitelintézet felé. Ennek módja, vagyis hogy telefonon, írásban, vagy csak személyesen intézhető, egyelőre nem ismert - vélhetően bankonként eltérő lehet.

Mi van, ha a felfüggesztés alatt változnak a bankközi kamatlábak?

Hogyha a hitelünk kamatszámítása a bankközi kamatlábon alapszik, akkor jogos a kérdés, hogy milyen kamaton folytatódik a törlesztésünk a felfüggesztés után. Ha a bankközi kamatlábak esnek, akkor alacsonyabb törlesztőrészletekre számíthatunk jövő évtől. Ellenkező esetben amennyiben a bankközi kamatláb megugorna, fel lehet készülni a mainál magasabb kamatú törlesztőrészletekre. Az elmúlt időszakban például épp felfele mutató trend bontakozott ki, amennyiben a mostani válság tovább gyűrűzik, akár komoly törlesztőrészlet-emelkedéssel is farkasszemet nézhetnek majd az adósok 2021-ben.

Mit tehetek, ha továbbra is szeretném fizetni a hitelemet?

"A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen" - áll a reendeletben. Tehát, ha továbbra is szeretnéd törleszteni a hitelt, megteheted, ám erről vélhetően külön meg kell állapodnod a bankkal.

Mit lehet tudni arról, hogy a személyi kölcsönök kamatlábát maximalizálták?

A rendelet szerint a 2020. március 19. és 2020. december 31. között felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. Ez a jelen állás szerint azt jelenti, hogy hamarosan a bankok pultjainál (vagy akár online) 5,9 százalékos THM-en vehetünk fel személyi kölcsönöket. Ez az eddigi átlagos személyi hitel kamatlábhoz mérten jelentősen alacsonyabb, és a THM-et jelentősen befolyásolja a felvett hitelösszeg és a futamidő is, így kérdéses mikor és milyen konstrukciók jelennek meg a piacon a bejelentés következtében. Az 5,9 százalékos THM amúgy piaci viszonylatban is igencsak versenyképes konstrukciót takar, ezt lecsekkolhatod a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorában is.

Az új maximalizált kamatlábú személyi hitelek felvételében várható változtatás az eddigiekhez képest?

A kormányrendelet úgy fogalmaz: zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét. Ebből közvetlen módon csak a hitelek kamatláb maximalizálása következik. Fontos azonban megjegyezni, hogy a THM csökkentésével a bankok "árrését" is csökkenti a rendelet, a hitelezés kockázatait viszont egyelőre nem. Ennek fényében a hitelbírálatok enyhe szigorodása is várható.

Volt már olyan Magyarországon, hogy felfüggesztették a lakossági hitelek törlesztését?

Magyarországon a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen átfogó, minden céges és minden lakossági hitelre kiterjedő fizetési moratóriumra.

Címlapkép: Getty Images