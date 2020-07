5 millió forintra van szükséged, de azonnal? Átlagfizetéssel is jár neked a segítség!

Bármikor adódhat olyan élethelyzet, amikor szükségünk van 5 millió forintra. Lakásfelújítás, lakásvásárlás, autóvásárlás vagy akár a gyerek életének beindítása is szóba jöhet. Az összeg előteremtése nem mindig egyszerű saját erőből, így érdemes áttekinteni a hitelezési lehetőségeket. Szóba jöhet a fedezetet nem igénylő személyi kölcsön, a jelzálogalapú szabad felhasználású hitel, de akár a babaváró hitelt is igénybe lehet venni. Utóbbi a lakáshitelekkel is összevethető. De melyiknek mi az előnye és mi a hátránya? Ennek jártunk utána, bevetve a Pénzcentrum kalkulátorait.

Az átlagbérrel számolva 5 millió forint hitelre való felvétele egyáltalán nem lehetetlen feladat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem kell alaposan meggondolni, milyen hiteltípust érdemes választani, illetve hogy melyik hitelfajtánál milyen következményekkel érdemes számolni - hívta fel a Pénzcentrum figyelmét Veres Patrik, a Bank360 szakértője. Az alábbiakban a Pénzcentrum kalkulátorait használva annak számoltunk utána,

mire kell számítani, ha átlagbér mellett igénylünk személyi kölcsönt, lakáshitelt, babaváró hitelt vagy szabad felhasználású hitelt 5 millió forint összegben?

A koronavírus miatt jelentősen átalakult a munkaerőpiac, nagyon sok állás került veszélybe vagy szűnt meg. Mivel a KSH csak a nyolc órában foglalkoztatottak bérét számolja be a bérstatisztikába, ezért a jelenlegi helyzet jelentősen torzítja a béradatokat. Ezért a koronavírus előtti átlagos nettó bérrel, 270 ezer forinttal számoltunk. Nézzük a lehetőségeket!

Személyi kölcsön

Előnyök:



bármire felhasználható,

nem kell hozzá fedezet,

nincs szükség önerőre,

fix kamatozású,

gyorsan, több banknál akár online is igényelhető napon belüli folyósítással.

Hátrányok:

jelzáloghitelekhez képest magas kamat

legfeljebb 96, a legtöbb banknál pedig csak 72 hónap futamidővel lehet igényelni

A személyi kölcsönt a legegyszerűbb igényelni, nem kell hozzá ingatlanfedezet, csak igazolni kell a jövedelmet. Igaz, a jellemzően alacsonyabb hitelösszeg miatt a futamidő rövidebb lesz, a fedezetlenség miatt pedig magasabb THM-mel kalkulálhatunk. A lakshitelekhez képest viszont előnyös, hogy a felvett hitelösszeget bármire el lehet költeni.

A Pénzcentrum kalkulátorában 72 hónapos futamidőt néztünk, jelenleg ugyanis a legtöbb bank kínál erre a futamidőre ajánlatot. Noha egyes pénzintézeteknél elérhető még 96 hónapos futamidő is, a járvány előtt viszont még 120 hónapra is vehettünk fel kölcsönt, ezek kikoptak a kínálatból.

Az idei évben az egységes, maximum 5,75%-os THM szabály miatt még alacsonyabb törlesztőrészletekkel számolhatunk. A példakalkulációk során figyelembe vettük a 2021-től érvényes piaci kamatokat, és a jövő évtől érvényes törlesztőrészleteket jelenítettük meg.

A CIB Bank 7,81 százalék THM mellett adja az 5 millió forintot, ami 87 ezer forint havi törlesztőt jelent 2021-től. A Raiffeisen Bank ajánlata 8,12 százalék THM mellett ugyancsak 87 ezer forint havi törlesztőt jelent 6 éven át, az Erste Banknál pedig 9,19 százalék THM mellett havi 90,6 ezer forint törlesztővel lehet számolni. A teljes visszafizetendő összeg 5 millió forint személyi kölcsön esetében 6,2 - 6,5 millió forint között alakul, azaz a teljes futamidő során nagyjából másfél millió forintot fizetünk ki kamatokra és egyéb díjakra, ha most van szükségünk 5 millió forintra.

Szabad felhasználású jelzáloghitel

Előnyök:

bármire felhasználható,

kedvezőbb kamatozású, mint a személyi kölcsön,

akár 30 év is lehet a futamidő,

választható kamatperiódus: olcsóbb, de kockázatosabb, vagy drágább, de kiszámíthatóbb kamatozás.

Hátrányok:

szükséges az ingatlanfedezet,

hosszadalmas ügyintézés: nem csak jövedelemvizsgálat, értékbecslés is szükséges,

az ingatlan nem lesz terhelhető és nehezebb eladni, amíg rajta van a jelzálogjog,

költséges a hitelügyintézés: az értékbecslés, közjegyzői okiratba foglalás és a folyósítási díjak akár a több mint százezer forintot is meghaladhatják.

A személyi kölcsönnel megegyezően bármire elkölthető a szabad felhasználású jelzáloghitel. A kamat jóval kisebb, mint a személyi kölcsöné, viszont ingatlanfedezetet kell kapcsolni hozzá. Cserébe viszont jóval több a lehetőségünk is. Szabad felhasználású hitelt nemcsak 96 hónapra lehet igényelni, hanem akár 20 évre is. Jelen esetben 10 évvel számoltunk. Ez esetben az Unicredit Bank ajánlata volt a legjobb, 5,31 százalék THM-mel, ami 52,9 ezer forint törlesztőt jelent havonta. Az Erste Bank 5,3 százalék THM-mel havi 53,1 ezer forint törlesztőt kér, a K&H-nál pedig 5,33 százalék THM mellett havi 52,6 ezer forint törlesztőrészlet fizetésével lehet számolni.

Ez jól hangzik, hiszen sokkal kisebb a havi teher, mint a személyi kölcsönnél, azonban azzal is érdemes számolni, hogy ez 10 éves futamidő mellett alakul így. Vagyis a teljes visszafizetendő összeg ebben az esetben 6,4 millió forint. Ez azt jelenti, hogy a hitel törlesztése során jóval kisebb a teher, ám a teljes visszafizetendő összeg a személyi kölcsön esetében alacsonyabb is lehet. Mindemellett persze igaz, hogyha a fizetési kötelezettségünk 10 évre elnyúlik, akkor a teljes visszafizetendő összeg jelenkori értéke jóval alcsonyabb, mintha egy hasonlón összeget 5 év alatt kéne visszafizetnünk.

Hogyan alakul tehát a számításunk, ha csak 6 évre vesszük fel a hitelt? Ekkor a THM nem változik, ám havonta 80 ezer forint törlesztővel kell számolni. A teljes visszafizetendő összeg így 5,8 millió forint. Ez azt jelenti, hogy havonta több ezer forintot, a teljes futamidő alatt pedig 4-700 ezer forintot takaríthatunk meg. Ez jelentős különbség, ám kérdés, megéri-e a jelzálogfedezettel járó hercehurca.

Babaváró hitel

Előnyök:

egy gyerek után már kamatmentes,

két gyermek után a fennálló tartozás 30 százalékát elengedik,

három gyermek születése után a teljes fennálló tartozást elengedik,

szabadon felhasználható,

akár önerő is lehet,

a futamidő 20 év is lehet és

nincs szükség ingatlanfedezetre.

Hátrányok:

csak házasok vehetik fel,

gyermekvállalással érhető el a kamatmentesség,

a kamatmentesség elveszíthető, ha a futamidő alatt nem teljesülnek a feltételek,a kamattámogatás pedig egy összegben visszafizetendő,

csak 2022 végéig lehet igényelni és

csupán a feleség 40 éves koráig igényelhető.

Az ötmillió forint hitelösszeget ebben a példában 10 évre vettük fel. Számításunkban egyetlen babával számoltunk, vagyis azzal, hogy a hitelt vissza kell fizetni, de a kamatot drasztikusan le lehet csökkenteni. A hitel THM-e egy gyerek mellett 0,35 százalék, a havi törlesztő pedig 43,7 ezer forint. A teljes visszafizetendő összeg 5,1 millió forint, a bankok ajánlatai között pedig nincs különbség.

Lakáshitel

Előnyök:

a fogyasztási hiteleknél alacsonyabb kamat,

az ingatlan értékétől függően akár több tízmillió forint is lehet a hitelösszeg,

akár 30 év is lehet a futamidő,

akár állami kamattámogatással is igényelhető,

elérhetők a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek, amelyek garanciát jelentenek a kiszámíthatóságra,

választhatunk változó vagy fix kamatozás között a törlesztőrészlet nagyságától és kockázattűrő képességünktől függően.

Hátrányok:

csak lakásvásárlásra vagy építési céllal igényelhető,

ingatlanfedezet szükséges,

önerő szükséges,

hosszadalmas ügyintézés: nem csak jövedelemvizsgálat, értékbecslés is szükséges,

az ingatlan nem lesz terhelhető és nehezebb eladni, amíg rajta van a jelzálogjog és

költséges a hitelügyintézés: az értékbecslés, közjegyzői okiratba foglalás és a folyósítási díja akár százezer forintnál is magasabb lehet.

Példánkban az ötmillió forint hitelösszeget 10 évre vesszük fel. A CIB Banknál 2,94 százalék THM mellett kínálja az 5 millió forint lakáshitelt, a havi törlesztő 48 ezer forint. A K&H 3,57 százalék THM mellett havi 48,6 ezer forint törlesztőt kér, az Erste pedig 50,2 ezer forint havi törlesztő mellett kínálja a hitelt 4,06 százalék THM mellett.

Érdemes lehet végiggondolni, nem éri-e meg esetleg rövidebb futamidőt választani. Ha csak 5 éves futamidővel számolunk, akkor a THM 2,96 százalék a CIB-nél, 3,73 a K&H-nál és 4,11 az Ersténél. A törlesztők 90-92 ezer forint között alakulnak, amit a jövedelemarányos törlesztési mutatóval (JTM) kapcsolatos szabályozás szerint még vállalhatunk 270 ezer forint fizetéssel.

A teljes visszafizetendő összeg ezen feltételek mellett csupán 5,4-5,5 millió forint. Kérdés tehát, megéri-e öt évig megszorítani a nadrágszíjat, hogy 300-500 ezer forinttal kevesebb legyen a teljes visszafizetendő összeg, mint a 10 éves, alacsonyabb törlesztős konstrukció esetén.

Összegezve

Ha 5 millió forint hitel felvétele a cél, választhatunk jelzálogalapú hitele (klasszikus lakáshitel vagy szabad felhasználásújelzáloghitel), személyi kölcsön és nagyon speciális esetben a babaváró hitel között. A babaváró hitel, ha teljesítjük a vállalt feltételeket, minden esetben a legolcsóbb lesz, ha viszont mégsem lesz gyerekünk, akkor vissza kell fizetnünk a kamattámogatást.

Ha lakáscélra van szükségünk 5 millió forintra, akkor a lakáshitel, minden más hitelcél esetén pedig a szabad felhasználású jelzáloghitel a legolcsóbb választás. A fedezet nélküli személyi kölcsön pedig általánosságban a legdrágább választás minden esetben, cserébe gyorsan és viszonylag kevés adminisztráció mellett juthatunk pénzhez.

Címlapkép: Getty Images