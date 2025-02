Nagy felfutás jöhet a lakáspiacon: fontos dolog derült ki az otthonfelújítási támogatásokról

A bankok által 2024-ben megítélt lakossági lakáscélú hitelek összege nem mutat komoly visszaesést, de az adatokat alaposabban szemügyre véve az építőipar – és azon belül az építőipari mikro-, kis- és középvállalkozások – szempontjából rossz évet zárt a magyar gazdaság - olvasható Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnökének kommentárjában.

Ez a vállalkozói szegmens elsősorban a családi- és társasház építésben, illetve felújításban érdekelt. Ebből a szempontból kiemelkedően fontos a hitelek közül használtlakás vásárlásra nyújtott hitelek összege (mert a vásárlást az esetek zömében felújítás követi), az építési-, bővítési-, valamint korszerűsítési hitelek összege. 2024-ben a használtlakás vásárlásra nyújtott hitelek összege 1048 milliárd forint volt. Ez első ránézésre jó adat az ebből a szempontból csúcsévnek tekinthető 2021-es 908 milliárd forinthoz képest, reál értelemben azonban visszaesést jelent.

Ennél is rosszabb a kép a kis építőipari cégeknek közvetlenül megrendeléseket jelentő lakásépítési-, bővítési- és korszerűsítési hiteleknél. Ebből a szempontból 2022 volt a legjobb év a szektor szempontjából, akkor csaknem 400 milliárd forint ilyen célú hitelt ítéltek meg a bankok a felhasználóknak, ami nominális értelemben is 2,7-szer nagyobb összeg, mint a tavalyi 142 milliárd, reál értelemben pedig jóval több mint háromszorosa annak.

Ami a kilátásokat illeti, 2025 második felében – sőt, talán már korábban is – végre érdemi fellendülésben reménykedhetünk. A lakosság rendelkezésre álló jövedelme nő, a kamatok a 7 százalék körüli lélektani határ körül mozognak, és okkal lehet számítani arra is, hogy az inflációkövető magyar állampapírok kamatfordulója is jelentős tőkét mozgósít. Emellett idén számos új állami támogatás és finanszírozási lehetőség is megnyílik.

Ezek közül máris érzékelhető a januárban elindult a vidéki otthonfelújítási támogatás, valamint a már futó energiahatékonysági otthonfelújítási program egyszerűsítésének hatása. Az Újház Zrt-hez befutó érdeklődésekből világosan látszik, hogy ez a két intézkedés „nagyon betalált” a lakosságnál, így akár már az év első felében is érdemi felfutás indulhat meg a felújítási és korszerűsítési piacon, 2025 második felében pedig végképp elindulhatnak a lakosság körében azok a beruházások, amelyeket az elmúlt két év turbulens viszonyai között elhalasztottak.