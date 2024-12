Vízkereszttől startol a pályázat: roham indulhat ezekért a hitelekért, kár lenne lemaradni

Öt finanszírozási konstrukciót indít az EXIM Magyarország, a Demján Sándor Program keretében, amelyek célja a fenntartható fejlődés, az exportképesség növelése és a magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedésének támogatása, külföldi befektetéseinek finanszírozása. Az EXIM hitelprogramjai a 2025-ös év során jelentősen közreműködhetnek az exporttevékenység növelésében és a külföldi terjeszkedésben. A bank korábbi sikeres termékeit összesen 350 milliárd forint értékben hirdeti meg.

Az EXIM Magyarország január 6-tól megnyitja a vállalkozások előtt a Demján Sándor Program keretében indított gazdaságélénkítő kezdeményezéseit összesen 350 milliárd forint értékben. A Program, amely az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv kiemelt része, célzott finanszírozási és egyéb eszközökkel támogatja a hazai vállalkozásokat. Az EXIM négy fő termékkel – Jövő Exportőrei Beruházási Hitel, Jövő Exportőrei Zöld Beruházási Hitel, Exportélénkítő Beruházási Hitel, Exportélénkítő Lízing – biztosítja, hogy a hazai, még nem exportáló cégek sikerrel növeljék versenyképességüket, a már exportáló vállalatok pedig a nemzetközi piacon erősítsék pozícióikat.

A kiemelkedő adottságokkal rendelkező hazai vállalkozások célzott külföldi beruházásaik megvalósításához a Program keretében elérhető Kifektetési Hitel nyújt megfelelő finanszírozási hátteret. A hiteligényeket elsősorban a vállalkozó számlavezető bankján keresztül lehet benyújtani szektormegkötés nélkül. A Kifektetési Hitel iránt azonban kizárólag az EXIM Magyarországnál közvetlenül lehet érdeklődni.

„Az EXIM 30 éve a magyar gazdaság motorjaként működik, jövőre elsősorban a Demján Sándor Program keretein belül az aktuális gazdasági kihívásokra reagálva kínálunk rugalmas megoldásokat, elősegítve, hogy a magyar cégek lépést tartsanak a globális trendekkel és elvárásokkal. A Program keretében kiemelt figyelmet fordítunk a fenntarthatósági beruházások támogatására, amelyek nemcsak a cégek hatékonyságát növelik, hanem hozzájárulnak a gazdaság zöld átállásához is” – mondta Kisgergely Kornél, az EXIM Magyarország elnök-vezérigazgatója.

Az EXIM Magyarország újraindítja a korábbi nagysikerű „Jövő Exportőrei Beruházási Hitelt”, amelyet exportáló és nem exportáló vállalkozások is igénybe vehetnek. A beruházási hitel alapvető célja a vállalkozásoknál felmerülő belföldi beruházások, fejlesztések megvalósításához szükséges finanszírozási igény biztosítása versenyképességük erősítése érdekében. A hitel kapacitásbővítést, új termékek bevezetését, innovatív technológiák alkalmazását, valamint gépek, berendezések és immateriális javak beszerzését is támogatja. A konstrukció kedvező, fix kamatozású, elérhető akár 10 éves futamidővel is. A kamat az aktuális kamatkörnyezet, a hiteligénylő ügyfél minősítése és az ügylet fedezettsége alapján számítandó, mértéke forint alapon évi 5,2%–7,2%, euróban 3,75%–5,75% között alakul.

A „Jövő Exportőrei Zöld Beruházási Hitel” a fenntarthatóságot szem előtt tartva támogatja a hazai vállalkozások energiahatékonysági, megújulóenergia-termelő és egyéb zöld beruházásait erősítve nemzetközi versenyképességüket. A Demján Sándor Program 350 milliárd forintos keretösszegéből 100 milliárd forintot dedikáltan a zöld beruházások támogatására tervez fordítani az Eximbank.

A konstrukció kiemelten kedvező, fix kamatozású, szintén igényelhető akár 10 éves futamidővel is. A kamat az aktuális kamatkörnyezet, a hiteligénylő ügyfél minősítése és az ügylet fedezettsége alapján számítandó, mértéke forint alapon évi 3,2%–5,2%, euróban 2,75%–4,75% között alakul. A termék esetében saját erő biztosítása sem szükséges a támogatási jogcím függvényében. A befogadható hitelcélokat az EXIM Zöld Finanszírozási Keretrendszere határozza meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szintén újraindított „Exportélénkítő Beruházási Hitel” az exportőröket és elsőkörös beszállítókat célozza. A konstrukció exportkapacitást generáló beruházások – legyenek azok megkezdett vagy új projektek – finanszírozására igényelhető az agrárszektorban is. A hitel fix kamatozású, futamideje ugyancsak akár 10 év is lehet. A minimum kamat a hitel devizaneme szerinti EU referencia alapkamat, valamint a hiteligénylő ügyfél minősítése és az ügylet fedezettsége alapján számítandó, mértéke 2025. januártól várhatóan forint alapon évi 6,8%–10,2%, euróban 3,31%–6,7% között fog alakulni.

Az „Exportélénkítő Lízing” azoknak a vállalkozásoknak nyújt nyíltvégű és zártvégű pénzügyi lízinget, amelyek exporttevékenységük bővítéséhez, nemzetközi versenyképességük növeléséhez vagy belföldi beruházások megvalósításához keresnek finanszírozási lehetőséget. A konstrukció exportőrök és elsőkörös beszállítók számára érhető el, és olyan eszközök beszerzését támogatja, mint műszaki és egyéb berendezések, gépek, haszongépjárművek, valamint mezőgazdasági eszközök. A minimum kamat a lízing devizaneme szerinti EU referencia alapkamat, valamint a hiteligénylő ügyfél minősítése és az ügylet fedezettsége alapján számítandó, mértéke 2025. januártól várhatóan forint alapon évi 6,8%–10,2%, euróban 3,31%–6,7% között fog alakulni. A lízingkonstrukció szintén fix kamatozással érhető el, a futamideje akár 5 év is lehet.

A Program keretében elérhető EXIM Kifektetési Hitel pedig a nemzetközi szinten is versenyképes hazai vállalatok külföldi befektetéseit támogatja, elősegítve a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósulását. A hitel célja a hazai tulajdonú, külföldön működő vállalatok számának növelése és a hazahozott profit emelése. A minimum 2 milliárd forint összegű hitel cégrészesedés-vásárlásra, ingatlanbefektetésre, többségi tulajdon megszerzése céljból vehető igénybe európai országokban. A hitel piaci árazású, fix kamatozású, legfeljebb 10 éves futamidővel érhető el az Eximbank közvetlen finanszírozásában, állami készfizető kezesség vagy bankgarancia mellett.

Kisgergely Kornél hozzátette: a bank fókusza a jövő évben a Demján Sándor Programra helyeződik át az eddig húzóterméknek számító Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramról. A korábbi sikertermék keretében összesen 1200 milliárd forint jutott a magyar gazdaságba.