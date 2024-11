Örülhetnek a litván sztárbank hívei: jönnek a Revolut saját ATM-jei

Múlt pénteken a Revolut társalapítói, Nik Storonsky és Vlad Yatsenko a vállalat The Revolutionaries rendezvényén megosztották a bank jövőbeli termékvízióját 2025-re, amelyben az AI, a jelzáloghitelek és az ATM-ek is szerepelnek - olvasható a bank közleményében.

A Londonban megtartott rendezvényen több nagy bejelentésre is sor került a társalapítók részéről.

A rendezvény kiemelt bejelentései között szerepeltek:

AI - A bank bejelentette új AI-alapú asszisztensét a fogyasztók számára, amely alkalmazkodni fog az ügyfelek igényeihez és preferenciáihoz az appon belül, útmutatást adva nekik az okosabb pénzügyi szokások, a jobb pénzügyi döntéshozatal és az egyszerűsített adminisztráció felé. A vállalat célja a jövő évi fokozatos bevezetés, amelyet idővel fejleszteni fog, amint a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek a személyes pénzügyek egyszerűsítésére és átalakítására tovább alakulnak.

Jelzáloghitelek - A bank megerősítette terveit, hogy jelzáloghitel-terméket indít Litvániában, majd Írországban és Franciaországban 2025-ben. A cél egy teljesen digitális jelzáloghitel-termék létrehozása, amely a piacon a leggyorsabb lesz, és egy munkanapon belül elérhetővé teszi az előzetes jóváhagyást és a végleges ajánlatot az értékbecsléstől és az esetleges szükséges ellenőrzésektől függően. A jelzáloghitelek a bank átfogó hitelajánlati portfóliójának részét képezik majd, amely magában foglalja a folyószámlahiteleket is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 173 855 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 141 413 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a K&H Banknál 6,64% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a MagNet Banknál 6,75%, a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

ATM-ek - A bank hamarosan megkezdi márkázott ATM-ek bevezetését, és 2025 elején Spanyolországban lesznek használhatók. A bank saját ATM-jei készpénzt és kártyákat egyaránt biztosítanak, hosszú távon pedig készpénzbefizetést is lehetővé tesznek, fejlett arcfelismeréses biztonsági hitelesítéssel.

Revolut Business - 2025-ben a Revolut Business bemutatja első üzleti hiteltermékét Európában, és célja, hogy jövőre az EU minden piacán az egyik legkedvezőbb üzleti megtakarítási kamatot kínálja. Emellett az üzletág azt is tervezi, hogy segítse a vállalatokat éttermi és bolti tevékenységük kezelésében a Revolut Kiosk termékkel, amelyhez biometrikus fizetéseket fontolgat, és tovább tervezi a Revolut Pay ajánlatának terjesztését többféle fizetési móddal, beleértve a jövőben a Buy Now Pay Later (Vásárolf most, fizess később) szolgáltatást is.