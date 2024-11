Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már látszik, nem titkolhatják tovább

Ha lemaradtál volna róla: ezek voltak a 47 hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a képes ajánlókra!

Minimálbér emelés 2025

Nem nagyon kell keresgélni, a 47. hét talán legfontosabb híre az volt, hogy megszületett a megállapodás a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) mai ülésén a minimálbér emelés összegéről. E szerint a minimálbér 2025 évében tehát 9%-kal emelkedik, bruttó 290 800 Ft-ra; míg a garantált bérminimum, azaz a szakmunkás minimálbér 2025 évére vonatkozóan 7%-os emelésen megy keresztül, azaz bruttó 348 820 Ft lesz.

Mint azt a kiszivárgott hírek alapján tudhatjuk, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók képviselői 3 évre vonatkozóan állapodtak meg a bérekről. A kormányzati célkitűzés szerint 2027-re a minimálbér a rendszeres átlagbér felére emelkedne a tavalyi 44%-ról. Íme a 47. héten megjelent fontosabb cikkeink a minimálbér emelése kapcsán:

A 48. héten amúgy a Pénzcentrum vlogja, a CashTag is a jövő évi béremelésekkel foglalkozott. Hogyan állnak a cégek a home office intézményéhez a COVID-járvány után? Kell-e számolni azzal, hogy még több külföldi vendégmunkás jön az országba? Ezek a kérdések mind felmerültek a Pénzcentrum és a Prohuman közös szervezésű HR (R)EVOLUTION 2024 eseményén, ahol a CashTag stábja is kérdezhette az előadókat. Dr. Tóth Ágnes, a Prohuman vezérigazgatója és Madár István, a Portfolio vezető elemzője válaszoltak a Pénzcentrumnak a hetente jelentkező videóblogunk legújabb részében. Íme:

Kiderült, fű alatt mégis bevezetik az eurót Magyarországon

Az egyre gyengülő árfolyam miatt az euró elkezdte magát bevezetni Magyarországon, azaz elterjed a gazdasági és pénzügyi életben hivatalos bevezetés nélkül is. Az ingatlanpiacon drasztikus áremelkedést is eredményezhet a folyamat: egy újépítésű lakóparkben például már csak eurót fogadnak el a lakásokért, a forintban megadott árak tájékoztató jellegűek. Egy konkrét luxuslakásért 978 ezer eurót kérnek, ami 2024 elején még 376 millió forintnak felelt meg, ma már viszont durván 402-nek. A szakértő szerint az, hogy rengeteg, itthon kapható termék vagy szolgáltatás árát megtudhatjuk euróban, már az önbevezető folyamat egyik lépése.

Megszűnik az Ügyfélkapu: így jelentkezz át az Ügyfélkapu pluszba

A hagyományos Ügyfélkapu 2025 januárjában megszűnik, helyét új online ügyintézési lehetőségek veszik át. Az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) applikációja elérhetőek lesznek a jövőben, azonban sokan aggódnak az adataik biztonsága miatt az egységesített online térben. Alábbi cikkünkben igyekszünk részletesen bemutatni, hogyan kell átjelentkezni a régi, hagyományos Ügyfélkapuból az Ügyfélkapu+-ba.

Több ezer magyar indult neki újra Ausztriának: itt kapnak munkát a legtöbben

Az osztrák társadalombiztosítási adatok szerint 2024 októberében már 123 ezer magyar dolgozik Ausztriában, ami a tavalyi novemberi 118 ezres számhoz képest is jelentős növekedést mutat. A magyar munkavállalók száma 2019 óta folyamatosan emelkedik, és idén júliusban már 130 ezer fővel érte el az eddigi csúcsot. Eközben az osztrák gazdaságban összesen 980 ezer külföldi dolgozott 2023-ban, ami közel 1 milliós rekordot jelez. A téli szezonban várhatóan további növekedés következik, hiszen a magyarok nemcsak a rövid távú, hanem az állandó munkák terén is egyre nagyobb szerepet vállalnak.

5 millió forint maradhat rengeteg magyar hiteles zsebében, ha ez élesedik

Múlt pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök többek között arról beszélt, hogy a 35 évnél fiatalabbak számára havonta 150 ezer forintig adnának lakhatási támogatást, ami egyaránt fordítható lenne lakbérre és lakáshitel törlesztésére is. Bár az elképzelés részleteit egyelőre nem fejtette ki, annak már most is utána számolhatunk, hogy utóbbi esetben mekkora segítség lenne mindez a fiatal lakáshitelesek számára. Az mindenesetre biztos, hogy egy ehhez hasonló támogatással súlyos milliók maradnának a lakáshitelesek zsebében, sőt, hosszabb futamidő esetén akár meg is felezhető a hiteltartozás után kifizetett kamat mennyisége.

Újabb hullámban drágul keményen a tankolás és a pia: kivédhetetlen áremelés élesedik heteken belül

4,1 százalékkal emelkedik 2025-től számos adónem, így a szeszesitalok és az üzemanyagok jövedéki adója is, de az autóátíráshoz, fenntartáshoz kapcsolódó költségek is emelkednek - 2026-tól pedig többek között a dohányáruk is becsatlakoznak a sorba. A jövő évtől bevezetett inflációkövető adóemelés jócskán felfelé húzhatja az árindexet, főképp, mert a kereskedők egyéb költségei is emelkedni fognak, elég csak a tervezett béremelésekre gondolni - mondta a Pénzcentrumnak az intézkedés kapcsán Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója. Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője pedig úgy számol összességében 0,1 százalékkal növelheti meg az infációt a januártól élesedő adóemelés. A CIB Bank elemzői ennél magasabb, 0,2 százalékpontos inflációnövekedést valószínűsítenek az intézkedés nyomán, és előrejelzésükben jövő nyárra 3,5 százalékos éves átlagos árnövekedést várnak - azaz ekkora lehet a 2026-os adóemelés mértéke. Cikkünkben kiszámoltuk azt is, mennyivel emelkedhetnek a szeszesitalok árai 2025-től, és kiderült, a benzinkutakon sem kizárható egy 8-10 forintos literenkénti áremelkedés az adóemelés hatására.

Ez is a szegénység arca Magyarországon: lesújtó számok, tömegek ezért vannak a szakadék szélén

Az EU-n belül is igen magasnak számít Magyarországon azoknak az aluliskolázottaknak az aránya, akik szubjektíve szegénynek érzik magukat. Nem nagy meglepetés, hogy a legtöbb országban, minél kevésbé tanult valaki, annál nagyobb arányban gondolja azt az életéről, hogy szegényes. Hazánkban azonban kiugróan magas a különbség az alsófokú végzettséggel és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők között. Pedig nincs ez mindenhol így, igaz a régiónk majdnem úgy ahogy van, élen jár ebben.

Készüljön, aki építkezik, felújít: jön a pénzeső, komoly drágulás élesedik az építőiparban 2025-ben?

Regeteg támogatás és egyéb pénzösszeg áramolhat jövőre az otthonfelújításba is: elég csak a munkáshitelre, a vidéki felújítási támogatásra vagy a feltörhető nyugdíjmegtakarításokra gondolni. Sőt, a SZÉP-kártyáról is egy bizonyos összeg erre lesz fordítható, és az állampapírokra kifizetett, mintegy 3000 milliárd forintnyi kamatkötelezettség egy része is megjelenhet az ingatlanpaicon - akár energetikai korszerűsítések formájában is. Juhász Attila, az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke ennek kapcsán lapunknak arról beszélt, nem számíthatunk komolyabb drágulásra a kapcsolódó termékek esetében. Az intézkedések akár a napelem-beruházásokat is meglódíthatják, ahol jelenleg a lakossági megrendelések gyakorlatilag teljesen eltűntek. A MANAP Iparági Egyesület elnöke, Szolnoki Ádám viszont arra hívta fel a figyelmet: egyelőre nem tudni, hogy például a nyugdíjmegtakarításokból lehet-e napelemet venni.

Jókora újdonsággal indul az otthonfelújítási program 2025-ben

2025-től újraindul az otthonfelújítási program, a feltételek nagyon hasonlóak lesznek, mint amit 2021-2022-ben megismerhettünk. Sőt, a mellé igényelhető támogatott kölcsön is ismét elérhető lesz. Itt azonban számos újdonsággal, meglepetéssel találkozhatunk. Újra előtérbe kerülhetnek olyan fogalmak, mint a változó kamatozás, vagy épp a kamatperiódus.

Listán a budapesti kerületek legdrágább utcái

Megjelent a KSH Ingatlanadattár legújabb kiadása, melyben idén is megyénként, településenként és a városokban utcánként mutatja be az adott év folyamán eladott családi házak, társasházi és lakótelepi panellakások átlagos négyzetméterárát. A legfrissebb, 2015–2023 közötti időszak adatait tartalmazó adattár segítheti a lakáspiaci tájékozódást a szakértők és a lakosság számára is. Az adatsornak a Pénzcentrum által készített elemzése pedig megmutatja, milyen árak jelenthetik a viszonyítási alapot Budapesten, milyen óriási különbségek mutatkoznak a fővárosban utca és utca között, valamint azt is, melyek kerületen belül a legdrágább utcák.

Eladó a Balaton-felvidék legendás piaca: mi lesz a Káptalantóti vásár sorsa?

Eladó a Káptalantóti piac azon területe, amelyen az egyetlen állandó vendéglátóhely is működik - szúrta ki a Pénzcentrum. Az eladósorba került telken 30 árusnak állandó bérleti szerződése van. Az ingatlanért 289 millió forintot kérnek, a hirdetés szerint a tulajdonos segíti az engedélyek átadását és a vállalkozás átvételét is.

Milyen autót vegyek? Ezek a legjobb használt autók 1 millióért - itt a márkalista!

Milyen autót vegyek, ha 1 millióért kell autó, vagy 1 millió forint alatt? Ezek lehetnek a legjobb használt autók 1 millióért. Mire kell figyelni, ha ennyiért vennél kocsit? Íme a Pénzcentrum némileg szubjektív, de annál hasznosabb listája:

Ennyivel drágult a Horváth Ilona szakácskönyv legendás bejglije

A legendás Horváth Ilona szakácskönyv bejglireceptjét alapul véve kiszámoltuk, hogy mennyivel drágult sokak kedvenc diós bejglije 4 év alatt. Ha vajjal készítettük a karácsonyi finomságot, akkor a drágulást mértéke majd 50 százalékos volt, ha viszont margarinnal dolgoztunk, akkor némileg kevesebbel megúsztuk. Ezzel együtt is, hogyha most ugyanannyit szánnánk a bejglire, mint amennyit 4 évvel ezelőtt, akkor a család bizony jó pár rúddal kevesebbet tudnak behabzsolni. További részltek ebben a cikkünkben:

Elkerülhetetlen roham készül a cukrászdákban: nagyot koppanhat, aki ezzel karácsonyig kivár

Bár karácsonyig még bő egy hónap hátra van, az ünnep egyik elmaradhatatlan süteményét, a bejglit már sok helyen megvásárolhatjuk. November közepén már a cukrászdák is készülnek a karácsonyi nagyüzemre, veszik fel a rendeléseket. A Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke nyilatkozott arról, mi várható a 2024-es bejgliszezonban, számíthatnak-e drágulásra a vásárlók és milyen újdonságokkal találkozhatunk idén bejgli fronton.

Áremeléssel indul a szaloncukor szezonja: ez lesz a magyarok kedvence idén karácsonykor

A szaloncukor az egyik legfontosabb karácsonyi édesség, mely nélkül a legtöbb magyar számára elképzelhetetlen az ünnep. Az alapanyagok - elsősorban a csokoládé - drágulása azonban a szaloncukor árképzésére is hatással lehetnek idén. A boltokban már hetek óta kapható az édesség, azonban a cukrászdákban is egyre keresetebbek a kézműves különlegességek. A szaloncukrok iránti keresletről és a drágulás okairól Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke nyilatkozott a Pénzcentrumnak.

Nem kímélte az aszály a karácsony alapélelmiszerét 2024-ben: beüthet a drágulás a magyar boltokban?

Minden egyes évben megjelennek azok az aggódó hangok, melyek az egyik legismertebb alapvető élelmiszer, a burgonya minősége és mennyisége miatt kongatják a vészharangot. Mivel a burgonya sok magyar család karácsonyi asztalán is megjelenik valamilyen forbánan, megkérdeztük a szakértőket, hogy hogy is állunk krumpliból mind mennyiség, mind pedig minőség tekintetében.

Elképesztő drágaság a pesti karácsonyi vásárban: 76 ezer a béleletlen kesztyű, 169 ezer a sapka

A Vörösmarty téri karácsonyi vásárban nem csak az ételek, italok a drágák, de bizony a különböző portékáknak is igencsak megkérik az árukat. Van itt például 76 forintos kesztyű, de 169 ezer forintos sapka is.

Zsebbenyúlós lesz az ünnep: keményen megdrágul a nordmann fenyő, lucfenyő 2024 karácsonyán

Várhatóan 5-10 százalékkal kerül majd többe a karácsonyfának való fenyő az idén, mint 2023-ban - mondta lapunk érdeklődésére Boross Dávid, az Oázis kertészet vezetője. Kifejtette: a nordmann fenyők darabja jó eséllyel 10 ezer forint felett lesz, míg a lucfenyő inkább alatta, ha egy közepesebb, átlagos méretű fát veszünk alapul. Közben viszont az IKEA például egy forintot sem emelt a fenyőárain tavalyhoz képest, és a visszaszámlálás már elindult.

Brutál jó keresetkiegészítés idén télre: rugalmas fusimeló, 3300-as órabér, tapasztalat sem kell

A fenyőfaárusítás tipikus szezonális lehetőség, amely főként diákokat céloz meg, rugalmas időbeosztással és akár 2 000-3 500 Ft-os órabérrel. Az IKEA például 2024 decemberéig rugalmas időbeosztással és kedvezményes juttatásokkal hirdet munkát, ahol egy hónap alatt akár 200 000–330 000 forintot is kereshetnek a diákok.

Rengeteg magyar nyugdíjast keresnek: könnyű karácsonyi pénz, pár nap alatt 120 ezret fizetnek

A karácsonyi kiadások és a hosszú januári hónap terhei sok nyugdíjas számára komoly anyagi kihívást jelentenek, hiszen az alapnyugdíj csupán 28 500 forint, az átlagnyugdíj pedig 210 ezer forint körül mozog. Egy most elérhető budapesti alkalmi munka, amely Mikulás csomagok összeállítására keres nyugdíjasokat, remek lehetőséget nyújt a jövedelem növelésére, amellyel összesen akár 85–119 ezer forint is megkereshető november 26. és december 1. között, ami jelentős segítséget nyújthat a karácsonyi kiadások fedezésében vagy a fűtésszámlák kiegyenlítésében.

Ezek a nyelvtanuló appok jobbak, mint a híres Duolingo?

A modern technológia térnyerésével egyre több területen támaszkodunk digitális megoldásokra, legyen szó munkáról, tanulásról vagy akár szórakozásról. Ugyanakkor az előfizetéses modellek elterjedése sokak számára jelentős költségeket ró, ezért egyre többen keresik az ingyenes alternatívákat, amelyek egyszerűbb, de hatékony megoldásokat nyújtanak. A Pénzcentrum új cikksorozatában olyan praktikus tech tippeket mutat be, amelyek megkönnyítik a mindennapokat és pénztárcabarát megoldásokat kínálnak. A mostani cikkben a nyelvtanulás kerül előtérbe: összegyűjtöttük a legjobb alkalmazásokat, amelyek között több ingyenes alternatíva segíthet bárkinek, aki új nyelv elsajátításába vágna.

Nem várt számlát kaphatnak a magyar háztulajok: nincs mese, ezért is fizetni kell 2024 végén

A téli időszak közeledtével egyre sürgetőbbé válik a kerti vízvezetékek és vízmérők fagyvédelme. A szakértők figyelmeztetnek: az elmulasztott téliesítés súlyos anyagi következményekkel járhat, a károk akár milliós nagyságrendet is elérhetnek. A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb teendőket, amelyekkel megelőzhetjük a fagykárokat otthonainkban és nyaralóinkban. A vízmérők javításánál, esetleges cseréjénél viszont fontos kiemelni, hogy kizárólag megbízható szerelővel dolgoztassunk. Érden például most komoly botrány bontakozott ki, miután az újonnan felszerelt vízórák jelentős többletfogyasztást mutatnak.

Ilyen lenne a világ, ahol a magyar bankárok, IT-sok éheznek: ezek a melósok nyernének nagyot

Számunkra, magyarok számára aligha kell bemutatni a nemzeti valuta iránti bizalmatlanságot – nem elég, hogy a második világháborút követően Magyarország hozta össze a világtörténelem eddigi legnagyobb mértékű hiperinflációját, de az utóbbi időszakban sem teljesít túl jól a magyar fizetőeszköz, gondoljunk csak a 400 feletti euró-forint árfolyamra. Ennek ellenére (szerencsére) senkinek sem fordul meg a fejében, hogy ne fogadja el a forintot mint fizetőeszközt, az pedig főleg nem, hogy valamilyen csereárut vagy csereeszközt kérjen az általa adott árukért vagy szolgáltatásokért. Pedig a mai napig vannak a világnak olyan részei, ahol az ősinek számító cserekereskedelem a mindennapok része – vagy azért, mert a fejlettebb gazdaságot feltételező pénzforgalom sosem alakult ki, vagy pedig azért, mert az a szankciók vagy egy gazdasági összeomlás hatására megszűnt funkcionálni.

Így vehetsz kedvezményesen akár balatoni nyaralót is 2025-től: ilyen lehetőség rég volt

Sem az ingatlanpiac, sem a banki szektor egy-egy jelentős szereplője nem számít arra, hogy tömegek indulnának lakástakarék-pénztárt nyitni azután, hogy a jogszabályváltozás után már üdülőre is fordíthatjuk az abban megtakarított összeget. Az már más kérdés lehet, hogy egyrészt hitelt is felvehetünk majd erre a célra, de az ingatlanpiaci szakértő szerint az ügyfelek leleményessége eddig sem ismert határt. Összeszedtük a fontos tudnivalókat.

Gombaszakértő tanfolyam 2025: ezért éri meg a gombaszakellenőr képzés, az egykori okj

A pandémia alatt megerősödött az igény a túrázás, kirándulás és más tevékenységek iránt, melyeket a természetben lehet folytatni. A egyik ilyen elfoglaltság a gombászás, amikor a természetben eltöltött idő még jutalommal is jár, ha találunk ehető gombákat. A gombászás iránt egyre többen érdeklődnek, szerveződnek erre túracsoportok, online kurzusok, és természetesen hivatalos gombaszakellenőri képzésre is be lehet fizetni. A Pénzcentrum megvizsgálta, hogy milyen árfekvésben találkozhatunk ezekkel a képzésekkel, mit és mennyi idő alatt tanulhatunk meg belőlük.