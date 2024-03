Súlyos dolog derült ki a családtámogatásokról: tényleg kifogyóban a szufla, mi lesz így a magyarokkal?

Új felújítási program a láthatáron

az új, államilag támogatott Otthon Felújítási Program. A kormány tervei szerint már 2024. első felében megszülethet az erről szóló jogszabály. A jogalkotási tervből az is kiderült, hogy a program keretében a lakóingatlanok energetikai korszerűsítését lehet majd elvégezni.A pontos részletek még nem ismertek, viszont általános várakozás, hogy az új program szélesebb körben lesz elérhető, mint a korábbi volt. Ezt támasztja alá az is, hogy a jogalkotási tervezetben az Otthon Felújítási Programról szóló jogszabály a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, nem pedig az otthonteremtési támogatások (például a CSOK, CSOK Plusz) jogszabályi feltételeit is megalkotó Kulturális és Innovációs tárcához.