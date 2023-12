Ingyenhitelt élesítettek a magyar bankok: nagyon jól járhat, aki lecsap rá még decemberben

A karácsony közeledtével megszaporodnak az áruházak 0 százalékos THM mellett kínált áruhitel-kínálatai. Mondanunk sem kell, hogy egy-egy ilyen lehetőség igen csábító lehet, különösen akkor, ha mondjuk egy sok százezer forintos elektronikai cikkről van szó, amit nem mindenki tud zsebből kifizetni. De vajon tényleg igaz lenne, hogy 0 százalékra kaphatunk hitelt a jelenlegi magas kamatkörnyezetben? Mégis hogyan érheti ez meg az áruházaknak, illetve mire kell figyelnünk akkor, ha egy ilyen ajánlat igénybevételén gondolkodunk?

Aligha véletlen szokták mondani, hogyha valami túl szép, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem is az. Sokan talán akkor is erre gondolnak, amikor azt látják, hogy az év végi ünnepek közeledtével megszaporodnak a 0 százalékos THM mellett kínált áruvásárlási hitelek. Hiszen joggal merül fel a kérdés, hogy miért érné meg bárkinek ingyenhitelt nyújtani a vásárlónak csak azért, hogy az részletre vásárolhasson meg egy olyan árut, amelyet nem tudna, vagy legalábbis nehezére esne egyben kifizetni?

Elsőre talán még nehezebben áll össze a kép, ha azt is tudjuk, hogy a termék megvásárlásához igénybe vett hitelt nem maga az áruház nyújtja a vásárlók számára, hanem egy vele szerződésben álló pénzintézet. Az még könnyen elképzelhető, hogy az áruháznak valahogy mégiscsak megéri részletfizetésre eladni a termékeit, de miért érné meg mindez a vele szerződésben álló, a hitelt valójában nyújtó banknak?

Ki állja a cechet?

Talán nem árt minden alkalommal felhívni rá a figyelmet, hogy nagyon nem mindegy, hogy 0 százalék kamattal vagy 0 százalék THM-mel kínálnak egy hitelt. Előbbi esetben lehet, hogy a tőketartozás valóban nem kamatozik, ám ez még nem zárja ki, hogy valamilyen egyéb jogcímen, például kezelési költségként további díjakat fizettetnek ki a vásárlóval. A végeredmény szempontjából pedig mindegy, hogy melyiket fizeti az adós, a lényeg végül is ugyanaz – több pénzt ad a termékért, mintha egyben fizette volna ki a vételárát.

Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a kínált hitelnek ne a kamatozása, hanem a THM-je legyen nulla – csak ekkor lehetünk biztosak abban, hogy a hitelnek valóban nincsen semmilyen költsége – legalábbis abban az esetben, ha az adós betartja a szerződésben vállaltakat. Persze a hitelt ténylegesen folyósító banknak ez így nem érné meg, így az mindenképpen megkapja a hitelezéssel járó költségeket, csak nem a vásárlótól, hanem az áruháztól.

Persze ez így elsőre veszteséges üzletnek tűnik az áruház szempontjából, ám ha belegondolunk végső soron teljesen mindegy, hogy valahány százalékos akciót hirdet egy-egy termékére, vagy azt mondja, hogy inkább fizeti ő az áruhitellel járó terheket. Ráadásul a hirdetésben talán még jobban is mutat a 0 százalék THM, mint mondjuk -20 százalék az árból.

Arról nem is beszélve, hogy az áruháznak egyéb érdekei is fűződhetnek az ilyen jellegű akciókhoz – lehet, hogy bizonyos termékeit már egyébként is szeretné kiseperni, de az is lehet, hogy az év végén csak egyszerűen szeretné felpörgetni a forgalmat. Egyébként a hitelezés költségeinek átvállalása ellenére az áruháznak még mindig van rá lehetősége, hogy máshol visszahozza ezt a veszteségét – azokat beépítheti az áraiba, így végső soron mégiscsak a vásárlóira hárítja ezeket a plusz kiadásokat. Erre amúgy érdemes is figyelmet fordítani – nem kizárt, hogy ugyanazt a terméket máshol olcsóbban is meg tudnánk vásárolni, mint ott, ahonnan a 0 százalékos hitelajánlat érkezik.

Figyeljünk a részletekre

A 0 százalékos THM-en felül érdemes az ajánlat egyéb részleteit is alaposan áttanulmányozni, mert sajnos a sorok között megbújhatnak olyan feltételek is, melyeket nem feltétlen szeretnénk magunkra vállalni. Előfordul például, hogy az áruhitel mellé valamilyen egyéb szolgáltatást, például hitelkártyát is igényelnie kell az ügyfélnek – ez nem feltétlen rossz dolog, de mindenképp érdemes tisztában lennünk vele, hogy pontosan mit írunk alá.

Amennyiben ez a helyzet, úgy ne csak az áruhitel, hanem a plusz szolgáltatás kondícióit is érdemes áttanulmányozni, hogy azzal összefüggésben se érhesse az embert kellemetlen meglepetés.

Annak is fontos tudatában lenni, hogy mi történik abban az esetben, ha az adós esetleg megcsúszna valamelyik törlesztőrészlettel – könnyen lehet, hogy a késedelmi kamat mértéke már sokkal kevésbé nagyvonalú. Röviden tehát úgy lehetne összefoglalni a dolgot, hogy egy 0 százalékos ajánlat lehet kedvező a vásárló szempontjából, ám annak pontos feltételeit mindenképpen alaposan körül kell járni, mielőtt bármit is aláírna az ember.

Mely bankok kínálnak áruhitelt?

A magyarországi pénzintézetek közül jelenleg az OTP, az MBH, a Cetelem és a Cofidis értékesít áruhitel-termékeket, tehát az áruházakban látott hitelajánlatok igénybevételével a vásárlók ezen négy bank valamelyikénél fog kikötni. Ingyenhitelt azonban csak az MBH és az OTP kínálatában találtunk – a 0 százalékos THM mellett igényelhető hitelek összege 13 900 és 1 millió forint közé eshet. A kamatozás egyik nullás hitel esetében sem változhat a futamidő alatt.

Fontos azonban felhívni rá a figyelmet, hogy jelenleg is vannak olyan áruhitel-termékek, melyek nem 0 százalékra vehetők fel, ráadásul némelyiknek kifejezetten magas a THM-je. A Cofidisnél és a Cetelemnél például már 40 százalék feletti THM mellett vehetünk fel áruhitelt, igaz ezek összege már a 1,5-2 millió forintot is elérhetik. De még a nullás hitelekkel büszkélkedhető MBH és OTP is rendelkezik olyan termékekkel, melyek esetében 40 százalék feletti a THM. Csak ismételni tudjuk magunkat – mindenképp legyünk körültekintőek a hitelfelvétel során.