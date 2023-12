Kijött a friss településlista: óriásit kaszálhat, aki itt kombinálja a CSOK Pluszt és a falusi CSOK-ot

Nemrégiben bejelentésre kerültek a CSOK Plusz, azaz a jövő évtől változó Családi Otthonteremtési Kedvezmény részletes szabályai, igénylési feltételei. A kedvezményes hitelprogram kombinálható lesz a Falusi CSOK-kal, így az ország egész területén, tehát az 5000 fő alatti preferált kistelepüléseken is igénybe lehet majd venni. Szakértők ezúttal annak jártak utána, hogy ezzel a kombinációval milyen lehetőségei lehetnek az egy vagy többgyermekes családoknak és hogy országszerte melyek azok a népszerű települések, amelyek vonzó célpontok lehetnek az otthonteremtés szempontjából.

2630 preferált kistelepülésen lesz elérhető jövőre a Falusi CSOK lakástámogatás, amely teljes illetékmentességgel és magasabb támogatási összegekkel érkezik. A kormány friss bejelentése szerint ráadásul igény esetén kombinálható is lesz az új CSOK Plusz támogatott hitellel, ami tovább bővíti a családok otthonteremtési lehetőségeit. Új lakóház vagy használt lakás esetén 1, 4, vagy akár 15 millió forintos összeghez is hozzá lehet jutni a meglévő és vállalt gyermekek számától függően, illetve meglévő lakóingatlan korszerűsítése vagy bővítése esetén 500 ezertől 7,5 millió forintig terjedhet a támogatási összeg.

A CSOK Plusz keretén belül pedig vállalt és meglévő gyermekszámtól függően 15, 30 és 50 millió forintot is igényelhetnek a családok. Első lakás, ház esetén ezen felül az is óriási kedvezményt jelent, hogy mindössze 10%-os önerőre van szüksége a házaspárnak, hogy belevághassanak az otthonteremtésbe.

Szakértők ez alapján kiszámolták: legjobban a három gyermeket vállaló családok járhatnak a kétféle támogatás kombinálásával, ugyanis ők jövőre nagyobb értékű ingatlant tudnak vásárolni, gyakorlatilag nulla forint önerővel, alacsony törlesztőrészlettel és a lehető legkedvezményesebb kamattámogatott hitellel.

Táblázatuk szerint, egy háromgyermekes család első lakásvásárlóként a választott kistelepülésen akár egy 57 millió forint feletti vételárú ingatlanban is gondolkodhat: a CSOK Plusz támogatási összegen felül, 10%-os önerővel kalkulálva, a Falusi CSOK összegével együtt ugyanis nincs szükség külön megtakarításra, amelyet saját zsebből kell megfizetniük, ugyanis ebben az esetben a vételár teljes összegét fedezik a támogatások.

Azt azonban fontos megjegyezni: ahhoz, hogy ezeket a támogatási összegeket igénybe tudják venni, megfelelő, terhelhető jövedelem szükséges, tehát a párnak hitelképesnek kell lennie, valamint minden további CSOK feltételnek is meg kell felelniük. Ezek feltérképezésére javasolt a profi pénzügyi szakértői közreműködés, amely azon túl, hogy leveszi a pár válláról az ügyintézés terheit, még díjmentes is.

A Duna House utánajárt, hogy a fentiek ismeretében milyen lehetőségeket tartogat az ingatlanpiac a jelenleg is keresésben lévő házaspárok, családok számára azokon a Budapest melletti, ismertebb kistelepüléseken, amelyek mindössze egy órányi autóútra találhatóak a fővárostól.

A Pest megyei Tápióság és környéke például ilyen értelemben népszerű lokáció, ahonnan jelenleg is sokan ingáznak a fővárosba. A Duna House értékesítési adatai alapján ezen a területen az idei évben 256 ezer forintos négyzetméteráron is megoldható az otthonteremtés. Az itt letelepedők átlagosan 19,5 millió forintból oldották meg 2023-ban az ingatlanvásárlást, ezért az összegért pedig már egy tágas, 76 négyzetméteres családi ház is vásárolható.

A listában szerepel még Budapest agglomerációjából Pilisszentkereszt és Sződ is – előbbi településen és közvetlen szomszédságában 36 millió forint körüli összegért is hozzá lehet jutni, hozzávetőlegesen 80-90 négyzetméteres családi házhoz, míg az utóbbi esetében az idei értékesítési adatok alapán az átlagos ingatlanra fordított összeg 41 millió forint volt, az átlagos négyzetméterár pedig 400 ezer forint.

Budapest vonzáskörzetén kívül is számos olyan meglepetés település került be a listába, amely vonzó célpont lehet a családok számára, mint például a népszerű üdülőtelepülés, a Zala vármegyei Zánka vagy a Somogy vármegyei, balatoni települések közül Balatonszemes vagy Balatonfenyves is jó lehetőségeket tartogathatnak. Utóbbi esetében a 2023-ban zárult eladások alapján 721 ezer forintos négyzetméteráron, átlagosan 38,4 millió forintból is vásárolható 53 négyzetméteres alapterületű ingatlan.