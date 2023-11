Indul a végső roham, most 120-200 ezer forintot is zsebre tehetsz, ha így igényled a babavárót

Már csak egy hónapig igényelhető a jelenlegi feltételekkel a babaváró hitel, így aki még ezekkel szeretné megkapni, hamar el kell indítani a folyamatot. A bankok túlnyomó többsége komoly jóváírásokkal készül az évvégi hajrára, a Bankmonitor gyűjtése szerint pénzintézettől függően 120 – 200 ezer forint visszatérítést kaphatnak jelenleg a párok. A jóváírásért cserébe elvárt feltételek azonban nem mindenhol azonosak.

A babaváró hitel 2024-ben is megmarad, ráadásul a maximális hitelösszeg 10 millióról 11 millió forintra emelkedik, ám míg jelenleg a feleség igényléskor nem töltheti be a 41. életévét, jövőre 30 év lesz a felső korhatár, ami komoly szigorítást jelent. Egyedi hitelszerződés-adatok alapján ugyanis az eddig kötött babaváró hitelek közel 60 százaléka esetében a nők életkora elérte vagy meghaladta a 30 évet a hitelfelvétel pillanatában, ami nagyságrendi becslést jelenthet arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben változhat a termék piaca a jövőben.

Akik még a jelenlegi feltételekkel igényelnének babaváró hitelt, nem késtek le semmiről, ugyanis a babaváró hitel elbírálási ideje maximum 10 munkanap, ráadásul a bankok szinte mindegyike különböző összegű jóváírásokkal igyekszik magához csábítani a fiatal házaspárokat. A jóváírásért cserébe elvárt feltételek azonban különbözőek: van, ahol ehhez számlát kell nyitni az adott banknál, de előfordul az is, hogy a babaváró minimális összegét határozzák meg ebben az esetben. (A bankok egy része a számlanyitásért magért is ad jóváírást, így ha mindenképpen kell számlát nyitni a babaváró jóváírásért cserébe, ezt is érdemes figyelembe venni.)

A Bankmonitor szakértői szerint a megfelelő bank kiválasztása azonban nem csak emiatt fontos, ugyanis a pénzintézetek hitelbírálati gyakorlata is nagyon különböző, így előfordulhat, hogy míg az egyik bank meghitelez egy párt, a másik kikosarazza őket, vagy csak kisebb összeget ad. És bár az elutasítást követően az igénylés beadható egy másik pénzintézethez, az idő rövidsége miatt érdemes elkerülni a felesleges köröket.

Gránit Bank: 200 ezer forint

A 2023. december 31-ig benyújtott babaváró kölcsönigénylésekre 200 ezer forint jóváírást ad a bank, amennyiben a folyósítás 2024. január 31-ig megtörténik. Maga a jóváírás a hitel folyósításának napján történik a kölcsönszerződésben szereplő, Gránit Banknál vezetett bankszámlára.

CIB Bank: 200 ezer forint

200 ezer forint jóváírást kaphatnak a párok a CIB Banknál vezetett folyószámlájukra akkor, ha 2023. december 3-ig igényelnek babaváró hitelt, a folyósítás pedig legkésőbb 2024. január 15-ig megtörténik. Bár az akció csak december 3-ig igényelhető, a bank valószínűleg ezt követően is ad majd kedvezményt, ám a pontos feltételekről mindenképpen érdemes a pénzintézet weboldalán tájékozódni.

K&H Bank: 160 ezer forint

A K&H Bank 160 ezer forint jóváírást ad az ügyfél hiteltörlesztésre szolgáló, K&H Banknál vezetett bankszámlájára a sikeres folyósítást követően akkor, ha a hitelösszeg legalább 10 millió forint. A kifizetésre a hitel folyósításának naptári negyedévét követő hónapban kerül sor. A K&H Bank akciója visszavonásig érvényes.

UniCredit Bank: 150 ezer forint

Az UniCredit Bank 150 ezer forintot ír jóvá az igénylő hitelszerződésben szereplő, akár más banknál vezetett bankszámláján akkor, ha a hitel legkésőbb 2024. január 31-ig befogadásra kerül, valamint a folyósítás 2024. február 29-ig megtörténik.

MBH Bank: 150 ezer forint

Az MBH Bank 150 ezer forint jóváírást fizet a 2023. december 31-ig hiánytalanul befogadott babaváró hitelekre abban az esetben, ha a hitel összege legalább 9 millió forint. A jóváírás az MBH Banknál vezetett, hitelszerződésben szereplő bankszámlára történik.

Erste Bank: 150 ezer forint

Az Erste Bank visszavonásig érvényben lévő akciója keretében 150 ezer forint egyszeri jóváírást fizet a folyósítást követően. Az akció visszavonásig érvényes, és ehhez önmagában nem elvárás a számlanyitás.

Raiffeisen Bank: 140 ezer forint

A 2023. december 31-ig befogadott és 2024. február 29-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósított babaváró hitelek után 140 ezer forint jóváírást ad a Raiffeisen Bank. A kifizetés a kölcsön folyósítását követő 30 napon belül megtörténik az adós által megadott bármelyik banknál vezetett számlára.

MagNet Bank: 120 ezer forint

A MagNet Bank 120 ezer forint egyszeri jóváírást ad a kölcsönszerződésben törlesztőszámlaként megjelölt MagNet Banknál vezetett fizetési számlára legkésőbb a folyósítást követő 30 napon belül. Feltétel, hogy az igénylés december 31-ig befogadásra kerüljön, a folyósítás pedig legkésőbb 2024. február 31-ig megtörténjen. Elvárás még, hogy a babaváró hitel összege elérje a 8 millió forintot, valamint az adósnak és az adóstársnak egyaránt fizetési számlája legyen a MagNet Banknál.