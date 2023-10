Működik a legális lakáshitelfortély: tízezreket jelent a törlesztőnél - ráfizet, aki ezzel nem számol

Az már biztos, hogy 2023 nem fog bekerülni a magyarországi jelzáloghitelezés legszebb fejezetei közé – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vonatkozó adatai szerint idén volt olyan hónap, amikor 73,2 százalékkal kevesebb hitelt vett fel a lakosság, mint a tavalyi év azonos hónapjában. Ennek ellenére nem lehet azt mondani, hogy teljesen megállt volna az élet, sőt, az utóbbi hónapok adatai alapján úgy tűnik, hogy bár egyelőre nagyon bátortalanul, de valamelyest emelkedtek az újonnan kihelyezett jelzáloghitelek havi összegei. Adódik a kérdés ugyanakkor, hogy a jelenlegi helyzetben milyen jelzáloghitel-ajánlatokra számíthat az, aki a mostani, sok szempontból igen turbulens időszakban szeretne belevágni a lakásvásárlásba, illetve ezzel együtt egy hitelfelvételbe?

Nehezen alakult az elmúlt bő egy év a hazai jelzáloghitelezés szempontjából. Az MNB havonta frissített adatai alapján látható, hogy 2021 márciusától kezdve bő egy éven át, egészen 2022 júliusáig nem volt olyan hónap, amikor 100 milliárd forint alatti lett volna a háztartásoknak újonnan kihelyezett jelzáloghitelek összege. Tavaly júliustól kezdve viszont jött a mélyrepülés – a már akkor is egy éve magas infláció nemhogy nem csökkent, de csak akkor szabadult el igazán, miközben az orosz – ukrán háború és az annak következtében ugyancsak tavaly nyáron rettenetesen elszállt energiaárak a forint árfolyamát is jelentősen kikezdték, amire a jegybank kamatemeléssel kellett válaszoljon.

A tavaly év végén – idén év elején tetőző, ám azóta is rendkívül magas infláció miatt a magyarok többségének jelentős mértékben csökkent a reáljövedelme, miközben a tavaly ősszel rendkívüli mértékben megemelt jegybanki kamatok hatására a jelzáloghitelek esetében is hónapokon keresztül 10 százalék felett voltak az átlagos kamatok. Nem is csoda, hogy idén áprilisban 73 százalékkal kevesebb jelzáloghitelt vett fel a lakosság, mint 2022 áprilisában.

Ugyanakkor a hitelpiac jelentős visszaesése ellenére sem lehet azt mondani, hogy teljesen megállt volna az élet, elvégre még a tavaly július óta vizsgált időszak leggyengébb hónapjában, azaz idén februárban is több mint 33 milliárd forintnyi új jelzáloghitel került kihelyezésre. Ráadásul ez az érték azóta – ha nem is töretlenül, de – szinte folyamatosan növekszik, és az utóbbi három hónapban már rendre 50 milliárd forint felett alakult.

A viszonylag nyugodtabb piaci körülményeknek köszönhetően a kamatkörnyezet is csökkent valamelyest, így a hitelek is kevésbé drágák most, mint fél évvel ezelőtt. Ha pedig mindehhez még azt is hozzávesszük, hogy a korábbi évekhez képest gyengébb kereslet miatt vannak olyan lakástípusok, melyek esetében az utóbbi időben még csökkentek is az árak, akkor már egyáltalán nem tűnik annyira elképzelhetetlennek, hogy vannak, akik most vágnának bele a lakásvásárlásba. Nézzük hát meg, hogy milyen jelzáloghitel-ajánlatokkal találkozhatnak ők most a piacon.

Aktuális ajánlatok

A különböző banki hitelajánlatok összehasonlíthatósága érdekében megnéztük, hogy mekkora havi törlesztőrészlet mellett vehetnénk fel 12 millió forint jelzáloghitelt 20 éves futamidővel. Havi jövedelemnek nettó 300 ezer forintot írtunk be, illetve a különböző kalkulátorok kérdéseire azt a választ adtuk, hogy teljesen egyedül élünk – sem párunk, sem gyerekünk nincsen. A meglévő hitelekre vonatkozó kérdéseket szintén rövidre zártuk – jelenleg semmilyen hitelünk nincsen.

A jelenleg elérhető ajánlatok alapján elmondható, hogy a fenti, képzeletbeli hitelünk esetében a havi törlesztőnk 94 ezer és 112 ezer forint között alakulna attól függően, hogy melyik bankot választanánk. Jelen esetben a Gránit Bank ajánlata tűnik a legkedvezőbbnek: a hitelünk havi törlesztője 94 766 forint lenne, ami 7,14 százalékos éves hitelkamatot jelent (THM 7,50%).

Az általunk megnézett lehetőségek közül az Erste Bank egyik ajánlata tűnik jelenleg a második legjobbnak – ennek felvétele esetén 98 070 forint lenne a havi törlesztőrészletünk (kamat 7,69%, THM 8,02%). A dobogó harmadik fokára a Raiffeisen Bank egyik ajánlata került – az ő hitelük esetében 98 884 forint lenne a törlesztőrészlet, míg a hitel éves kamata 7,8 százalékos lenne (THM 8,09%).

A fentiek fényében elsőre meglepő lehet, hogy az általunk talált legdrágább ajánlatok is a Raiffeisen Banktól érkeztek: az előbb bronzérmesnek kikiáltott banknak van olyan konstrukciója is, ahol a havi törlesztőrészlet 111 464 forint lenne 9,45 százalékos éves hitelkamat mellett (THM 9,87%). A két ajánlat közötti jelentős eltérést egyébként az okozza, hogy az első esetben 10 éves, míg a másodikban 20 éves a kamatperiódus.

Mindenképp nézzünk szét

Talán már a fenti példák alapján is jól látszik, hogy semmiképp sem érdemes az első szembejövő ajánlatot elfogadni, hiszen jelentős eltérések lehetnek a különböző ajánlatok között. Láthattuk, hogy a második helyen álló ajánlat éves hitelkamata mindössze 0,55 százalékponttal magasabb a lista élén álló Gránit Bank ajánlatának kamatához képest, ám a havi törlesztők között még így is 3 304 forint a különbség. (A két ajánlat THM-jei között még csekélyebb, 0,52 százalékpontos a különbség.) És mindezt úgy, hogy egy alacsonynak mondható hitelösszeg törlesztőit hasonlítottuk össze.

És ha esetleg valaki csak legyintene erre a havi 3 304 forintra – ne feledjük, hogy az elképzelt hitelünket 20 évre vettük fel, ennyi idő alatt pedig ez a havi néhány ezer forint is egy jelentős, közel 800 ezer forintos összeget tenne ki a futamidő végére.