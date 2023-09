Újra erőre kap Magyarország egykori slágerhitele? Erre számítson, aki gyorsan akar ma pénzhez jutni

Júliusban a személyi hitelek esetében is csökkent az új szerződések összege, miközben az átlagos hitelköltség mutató minimálisan emelkedett júniushoz viszonyítva. Árnyalja a képet ugyanakkor, hogy a tavaly nyári adatokkal összevetve a személyi hitelek piacán korántsem látszik akkora törés, mint a lakáshitelek esetében.

Júliusban a személyi hitelek esetében is csökkent az új szerződések összege – derült ki az MNB által tegnap közzétett adatokból. A nyár második hónapjában összesen 49 milliárd forintnyi új személyi kölcsön került kihelyezésre, szemben a júniusi 49,7 milliárd forinttal. Ez 1,4 százalékos csökkenést jelent, és a helyzet további érdekessége, hogy az új személyihitel-szerződések összege majdnem elérte az új lakáscélú szerződések összegét (49 milliárd szemben az 50,3 milliárddal).

A dolog nem példa nélküli, sőt, idén februárban (35 milliárd forint személyi hitel szemben 33,1 milliárd lakáshitellel) és márciusban (44,45 milliárd személyi hitel szemben 41,6 milliárd lakáshitellel) az új személyi hitelek meg is haladták a lakáshiteleket, ám összességében azért mégis ennek a fordítottja a jellemző.

Ugyanakkor nagyobb időintervallumot nézve a személyi hitelek piacán nem látszik akkora törés, mint amekkora a lakáshitelek esetében. Sőt, tavaly júliusban 46,7 milliárd forint volt az új szerződések összege, amit a mostani eredmény még meg is halad (+4,9%). Azonban az is igaz, hogy 2022-ben két olyan hónap is volt, amikor az újonnan kihelyezett hitelek összege meghaladta az 50 milliárd forintot (május és június), míg ez idén még egyszer sem sikerült.

Az összegben tehát enyhe csökkenés volt megfigyelhető, de mi a helyzet a hitelköltség mutatókkal? Nos, bár nem jelentős mértékben, de összességében emelkedett a hitelköltség júniushoz viszonyítva: az akkori 19,3 százalékról 19,46 százalékra. Összességében azonban itt is inkább stagnálás látszik: a személyi hitelek átlagos hitelköltség mutatója 2022 novemberében lépte át a 19 százalékos szintet, és azóta folyamatosan a 19-19,5 százalékos sávban mozog.

Brutális különbségek a kamatperiódusok között

Ez az igen magas, közel 20 százalékos átlag úgy jöhet ki, hogy a változó kamatozású, vagy legfeljebb 1 évre fixált kamatperiódusú személyi hitelek esetében brutálisan magas, júliusban például 29,7 százalékos volt az átlagos hitelköltség mutató. És ez még csak nem is a csúcs, májusban ugyanis még ennél is magasabb, 30,6 százalékos hitelköltséget kellett fizetniük azoknak, akik a változó kamatozású hitelek mellett döntöttek.

Többen kevesebbet

A friss jegybanki adatokból az is látszik, hogy idén júliusban 23 529 új személyikölcsön-szerződés született, míg júniusban 23 766, ami mindössze 1 százalékos visszaesést jelent. Tovább árnyalja a képet, ha az új hitelszerződések számát az egy évvel korábbi adatokkal hasonlítjuk össze: 2022 júliusában 20 728 szerződés született, ami 11,9 százalékkal kevesebb a mostani adatnál. Az is elmondható, hogy tavaly nyáron is a júniusi volt az erősebb hónap hitelezés szempontjából, ám a tavalyi adat (22 809 db) akkor is elmaradt az ideitől (23 766 db), méghozzá 4 százalékkal.

A fenti adatokból tehát megállapítható, hogy az új szerződések száma csak a covid előtti állapotokhoz képest mutat csökkenést, ám a 2021-től kezdődő időszakra ez már nem mondható el. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyjából ugyanannyi személyihitel-szerződés születik, csak éppen az igényelt átlagos összeg csökkent valamelyest.

A fenti charton látható, hogy az új személyihitel-szerződések átlagos összege 2019-ben még végig 2 millió forint alatt maradt, a 2 millió forintos határt csak 2020 márciusában lépte át. Ekkor azonban rögtön következett egy gyors zuhanás a covidnak köszönhetően, 2020 augusztusában érve el a mélypontot 1,6 milliós átlagösszegnél. Utána egy bő féléves töretlen emelkedés majd stagnálás következett be. Az átlagos új hitelösszeg tavaly márciusban érte el a csúcsot, amikor megközelítette a 2,5 millió forintot.

Ezután ismét csökkenés következett be, 2022 decemberében már újra 2 millió forint alatt volt az új szerződések átlagos összege. Az idei csúcs szintén márciusban volt 2,2 millió forintos hitelösszegnél.

Nézzük az ajánlatokat

A már megszokott módon megnéztük a hitelintézetek személyikölcsön-ajánlatait is. Ezúttal 2 millió forintos kölcsönösszeget „igényeltünk” a Pénzcentrum hitelkalkulátorának segítségével, feltételezve egy 2 éves munkaviszonyt és egy nettó 300 ezer forintos havi jövedelmet. A futamidőt 5 évre (60 hónap) állítottuk.

A fenti táblázat alapján jelenleg az UniCredit Bank ajánlata tűnik a legolcsóbbnak havi 46 844 forintos törlesztőrészlettel és 2,8 millió forintos teljes visszafizetendő összeggel. A legtöbb ajánlat esetében 50 ezer forint alatt marad a törlesztő, illetve ezek esetében a teljes visszafizetendő összeg is 3 millió forint alatt marad.

Kivételt két bank, a Cetelem és az OTP jelentenek: előbbi esetben durván 53 ezer, utóbbi esetben pedig több mint 55 ezer forint a havi törlesztő, illetve az összesen visszafizetett összeg is 3,2 – 3,3 millió forint. Ismét kiderült hát, hogy nagyon nem mindegy, hol veszünk fel hitelt, hiszen a legolcsóbb és a legdrágább ajánlat között több mint 500 ezer forintos különbség van a teljes visszafizetendő összeg tekintetében. Gondoljunk bele, ez az általunk igényelt 2 milliós összeg több mint negyede.