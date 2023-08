Komoly ballépés most ilyen kölcsönt felvenni? Kevesen számoltak azzal, ami a bankokban folyik

50 milliárd forint fölötti értékben kötöttek júniusban a magyar hitelfelvevők új lakáshitel-szerződéseket, ami már egy reményt ad arra, hogy meginduljon a visszakapaszkodás. A helyzetet azonban kettőssé teszi, hogy a magyarok úgy kezdtek el visszatérni a bankokba, hogy a komoly kamatcsökkenés híre még mindig nem látszik a horizonton. Mi minden következhet most, és mi még az oka a növekedésnek?

Közzétette a jegybank ma reggel a szokásos hitelstatisztikákat mind a lakossági, mind a vállalati piacon, forintban és euróban is. Mi a szokott módon három népszerű hitellel: a lakáscélúval, a személyi kölcsönökkel és a babaváróval foglalkozunk szokásos elemzésünkben. A számokból most is az tűnik ki, hogy egyre sürgetőbb az alapkamat csökkentése, mert bár havi szinten jobbak a számok, az éves összevetés, amit az elemzők sokkal inkább elfogadnak, még mindig nem áll jól a magyar hitelpiac. Ennek ellenére is úgy tűnik azonban, hogy hiába a magas kamatértékek, a magyarok egyszerűen nem várnak tovább a hitelfelvétellel: mégpedig azért, mert nem tehetnek mást.

Nem jó, de már nem tragikus

Nagyon úgy tűnik, hogy lassan elindulhat az a visszakapaszkodás a magyarországi bankokban a lakáshitelezésnél, amelynek igazi betetőzését a szakértők csak a jövő év közepére vagy a végére várják igazán. Ma tette közzé a Magyar Nemzeti Bank a júniusra vonatkozó hitelstatisztikákat, amiből az látszik, hogy ismét növekedést mutattak a lakáscélú hitelek, ezt ábrázoltuk a lenti grafikonon.

Persze éves összevetésben még mindig van honnan és hová visszajönni: tavaly júniusban ugyanez a szám a mostaninak több mint a háromszorosa volt. Idén júniusban 53, míg egy évvel korábban 128 milliárd forint volt a lakáshitelek új szerződéseinek összege. Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy a tavaly júniusi adat már egy brutális zuhanási spirál legelső hónapja volt, ez a mostani adat pedig az elmúlt három hónap legjobbjának számít, vagyis a körülmények ellentétesek a tavalyival.

Indul a rakéta?

Nézzük most meg a másik két, elemzési sorozatunkban megvizsgálni szokott hiteltípust is! Mint a lenti grafikonon is láthatjuk, az előző hónaphoz képest lassú emelkedést mutattak nem csak a lakáscélú-, de a személyi hitelek is, míg a babaváró felébredni látszik tetszhalott állapotából, és ebben az évben először ment 20 milliárd forint fölé az új szerződések összege egyetlen hónapban.

A személyi kölcsönökön valószínűleg az segített, hogy sok család máris elkezdett az őszi iskolakezdésre gondolni, illetve még mindig nagyon népszerű megoldás a nyaralás egy részét vagy akár egészét szabadon felhasznűlható kölcsönből finanszírozni. Mind a személyi kölcsön, mind a babaváró számairól hosszabb elemzést közlünk majd a következő napokban.

Kamatcsökkenés sehol, mégis sorok a bankokban

Talán kevésbé lehet megérteni a magyarok nagy nekibuzdulását a hitelfelvételek terén, ha ránézünk az irányadó kamatokra. Ahogy mindig, úgy most is az egy éven túli kamatfixálás esetében néztük meg a kamatokat, és megint nincsenek jó híreink: a vezető hiteltípusok kamatai még mindig nem akarnak komoly csökkenésnek indulni. A személyi hiteleké éppen lejjebb ment, de a 18 százalékos irányadó kamat még mindig sok, a lakáscélú hiteleké 10,42, a babaváróé pedig jelenleg 13 és fél százalék felett van, apró növekedés után.

Az adatokból nagyjából az látszik, hogy a magyarok durva kockázatot vállalnak. Mivel az alapkamat csökkenésének még se híre, se hamva nincsen, nagyon úgy néz ki, hogy sok család egyszerűen képtelen tovább várni, és magasabb kamattal is felveszi azt a kölcsönt, amelyet pedig sokáig, akár fél-egy évig is halogatott. A másik magyarázat pedig az, hogy mivel a babaváró szigorításával egyidőben, január elsejétől a CSOK-ból csak a falusi változat marad meg, sokaknak muszáj a lakáshitelt is most felvenni, hiszen néhány hónap múlva sokan már se az építkezésbe, se a lakásvásárlásba nem tudnának belevágni.

90-100 ezres törlesztők a bankokban

Végezetül pedig nézzük meg ebben a hónapban is a bankok lakáshitel-ajánlatait! Ahogy mindig, úgy az adatok kinyeréséhez most is a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátorát használtuk, oly módon, hogy a példánkban továbbra is 10 millió forintot veszünk fel, 20 éves futamidőre, és feltéve, hogy van a családban 400 ezer forint jövedelem. Lássuk az eredményeket!

A bankok ajánlataiból most is kitűnik, hogy a nyolc százalékos teljes hiteldíj mutató (közismert rövidítéssel THM) már sehol nem áll meg nyolc százalék alatt, de a kamat is követi ezt. A legkevésbé kedvező ajánlatnál, mint a táblázatban is látjuk, már a 11-et is bőven meghaladja a kamatszint, ami pedig azt eredményezi, hogy egy 10 milliós felvett hitelösszegre a futamidő végére csaknem másfélszeres kamatot kell fizetni, és összesen 24 (!) millió forintot kérnek vissza.

Újra visszatérünk tehát az eredeti problémához, amit a számok is megerősítenek: ha nem lesz kamatcsökkenés, mégpedig minél előbb, akkor a lakáshitelpiac még jó ideig nem jön ki ebből a zuhanásból, amelyben immár egy teljes éve van.