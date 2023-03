Megrohanták a bankokat a nélkülöző magyarok: nem is sejtik, milyen hitelcsapda várhat rájuk

Érdekes ellentmondást figyelhetünk meg, ha megnézzük a napokban közzétett, az év első hónapjára vonatkozó hitelezési számokat. A személyi kölcsönök új szerződései annak ellenére emelkedtek, hogy az átlagkamat immár súrolja a húsz százalékot, és remény sincs a csökkenésére. De vajon miért vesznek fel a magyarok egyre több szabad felhasználású hitelt, ha az folyamatosan drágul?

Megrázták magukat a személyi kölcsönök, hónapok óta először volt pluszban a fogyasztási hiteleknek ez a típusa az MNB nemrég kiadott, januárra vonatkozó adatsora szerint. Most kétféle forgatókönyv lehetséges: vagy a megtakarításhoz nem mernek nyúlni az emberek, vagy az is annyira elfogyott mindenkinél, hogy a fogyasztást is csak hitelekből képesek tovább fedezni - a kamatok azonban nem csökkentek, ami elég brutális adósságspirált is eredményezhet. Nézzük a számokat!

Apró növekedés, de vajon meddig?

29 milliárd forint volt az új személyi kölcsön-szerződések összege januárban, ami 3 milliárddal több, mint 2022 decemberében - ez derült ki a jegybank által a napokban közzétett statisztikákból. Emelkedést már két hónapja nem jegyezhettünk fel ebben a szegmensben, így talán van arra remény, hogy az ilyen típusú szerződések végre ismét elindulnak felfelé. Egyéves távlatban a személyi hitelek még mindig csökkennek egyébként, 2022 januárjában 32 milliárd volt az összeg.

A kölcsöntípus felemelkedési pályája ugyanakkor meglepetés is, ha azt nézzük, hogy mind a kiskereskedelmi forgalomnál, mind a fogyasztás más aspektusainál folyamatos csökkenést jegyezhettünk fel. Adja tehát magát a kérdés: pontosan mire költik az emberek azt a többletet, amit a személyi kölcsönök révén megszereznek maguknak?

Személyi kölcsön: a mundér becsülete

Mielőtt rátérünk az okokra, a szokásoknak megfelelően nézzük a többi hiteltípust is. Az alábbi grafikonon is jól látszik, hogy az év első hónapjában - hitelezés szempontjából - a személyi kölcsönök védték a mundér becsületét, mert a lakáshitelek piacán még mindig csökkenést tapasztalhatunk. És mivel az MNB a múlt héten bejelentette, hogy a kamtcsökkentés megkezdéséhez az infláció tartós zuhanása kell, remény sincs arra, hogy akár az év közepéig ez a piac magához is térjen.

De ennél sokkal durvább, 90 százalékos (!!!) visszaesést produkáltak a babaváró hitelek az év első hónapjában azután, hogy 2022 legvégén a története második legjobb eredményét produkálta. Erre a visszaesésre magyarázat lehet persze az, hogy azgészen az év utolsó napjaiig nem tudtuk, mi lesz ennek a népszerű családi hitelnek a sorsa. Ennek az lett az eredménye, hogy a magyarok megrohanták a bankokat az igénylésekért, csakhogy a 7 milliárdos összeg természetesen így is negatív rekord. A babaváró durva visszaeséséről még fogunk értekezni bővebben is.

Kanyarban sincs a kamatcsökkenés

És akkor most már valóban lássuk a valódi okot, ami egyébként a januárni adatok ismeretében egyben anomáliát is jelentenek. Amint a lenti grafikonon láthatjuk, a személyi kölcsönök átlagmakata (1 éven túli kamatfixálás esetén) 19 százalék fölé emelkedett, vagyis előállt az az érdekes ellentmondás, hogy annak ellenére növekedett a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege, hogy egyelőre a kanyarban sem látszik a kamatcsökkentés.

Brutális törlesztők

Végezetül pedig lássuk a bankok ajánlatait! Amint a táblázatban is szemléltettük, 5 millió forint kölcsönösszegre szinte mág nem találunk olyan ajánlatot, ahol a végül visszafizetendő végösszegben nem kellen még egy-, de inkább kétmilliót "rádobni" az eredetileg felvett kölcsönösszegre. Ennél az is durvább, hogy mivel 300 ezres jövedelemátutalással számoltunk, és nincs olyan ajánlat, amelynek a havi törlesztője ne lenne legalább 115 ezer forint, akkor ez azt jelenti, hogy a havi törlesztőrészlet simán elviheti a keresetünk több, mint harmadát.

Miért veszünk fel több hitelt?

Érdekes felmérni azt is, hogy ha a hitelek tovbb drágulnak, akkor vajon mi az oka annak, hogy egyre többet vesznek fel a magyarok? Erre két magyarázatot látunk jelenleg: az egyik az lehet, hogy azokra a tartós fogyasztási cikkekre költik, amelyeket nem akarnak egy összegben kifizetni a megtakarításból. A másik ok pedig talán az, hogy a megtakarítás is elfogyott, és a brutális élelmiszer-infláció, az élet más területeinek megdrágulásával együtt olyan súlyos terhet ró a magyarokra, hogy csak a további hiteleket látják kiútnak, hogy fedezni tudják a megélhetést. Ez azonban, ha így van, brutális adósságspirált is eredményezhet - ha emiatt nő a következő hónapokban a hitelkitettség, az fizetésképtelenségi eljárások ezreit is magával hozhatja.