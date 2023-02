Elképesztő, ami a hitelekkel folyik: beütött a horrorinfláció, ez most sokaknak fájhat

Nem tudott kikecmeregni a negatív spirálból a személyi kölcsönök piaca 2022 utolsó hónapjában sem. Ennél nagyobb baj, hogy a lakáshitelezésen sem látszik, hogy összekapná magát, de legalább a babaváró szépen teljesített. Megénztük a számokat, mérleget vonunk.

A hónapokat vizsgálva negatív rekordot döntött decemberben a személyi hitelek új szerződéseinek összege, ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank által a hónap első napján közzétett friss adatsorából. A decemberi adatok ismeretében mérleget tudunk vonni a személyi kölcsönök 2022-es teljesítményéről, megvizsgáljuk a friss kamatokat, illetve megnézzük a jelenleg fellelhető legjobb ajánlatokat is.

Negatív rekord

Mindössze 26 milliárd forintot tett ki a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege decemberben. Ez nem csak egész 2022-t vizsgálva negatív rekord, de az is kiderül, hogy utoljára ilyen rosszul csaknem két éve, 2021 februárjában teljesített a lakosság körében ez a hiteltípus.

Az év elejéhez képest 22 százalékkal, az előző év azonos időszakához képest pedig 25 százalékkal kevesebb személyi hitelt hagytak jóvá a bankoknak. Vagyis egyáltalán nem lehet mondani, hogy a személyi kölcsönök végre megtalálnák régi önmagukat, a lakáshitelekkel együtt igen csúnyán lehúzták a teljes hitelezési statisztikát.

Ilyen volt 2022

Nézzük most meg az egész éves eredményeket, hónapokra lebontva! Itt azt láthatjuk, hogy bár a száguldó infláció és a magas kamatok miatt a lakosság valóban "leeresztett" év végére a személyi kölcsönöknél, volt az évnek olyan időszaka, mikor egészen jól ment ez a hiteltípus. A december hozta a negatív rekordot, a pozitívat pedig május: itt 54 milliárdnyi új szerződést kaptak a hitelfelvevők.

Kérdéses, hogy a személyi hitelek piaca vajon visszatérhet-e régi önmagához, és ha kicsit később megnézzük a kamatokat, akkor erre lehet is bazírozni: de a januári értékeknél még a szakértők nem számítanak felpattanásra. Ennek technikai oka is van: január 9-ig igazgatási szünet volt érvényben.

Nagy roham a babavárónál

A lakáshitel és a személyi kölcsön tehát régen látott mélységben vannak, a harmadik gyakran vizsgált hiteltípus, a babaváró azonban rakétázott: a 70 milliárdos, elképesztő összeg azt jelenti, hogy nagyobb az új szerződések decemberi értéke, mint a személyi kölcsöné és a lakáscélú hitelé együttvéve. Ez utoljára 2017-ben fordult elő, azóta egyszer sem.

Természetesen ennek az lehet a magyarázata, hogy egészen december utolsó napjaiig nem lehetett biztosan tudni, hogy a családalapítást segítő támogatást vajon 2023-ban is igényelhetjük-e, ám mivel még két évig biztosan megmarad, újra várható, hogy jelentősen le fog majd esni a szerződések havi értéke. Annyiban mindenesetre segített, hogy a hitelezést kicsit helyre tudta pofozni.

Végre jön a kamatcsökkenés?

Amint a tegnapi, lakáshitelekkel foglalkozó elemzésünkben már írtuk: sok százezer magyar lélegezhet fel, mert végre - ha minimális mértékben is - csökkenni kezdtek az egy éven túli kamatfixálásban a kamatok. Vagyis aki mindeddig kivárt, az jól is járhat a hitelfelvétellel - persze kérdéses, hogy az óvatosság nem diktálja-e azt, hogy várjunk még egy kicsit.

A személyi hitelek átlagkamata 0,25%-ot csökkent az előző havi adathoz képest, ami még mindig nem az igazi, de esélyt ad arra, hogy akár trendforduló következzen. Itt viszont érdemes azzal számolni, hogy ha még velünk marad az infláció, az újabb kamatemeléseket hozhat, bár a jegybank is megígérte, hogy végzett a kamatemelési ciklussal - de egy elszálló áremelkedés esetén vélhetően nem lesz más választása.

Brutális törlesztők

Végezetül pedig nézzük meg a bankok ajánlatait, ahogy minden hónapban tesszük! A táblázatban látható, hogy a kamatcsökkenés egyelőre nemigen érezhető az ajánlatokon: egy 3 millió forintos, 5 éves futamidőre felvett kölcsön törlesztője nem áll meg 115 ezer forint alatt, és már azon is régen túl vagyunk, hogy "csak" a dupláját kelljen visszafizetni a felvett összegnek a futamidő végével - sokkal inkább 2,5-3-szoros végösszegeket látunk.

Kiderül az is, hogy a THM és a kamat sajnos továbbra is azon a szinten vannak, ahol a fejenként 300 ezret kereső család tagjai nem kétszer, hanem nagyon sokszor átrágják és meggondolják, hogy vegyenek-e fel kölcsönt: 600 ezres nettó fizetés esetén ez a család havi jövedelmének több, mint a hatodát jelenti a törlesztésben.

A jelenlegi súlyos gazdasági helyzetben továbbra is mindennél fontosabb, hogy minden eddiginél óvatosabbak és körültekintőbbek legyünk, különösen, ha több évre szóló hitelt veszünk fel. A pénzügyi tervezés során nagyon fontos, hogy a pénztárcánknak, anyagi helyzetünknek leginkább megfelelő hitelt válasszuk, amely akkor sem okoz majd gondot, ha a dolgok a mostaninál is rosszabbra fordulnak. Ebben azonban, ahogy mindig, most is nagy segítség a Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátora, melybe beírva a kondícióinkat, máris számos ajánlat közül válogathatunk.