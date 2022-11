Kegyetlen hitelcsapdába sétálhat rengeteg magyar: erre kevesen gondolnak, milliókat bukhatnak el

Reichenberger Dániel Link a vágólapra másolva

A lakáscélú hitelek és a személyi kölcsönök mellett a babaváró hitel új szerződéseinek összege is mélyrepülést mutatott be szeptemberben az előző vizsgált hónaphoz képest. Nagyon úgy tűnik, hogy a magyarok tényleg mindenfajta hitel felvételét háromszor is meggondolják, a babaváró esetében ráadásul egészen komoly büntetéssel is szembe kell nézni novembertől, ami újabb szabadesést hozhat majd.

Az augusztusi fellendülés után újra visszaesést mutat a babaváró kölcsönök újonnan megkötött szerződéseinek összege. Ez abból az összesítésből derül ki, amit az MNB nemrég közölt a szeptemberi vizsgált hónapról. Hasonlóan tehát az összes vizsgált hiteltípushoz, a babavárót is utolérte a hitelkrach, ami a vágtató, egyelőre pedig nem is nagyon lassító infláció és a háború okozta mikroválság miatt van Magyarországon. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ennél is sokkal nagyobb baj, hogy aki ebben a hónapban, tehát novemberben venné fel a babavárót, már egészen brutális büntetést kell, hogy kifizessen abban az esetben, ha nem teljesítené a feltételt, vagyis nem születik legalább egy gyerek öt éven belül. A büntetés mértéke január óta mindig félmillió forinttal ment feljebb, tehát a júliusi 6,94 százalékos büntetőkamatról novemberre már 9,74-re ugrott a szám, így hatmillió forintos büntetést kockáztat, aki novemberben veszi fel ezt a támogatott kölcsönt, és öt év alatt nem teljesíti a feltételeket. A harmadik legrosszabb idén Szeptemberben 32,17 milliárd forintnyi új babaváró-kölcsönt vettek fel a magyar családok, amint ez kiderül az MNB statisztikáiból. Megvizsgálva az év kilencedik hónapjában kötött új babaváró-kölcsönszerződések összegét, az látszik, hogy 2022-ben mindössze kétszer, januárban és februárban volt ennél az eredménynél gyengébb az új szerződések összege. 2019 óta idén májusig összesen mintegy 1827 milliárd forintnyi babavárót vettünk fel, ami ha feltételezzük, hogy a maximális összeget (10 millió forint) kapják az igénylők, akkor az jön ki, hogy 183 ezer házaspárnak jelentett segítséget. A márciustól megindult igénylési roham azzal magyarázható, hogy a vágtató infláció, és az emiatt bejött nehéz gazdasági helyzet miatt kétségessé vált, hogy ez a kedvezményes hitel velünk marad-e a következő évben is, és a kormány egészen nyárig várt a bejelentéssel, miszerint 2023-ban is számíthatunk erre a kölcsönre. Brutális büntetések a horizonton Kérdés azonban, hogy ki fogja egyáltalán felvenni ezt a kölcsönt, ha tisztában vannak a kockázatokkal is? Azok ugyanis egyre sötétebb felhőket festenek a családot tervezők eddig talán rózsaszín egére: idén januártól folyamatosan emelkedett a büntetési összeg mértéke azoknak, akik öt éven belül nem teljesítik a feltételt, vagyis legalább egy gyermek világra hozatalát. A referenciakamat júliusban "mindössze" 6,94 százalék volt, novemberre azonban elérte a 9,74-et, ez pedig azt jelenti, hogy akik novemberben vennék fel a babavárót, 6 millió forint büntetést kockáztatnak, akik pedig decemberben fogják, azok ennél is többet, összesen 6,5 milliót. Összehasonlításul érdemes megemlíteni, hogy 2019 júliusa (a babaváró "megszületése" volt ekkor) és 2021 vége között egyszer sem volt több a büntetési összeg, mint 2 millió forint. A fenti grafikonon nem a referencia-, hanem az MNB által közölt átlagkamatokat látjuk. Ebből az derült ki, hogy az infláció miatt elszálló alapkamat nem tesz jót a hitelpiacnak: a lakáscélú hitelek átlagkamata 8,%-al, a személyi kölcsöné 16%-al, lakásfelújításra és korszerűsítésre felvehető hitel esetében pedig 11% átlagos hitelmutatóval kell számolnunk. Minden hitel visszaesést mutat Ennek tudatában pedig már nem is nagyon lehet azon csodálkozni, hogy a lakáshitelek, a személyi kölcsönök és a babaváró piacán is újra mélyrepülés kezdődött. A személyi kölcsönöknél azért is különösen érdekes a visszaesés, mert a szeptemberi hónap mindig nagyüzem: az iskolakezdés, a felújítások és más kiadások miatt eddig a legtöbb évben komoly roham volt az ilyen hitelekért. A lakáshitelpiacon a kereslet visszaesése akkor érthető, ha megnézzük, hogy van olyan ajánlat, amelynél már a felvett összeg másfélszeresét kell visszafizetni, a babavárót pedig jelen cikkben már részletesen taglaltuk. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy az elszálló rezsi- és élelmiszerárak miatt a magyarok nem is kettőt, hanem inkább hármat húztak a családi vagy egyéni költségvetés nadrágszíján, és csak a legutolsó esetben fordul most meg a fejükben, hogy hitelt vegyenek fel, újabb komoly összeggel és súlyos kamatokkal terhelve a saját pénztárcájukat minden egyes hónapban.

Címlapkép: Getty Images

