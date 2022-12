Súlyos hitelválság van Magyarországon: ráfizet, aki ezzel nem számol

Újabb negatív rekordot jegyezhet a lakáshitelezés új szerződéseinek összege: 2022 októberében már 60 milliárd forintnál is kevesebb lakáscélú hitelt vettek fel a magyarok, ami most már igen jól mutatja, hogy vége a 2019-ben indult hitelbummnak. De jöhet-e egyáltalán visszarendeződés, mi lesz a lakáshitelekkel?

Ismét brutálisat zuhant a magyarok hitelfelvételi kedve októberben: a lakáscélú hitelek új szerződéseinek összege immár 60 milliárd forint alá csökkent, ami természetesen újabb negatív rekord A tavalyi év azonos hónapjával összehasonlítva pedig 45%-al kevesebb ez a jegyzési érték, ami igen jól mutatja, hogy a magyarok nem csak a nagyon magas kamatoktól ijedtek meg, de egyszerűen rettegnek magától a hitelfelvételtől is. Hogy a hitelfelvételi boom véget ért, mostanra teljesen világos, de mi jöhet ezután? Van-e még visszaút, ha végre csökkenni kezdenek a kamatok? Megnéztük a legfrissebb számokat, melyeket a jegybank tett közzé.

Negatív rekord

2022 októberében 59 és fél milliárd lakáscélú hitelt vettek fel újonnan a magyarok, amely érték negatív rekordnak számít nem csak az idei évben, hanem egészen másfél év óta. A brutális visszaesés magyarázható egyrészt a kamatok folyamatos emelkedésével, de azzal is, hogy a magyarok már nemigen mernek hitelt felvenni a negatív gazdasági hangulatban, a szorongató infláció és a rezsiemelés közepette.

Grafikonunkon egyedül a lakáscélú hitelek új szerződéseinek összegét szemléltetjük: a lefelé zuhanó görbén teljesen jól leolvasható, hogy 2022-ben a magyarok hónapról hónapra óvatosabbak, még akkor is, ha nem is új vagy használt lakás vásárlására, hanem felújítási célokra vennék fel. Nem is kétszer, de háromszor meggondoljuk, kell-e a családi költségvetésnek még egy súlyos adósság, még egy visszafizetni való, havi szinten jelentkező inkasszó.

Lassan várható egy visszarendeződés

A magyarok félelmei persze teljesen jogosak, ha ránézünk az átlagkamatok alakulására. Látványos a változás a személyi kölcsönöknél is, de a lakáshitelek sem panaszkodhatnak. A lakáscélú hiteleknél a szeptemberi 8,86 százalékról 9,78-ra ment fel az átlagkamat, a felújítás-korszerűsítés esetében viszont jó hír, hogy két tized százalékot lejjebb ment ez az érték. Ez már az előszele lehet a hamarosan következő kamatcsökkenésnek, mely a várakozások szerint követni fogja a jegybank kamatemelésének befejeződését.

Rémisztő törlesztők

A kamatok további emelkedése persze azt is megaával vonzotta, hogy a bankok ajánlataiban is komoly drágulások történtek. A múlt havi ajánlatokhoz képest most már annak is örülünk, ha egy ajánlatnál csak a másfélszeresét kell visszafizetnünk annak, amit felvettünk. A táblázatból kiderül, hogy már a "legolcsóbb" ajánlat esetében is 25 milliót kér majd vissza a bank (10 milliós felvett összeg esetén), ami 150%-os "pluszt" jelent. A már említett óvatosság azért is tetten érhető, ha megnézzük, hogy már havi törlesztőrészletet nem találunk 85 ezer forint alatt. Mivel a hitel felvételét úgy állítottuk be, hogy a kereset a 400 ezer forintot eléri, a 85 ezres törlesztő így már több lenne, mint a család bevételének ötöde. Nem csoda hát, ha visszaesett a hitelezés, nagyon sokan egyszerűen már nem merik ezt bevállalni.

Ebben a nehéz gazdasági helyzetben tehát a magyarok nagyon komolyan átgondolják, hogy vegyenek-e fel bármilyen kölcsönt, de az is látszik, hogy sokan csak most tudják megoldani a lakásvásárlást, esetleg nem akarják azt sem megvárni, hogy még jobban megdrágulnajanak a hitelek. Ha Te is most vennél fel hitelt, akkor az elmúlt hónapokhoz hasonló óvatosság, körültekintés és sok kutatómunka szükséges ahhoz, hogy ne rokkanj bele anyagilag a hitelbe, ha felveszed. De mint mindig, most is rendelkezésedre áll a Pénzcentrum kalkulátora, amely összegyűjti a legjobb ajánlatokat számodra, ha a saját hitelparamétereidet írod be. A kalkulátor segít óvatosan, körültekintően választrani, hogy a legjobb döntést hozhasd meg.