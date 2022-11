Lízingszövetség: jövőre sem szabadulhatunk a magas kamatoktól

A Magyar Lízingszövetség 16%-os emelkedésről számolt be a tavalyi évhez képest az ellátási láncok, az infláció, a gyengülő forint kumulált drágító hatások ellenére, ezzel szemben a darabszámban csökkenés jelentkezett. A romló gazdasági környezet és az egyre emelkedő kamatkörnyezet, nem tudni előre milyen hatással lesz az autópiac és autófinanszírozás eredményeire, de továbbra is nagy finanszírozási igény figyelhető meg a kis és középvállalkozásoknál. A Lízingszövetség szerint a sok nehézség ellenére készen kell állni új termékekkel és konstrukciókkal a jövő évben.

Kőszegi László, a Magyar Lízingszövetség főtitkára nyitotta meg a Lízing Szakmai Napot, aki kihívásokkal és nehézségekkel teli jövő évet jósol a lízing szakmának. Mégis pozitívan néz előre, szerinte a támogatott konstrukciókkal és az innovatív termékekkel továbbra is fenn tud maradni a szakma.

„Úgy gondolom a lízing szakma nagy nehézségekkel és magas kamatszinttel nagyon nagy kihívásokkal teli évnek néz elébe, de mindenképpen számítunk arra, hogy egyrészt euró alapon, másrészt támogatott konstrukciókkal, harmadrészt pedig innovatív termékekkel továbbra is fenn fog tudni maradni ez a szakma. Az egész világon a lízing újragondolásra kerül, a tulajdon szerepe folyamatosan csökken, a használat szerepe folyamatosan nő és ez a hozzáállás Magyarországra is be fog törni – erre kell készülnie a lízing szakmának a főtitkár szerint.



A főtitkár megnyitó beszéde után a magyar lízingpiacon megfigyelhető kettő hatással kezdte előadását Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke. Beszámolójából kiderül, hogy 16%-kal nőtt a lízingpiaci kihelyezés, az állomány forintban is 11%-kal emelkedett, ezzel szemben a szerződések darabszáma 14%-kal csökkent. Ügyfelek tekintetében nincs nagy elmozdulás: továbbra is a KKV szektor teszi ki a lízingpiac nagy részét 70%-kal, ezt követik a nagyvállalatok, végül pedig a lakossági szektor. Az előző évhez képest a legtöbb üzletágnál stagnálás vagy növekedés figyelhető meg, míg a 2019-es teljesítményekkel szemben nőtt a mezőgazdaság.

A mezőgazdasági szektort egyértelműen győztesnek tekintem, de a flottát is ide sorolnám, ami gyakorlatilag válságálló termékünk, stabil darabszámban mozognak. Azt gondolom, hogy a keresletünk annyira nem esett vissza, a szállítási láncok azok, amik befolyásolták a tavalyi és ezen év teljesítményét. A lakosság eltűnésével a vállalati szolgáltatások, illetve a cash flow kímélő megoldások iránti fordulás miatt úgy gondolom ez szintén stabil, és a növekedés el fog indulni, ha autókat is lehet finanszírozni. Ami nagyon megsínylette a pandémiát, nagyon nagy visszaesést mutatott magához képest, de kezd magára találni - ez az új szegmensünk, a retail autó flotta

– számolt be róla Zs. Nagy István.

2022-ben sok kihívással kellett szembenéznie a lízingpiacnak, de történtek előrelépések, és lezárultak sikeres projektek. Felfutott Széchenyi Lízing, sikeresen működtek az EXIM termékek és az oktatásra is nagy hangsúlyt helyeztek. A jövő évre nézve még sok a kérdőjel. A szállítási láncok ugyan javulást mutatnak a múlt évhez képest, a kereslet azonban csökkent, emellett az árfolyam alakulása is aggodalomra ad okot. De az elnök szerint a nehézségek dacára készen kell állnia a lízing piacnak új termékekkel és új konstrukciókkal.

Lassuló infláció és az árfolyam konszolidációja várható 2023-ban

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője a makrogazdasági kitekintőjében bemutatta a magyar és az európai gazdasági helyzetet. A középtávú növekedési kilátásokat nagyon bizonytalannak írja le, az inflációs csúcs is még mindig előttünk van, hosszabban elhúzódó tetőzés várható. Előrejelzése szerint 2023 első negyedéve lesz a legnehezebb a növekedés szempontjából, főként a háztartásokat érintő energiaszámlák és a vágtázó infláció miatt. A második negyedévétől viszont már fokozatosan lassulhat az infláció és a magyar gazdaságban is elindulhat a fellendülés, de a konszolidáció csak 2024-re várható.

A forint leértékelődése veszélyeztetheti ezt a folyamatot, de a múlt hónapban bevetett monetáris politika eszköztára és a mostani extrém magas kamatszint stabilizálhatja az árfolyamot. Véleménye szerint a forintot igazán a fizetési mérleg javulása és az EU-val való megegyezés segítheti.

A jövő évre jósolt gazdasági kilásokról és 2023-ban elérhető támogatási konstrukciókról Jeneiné Gerő Henriett, főosztályvezető asszony számolt be. Céljuk, hogy megfelelő likviditási forrás legyen elérhető jövőre is a cégek számára. A Széchenyi Kártya Program jelenleg is fut, amiben több lízing cég is részt vesz, de olyan programok is elérhetők lesznek a jövő évben, mint az MFB Gyármentő Likviditási Garanciaprogram, az Eximbank Gyármentő Beruházási Hitelprogramja, valamint a Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program.