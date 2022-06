Retteghetnek a júliustól a magyar hiteligénylők? Küszöbön a drasztikus kamatrobbanás

Jövő hónaptól jelentős mértékben fog emelkedni a thm maximuma. Ez lakossági hiteleket és a hitelkártyák költségeit is jócskán megdrágíthatja. A törvényi szabályozás szerint a teljes hiteldíj mutató maximuma mindig a jegybanki alapkamatot követi le, így annak emelkedése értelemszerűen a bankok mozgásterét is tágítja. A hitelkártyák thm platfontja ennek megfelőlen már a 45 százalékot, a személyi kölcsönöké pedig a 30 százalékot is megközelítheti júliustól.

A törvény 2012 óta maximalizálja a bankok által megállapítható teljes hiteldíj mutató, azaz a thm maximális mértékét. A maximális thm-et mindig az adott naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat határozza meg, azaz január 1.-től Június 30.-ig annak mértéke a tavaly december elsején érvényben lévő irányadó alapkamathoz idomul. Mivel akkor ez 2,10 százalékos volt, azóta viszont a lassan egy éve tartó, állandó kamatemelési ciklus hatására igencsak kilőtt alapkamat.

Az MNB szinte folyamatos alapkamatemeléseinek hála június elsején 5,90 százalékon állt a jegybanki alapkamat. Ez pedig azt jelenti, hogy az ez által meghatározott thm-plafon is drasztikusan nőni fog. A július 1. és december 31. időszakban pedig ennek megfelelően a személyi kölcsönök thm-je a 30, a hitelkártyáké a 45 százalék körüli szintet is eléri.

Durva változás jön a magyar bankokban

Mivel ugyanis az alapkamat röpke fél év alatt 2,10 százalékról 5,90 százalékra nőtt, a teljes hiteldíj mutató maximuma is ugyanekkora mértékben növekszik július első napjától. A személyi hitelek maximális hiteldíjmutatója így 26,1 százalékról 29,9 százalékra nőtt az év hátralévő felére.

Persze ez nem jelenti azt, hogy a bankok egyik napról a másikra 30 százalék közeli thm-el kínálnák majd hiteleiket. Hiába nőnek ugyanis hónapról hónapra a személyi kölcsönök piaci kamatai, elég végignézi a Pénzcentrum kalkulátorában, hogy lássuk, könnyedén találni még a 26,1 százalékosnál nagyságrenddel alacsonyabb teljes hitelmutatóval rendelkező ajánlatokat is

.Ahogy grafikonunkon is látszik, 3 millió forint szabad felhasználású személyi kölcsönt 5 éves futamidőre már 9,25 százalékos thm-el is találhatunk. Egy ilyen hitel esetében 61 636 forintos havi törlesztővel és 3 720 691 forint teljes visszafizetendő összeggel. A tíz legkedvezőbb ajánlat körül a 26,1 százalékot ezzel szemben csak egyetlen ajánlat közelíti meg ugyanekkora hitelösszeggel és ilyen hosszúságú futamidővel számolva. Azonban a teljes hitelmutató mértéke még ennek a 78 241 forintos havi törlesztőt és 4 716 975 teljes visszafizetendő összeget (azaz a legjobb konstrukciónál lényegesen kevésbé kedvező feltételeket) ígérő ajánlat is több mint 5 százalékkal alacsonyabb, mint a törvényileg maximált.

Ez is mutatja, hogy a thm-plafon felső határát megközelítő thm-től az ehhez hasonló hitelek esetében nem igen kell tartani, azzal leginkább csak akkor kell számolnunk, ha kisösszegű gyorskölcsönt igényelnénk, de még az ilyen konstrukciók esetében találhatunk ennél kedvezőbb feltételt kínáló kölcsönöket is.

A hitelkártyáknál is magas lesz a plafon

Hitelkártyák, folyószámlahitelek és áruhitelek esetében a teljes hiteldíj mutató maximalizált mértéke jóval magasabb, mint a személyi hiteleknél. Itt ugyanis a jegybanki alapkamat 39 százalékkal emelt mértéke a mérvadó, tehát jelenleg a thm-plafon 41,1 százalékos. Az emelkedés itt a már a személyi kölcsönöknél is említett - azaz az alapkamat emelkedését pontosan lekövető - mértékű.

Júliustól tehát már 44,9 százalékos thm-el is kínálhatnak ilyen szolgáltatásokat a pénzpiaci szereplői. Ami pedig a hiteligénylők szempontjából aggasztóbb, hogy a bankok a hitelkártyák esetén vlamivel bátrabban élnek is ezzel a lehetőséggel. Már ma sem ritkák ugyanis a 39-40 százalékos thm-el kínált hitelkártyák, így könnyen lehet, hogy a maximum emelése után sztenderddé válnak a 40 százalék feletti teljes hiteldíj mutatóval kínált kártyák is. Talán épp ezért is lehet érdemes sietni az igényléssel, a Pénzcentrum hitelkártya kalkulátorában ugyanis jelenleg még 26,2 százalékos thm-el is találni ajánlatot, azonban a küszöbön lévő drágulás valószínűleg az abban listázott konstrukciók feltételeire is kihat majd.