Az EBKM jelentése: Mi az EBKM (egységesített betéti kamatláb mutató) meghatározása?

A hétköznapi életben is gyakran használatos banki alapfogalmak közül az egyik legfontosabb az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM), amivel, ha ismerjük a jelentését, könnyedén összehasonlíthatjuk a bankok által kínált betéti lehetőségek hozamait. Na de mi az az EBKM és mire jó ez a mutató?

Az EBKM fogalma: Mi az EBKM jelentése?

Az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató, röviden EBKM egy, a betét tényleges hozamát jelző mutató, aminek a segítségével összevethetjük a bankok által kínált betétek tényleges éves hozamait (vagyis az EBKM mutatja, hogy mennyi pénzt sikerül keresnünk azzal, ha betétet helyezünk el egy lekötésben). A magyar pénzintézeteknek kötelességük feltüntetni a betétek EBKM-jét, amikor ajánlatot adnak – tipikus példa erre a lakástakarékok EBKM mutatója, de minden kamatot fizető takarék ide tartozik.

Az EBKM részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve. Korábban csak a kamatok alapján voltak összehasonlíthatóak a betétek hozamai, így előfordulhatott, hogy a rejtett költségeknek köszönhetően a magasabb kamatozású betét kevesebb profitot hozott, mint az alacsonyabb.

Az EBKM és az éves betéti kamatláb nem ugyanaz: míg a kamatlábak általában 360 napra vetítve kerülnek megállapításra (kivétel a devizák közül az GBP, melyet 365 napra), addig az EBKM a teljes naptári évre kerül meghatározásra, így a 365 napos bázison történő számítással az elhelyezett betét után fizetett kamatösszeg magasabb kamatlábat eredményez. Mindez azt jelenti, hogy egy betétlekötés esetén annál magasabb hozamra tehetünk szert, minél magasabb az EBKM. A tőkésítés periódusa sem mindegy – jelentős eltérések várhatóak havi, vagy éves tőkésítés esetén a kamatos kamat szempontjából.

EBKM kalkulátor: Hogyan történik az EBKM kiszámítása?

Mivel már tudjuk, mi az hogy EBKM, érdemes kitérnünk az EBKM kalkulátor működésére is, hiszen a mutató kiszámítása nem tartozik a legegyszerűbb matematikai folyamatok közé. Más EBKM képlet alkalmazandó, ha a betét lejártáig kevesebb, vagy több mint 365 nap áll rendelkezésünkre, vagy akkor is, ha részletekben történik a betét befizetése. Törvényi előírás, hogy a hitelintézetnek közzé kell tennie az EBKM számítás képletét, a kamatozás kezdő- és utolsó napját, illetve a kamatjóváírás időpontját is (pl. havonta, vagy évente).

A lejárat előtti betétfeltörésnek a feltételei is fontos tényezők, hiszen elképzelhető, hogy a lekötött pénzre a periódus lejárta előtt szükségünk lehet – az ilyen feltörésnek a legtöbb esetben díja van, például a jóváírandó kamat elvesztése. Ha valamilyen betéthez állami támogatás is jár, azt is fel kell tüntetni az EBKM információk között. Az EBKM kalkulátor a következő képletekkel számítja ki a mutatót, nézzük, mik az EBKM paraméterei!

EBKM képletek (fentről lefelé: <365 nap; 365< nap; részletben fizetve) (forrás: elemzeskozpont.hu)

1. Kevesebb, mint 365 napos lejárati idejű betét EBKM:

n: a kamatfizetések száma;

r: az EBKM értéke;

ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma;

(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és a betétösszeg visszafizetésének összege.

2. Több mint 365 napos lejárati idejű betét EBKM:

n: a kamatfizetések száma;

r: az EBKM értéke;

ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma;

(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és a betétösszeg visszafizetésének összege.

3. Több részletben történő betétbefizetés EBKM: