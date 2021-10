Rengeteg magyar családnak jár a 42+73 milliós állami támogatás: így kell igényelni

2021. október 4-től a zöld CSOK-hitellel egészült ki a családtámogatási rendszer, így már 42 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz és 73 millió forint kedvezményes hitelhez is juthat egy három gyermeket tervező pár, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek. Két gyermek vállalása esetén legfeljebb 20 millió forint támogatás és 80 millió forint kedvezményes hitel, egy gyermek esetén pedig 13 millió forint támogatás és 83 millió forint hitel igényelhető. Mutatjuk a részleteket, hogyan merítheti ki maximálisan egy magyar család az októbertől elérhető támogatásokat.

Idén október 4-től elérhető a hazai bankokban a Zöld Otthon Program, melynek keretében igényelhető a kamattámogatott zöld CSOK-hitel. A kétgyermekesek 10 millió, a háromgyermekesek pedig 15 millió forintot igényelhetnek, hasonlóan a CSOK-hitelhez, kiegészítve a már eddig ismert családtámogatásokat. A CSOK 2015-ös bevezetése óta ugyanis számos támogatás és kedvezményes hitellehetőség jelent meg és bővült ki. Most ezeket a lehetőségeket tekintjük át, és azt, hogyan lehet belőlük kihozni a maximumot.

Igénybe vehető nagy összegű családtámogatási formák 2021 októberétől:

CSOK és CSOK-hitel

jelzáloghitel-elengedés

diákhitel-elengedés

babaváró hitel

falusi CSOK

nagycsaládosok újautó-vásárlási támogatása

otthonfelújítási támogatás és hitel

lakásáfa-visszaigénylés

illetékmentesség

zöld CSOK-hitel

A legújabb, Zöld Otthon Program keretében igényelhető zöld CSOK-hitel lehetőség kihasználásával akár 70 millió forint hitelösszeg is kapható 25 éves futamidővel. Ebből a CSOK igénybevevőinek - a gyermekek számától függően - legfeljebb 15 millió forintig 0%-os, és a fennmaradó összegre 2,5%-os kamatot számítanak majd. A hitel energiahatékony, BB besorolású új építésű ingatlanokra vehető fel.

Az önerő előteremtésében segíthetnek a vissza nem térítendő támogatások. A legrégebbi családtámogatási forma a 2016-ban kibővített, 2015-ben bevezetett CSOK támogatás és a mellé igényelhető kamattámogatott (3%) CSOK-hitel. Már több mint másfél éve, 2019. július 1-jétől vezették be a babaváró hitelt is, és szintén 2019-től érhető el a falusi CSOK és a nagycsaládosok újautó-vásárlási támogatása. Ebben az évben bővítették ki a jelzáloghitel-elengedési és a diákhitel-elengedési programot is, amelyek még 2018-ban kerültek bevezetésre.

2021. január 1-től érhető el az otthonfelújítási támogatás és a megelőlegezésére február 1-től felvehető kamattámogatott (3%) hitel, illetve a lakásáfa-visszaigénylés és illetékmentesség a CSOK-igénylők számára. Szintén idéntől vehető igénybe a CSOK már tetőtér-beépítésre és emelet-ráépítésre is.

Az olyan típusú támogatásokat, amelyeket előre vállalt gyermekek után lehet igénybe venni (pl. vállalt gyermekre járó CSOK, babaváró), jellemzően csak házasok igényelhetik, a többi támogatásnál ez nem feltétel. A már meglévő gyermekek után - jellemzően már 12 hetes magzat után is - igénybe vehető támogatások: a CSOK, a jelzáloghitel- és diákhitel-elengedés, és az otthonfelújítási támogatás, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. A babaváró hitel is akkor alakul támogatássá, ha megszületnek a vállalt gyermekek.

Három gyermek vállalása esetén igényelhető támogatások és hitelek

A vállalt vagy meglévő három gyermek után vehető igénybe a CSOK. Új ingatlan vásárlásra, építésre, valamint tetőtér beépítésre maximum 10 millió forint, vagy használt ingatlan vásárlásra, bővítésre 2,2 millió forint. A falusi CSOK használt kistelepülési ingatlanra vehető igénybe 10 millió forint összegig, ha a fele összeget vásárlásra, fele összeget felújításra fordítják. Igénybe vehető félösszegű falusi CSOK is, meglévő használt ingatlan felújítására.

CSOK igénybevétele esetén jár az illetékmentesség ingatlanvásárlásra, mely az ingatlanár bruttó 4%-a és az áfa visszaigénylés, ami a nettó ingatlanár 5%-a. CSOK-kal és CSOK nélkül pedig maximum 5 millió forint áfát lehet visszaigényelni új ingatlan építése esetén.

A harmadik gyermek megszületésekor a babaváró hitel támogatássá alakul, ennek összege 10 millió forint. A második gyermek születését követően igénybe vehető az 1 millió forintos jelzáloghitel-elengedés, a harmadik gyermek születésével pedig plusz 4 millió forint. Ez összesen 5 millió forint. Az anyák számára a második gyermek születését követően a diákhitel felét, a harmadik gyermek születését követően az egész tartozást elengedik.

Az otthonfelújítási támogatás legalább egy gyermek esetén jár, maximum 3 millió forint összegig, de legfeljebb a felújítás összértékének fele lehet. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatása pedig 7 személyes autó megvásárlása esetén a vételár felét fedezheti, maximum 2,5 millió forint értékben.

CSOK mellé igényelhető a kedvezményes CSOK-hitel 3%-os kamatra, maximum 15 millió forint összegben, illetve félösszegű falusi CSOK esetén maximum 7,5 millió forint erejéig. A babaváró hitel 10 millió forint összegben, és az otthonfelújítási hitel maximum 6 millió forint összegben 3%-os kamatra.

A legújabb támogatási forma ezeket egészíti ki: a Zöld Otthon Program keretében igényelhető legfeljebb 70 millió forint hitelösszeg energiahatékony új ingatlan vásárlására, építésére gyermek nélkül is. Ennek kamata 2,5%.

Gyermekesek számára a 3%-os CSOK-hitel mellé 15 millió forint 0%-os kamattal vehető fel az NHP Zöld Otthon Hitel (és maximum plusz 55 millió forint 2,5%-os kamattal).

Két gyermek vállalása esetén igényelhető támogatások és hitelek

Két gyermek vállalása, illetve születése esetén sok támogatás és hitel esetén csökken az igényelhető összeg (mint a CSOK, CSOK-hitel, jelzáloghitel- és diákhitel-elengedés, babaváró), illetve a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezménye nem jár. Az otthonfelújítási hitel esetében nincs különbség.

Két gyermek vállalása esetén új ingatlan vásárlásra 2,6 millió forint CSOK vehető igénybe, használt ingatlan vásárlására, bővítésére 1,43 millió forint. Falusi CSOK esetén 2,6 millió vásárlásra és korszerűsítésre/bővítésre. Csak utóbbira a fele összeg, 1,3 millió forint vehető igénybe. A babaváró hitelből 3 millió forint kerül elengedésre, a jelzáloghitelből pedig 1 millió forint. Az anyáknak a diákhitel-tartozásuk felét engedik el. A CSOK igénybevétele esetén ugyanúgy jár az illetékmentesség ingatlanvásárlásra, mely az ingatlanár bruttó 4%-a és az áfa visszaigénylés, ami a nettó ingatlanár 5%-a. CSOK-kal és CSOK nélkül pedig maximum 5 millió forint áfát lehet visszaigényelni új ingatlan építése esetén.

Az otthonfelújítási támogatás is ugyanúgy jár, maximum 3 millió forint összegig, és az ehhez kapcsolható hitel maximum 6 millió forintig.

A CSOK mellé a CSOK-hitel összege már kisebb, maximum 10 millió forint lehet (3%-os kamattal). A Zöld Otthon Program esetében pedig annyi a változás két gyermek esetén, hogy nem 15 millió forint, hanem 10 millió jár 0%-os kamattal, és azon felül 60 millió forint 2,5%-os kamatra.

Egy gyermek vállalása esetén igényelhető támogatások és hitelek

Bár jelentősen kisebb összegek, de egy gyermek esetén is jár számos családtámogatás. A CSOK összege 600 ezer forintra csökken, a CSOK-hitel, jelzáloghitel- és diákhitel-elengedés nem jár. A babaváró hitel ugyan kamatmentessé válik, ha 5 éven belül érkezik gyermek, támogatássá viszont részben sem alakul. Egyedül az otthonfelújítási támogatás és hitel jár változatlan formában egy gyermek esetén.

Az új zöld hitel viszont akár egy gyermekkel, akár gyermek nélkül is igénybe vehető 70 millió forint keretösszegig, 2,5%-os kamattal.

Tehát ha egy család szeretné maximálisan kihasználni a családtámogatásokat, és három gyermeket vállal, akár 42 millió forintnyi támogatáshoz, és 73 millió forint hitelösszeghez is juthat. Ez elméletben úgy lehetséges, ha a megvásárlásra kerülő ingatlan 100 millió forint értékű, első tulajdon, és az anyának is van 2 millió forint diákhitel tartozása. Azonban a támogatások és hitelek nem egy összegben hullnak a család ölébe, így szükség lehet nem kevés önerőre is az elején, illetve megfelelő keresetre, hogy a hitelekhez hozzájuthassanak az igénylők.

Aki két gyermeket szeretne, az 20 millió forint támogatáshoz és 80 millió forint kedvezményes hitelhez juthat, hasonló feltételek mellett. Az egy gyermeket tervezők pedig 13 millió forintnyi támogatáshoz, és 83 millió forint hitelhez juthatnak a családtámogatások maximális kihasználása mellett. A gyermeket nem vállalók pedig 70 millió forint hitelhez juthatnak a Zöld Otthon Program keretében októbertől.