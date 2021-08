Brutális hiteltartozás nyomja rengeteg magyar vállát: csak így menekülhetnek meg a totális csődtől

Magyarországon valamivel több mint 1 millió hitelkártya van forgalomba, ezek THM-jei azonban gyakran a 40 százalékot közelítik. Ezért ha valaki nem törleszti időben költéseit, könnyen óriási bajba kerülhet, teljesen csődbe is viheti magát. Éppen ezért kifejezetten kritikus, hogy jól összeszedetten tisztában legyen mindenki azzal, hogyan finanszírozható leggyorsabban egy hitel: azonnal fel kell hagyni a hitelhalmozással, látni kell az anyagi helyzet minden aspektusát, és ha nagy a baj, akkor akár egyes ingóságoktól is érdemes megválni a törlesztés érdekében.

Magyarországon, 2020 végén 1,22 millió forint hitelkártya volt forgalomban. Ez arányait tekintve igen kevésnek számít még az EU-ban is, a kártyák amerikai népszerűségéhez képest pedig még inkább. Ennek pedig az az oka, hogy sokakat elrettentenek a kimondottan magas, gyakran 40 százalékot közelítő THM-ek.

Ez pedig nem is csoda, ha ugyanis valaki nem törleszti időben a hitelkártyájáról elköltött pénzt, akkor bődületes kamatokkal nézhet szembe. Ha ez bekövetkezik, sokan padlót foghatnak, azon gondolkozva, mégis hogyan fizessék ki a tetemesre duzzadt adósságot. Pánikba esni azonban nem kell, szakértő segítséggel mutatjuk pontról pontra, miként lehet a lehető leggyorsabb visszafizetnek a tetemesre duzzadt hiteltartozást.

1. Hagyd abba a további hitelkártyás hitelhalmozást

Elsődleges fontosságú, hogy aki hitelkártyáz használ, az megértse, pontosan mekkora keretek között gazdálkodhat hónapról hónapra. Ha ugyanis túlszaladunk a kereten, és azt nem tudjuk visszatörleszteni megadott időn belül, akkor a kamatok felhalmozódásával megduplázódhat, de akár meg is triplázódhat a felszámított költések eredeti költsége.

Az első lépés tehát a költségek visszaszorításában, hogy a hitelkártya-használó elfogadja saját pénzügyi kereteit, és nem él olyan életmódot, amit nem tud finanszírozni a fizetéséből. Ebből a szabályból pedig egyenesen következik, hogy az újabb hitelre vásárlásokat

azonnal abba kell hagyni mindaddig, amíg vissza nem veszi az irányítást a hitelkártyája, hitelkártyái felett.

A cél, hogy havonta minden hitelkártya fizetve legyen, máshogy brutálisan veszélyes alkalmazni ezeket. Ha azonban már megtörtént a baj, nagyon valószínű, hogy az anyagi helyzet rendbe hozása nagy áldozatokat követel, de ezt érdemes még idejében meglépni, később ugyanis sokkal rosszabbra is fordulhatnak a dolgok.

2. Gondolkozz nagyban

Mielőtt valaki az agresszív hitelkártya-tartozás törlesztésre adja a fejét, gondolja át pénzügyi helyzetének nagyobb képét. Mindenképpen fontos priorizálni, és azt vagy azokat a tartozásokat törleszteni, amik a legnagyobb veszélyt jelentik a személye jólétére. Ha valakinek nincs alaptartozása, akkor se dőljön teljesen hátra anyagi értelemben, fontos ugyanis hogy legyen az embernek egy olyan vésztartaléka, amiből ha baj, tudja finanszírozni az életét.

A pénzügyi szakértők egyértelműen azt javasolják, hogy amint lehetősége van rá, mindenki halmozzon fel legalább annyi vésztartalékot, ami fedezni legalább hat havi megélhetési költségét. Sok esetben ugyanis a pénztartalékok hiánya miatt az emberek könnyen hitelcsapdába kerülnek.

3. Törlessz, amennyit csak tudsz, minél előbb

Fontos, hogyha megtehetjük, akkor minél hamarabb törlesszük a magas kamatok miatt bekövetkezetett tartozást. A legjobb, ha minél hamarabb kikerülünk a hitel szorításából.

4. Priorizálj a tartozások között

Ha valakinek több tartozása van, akkor érdemes ezeket rangsorolni a szerint, hogy melyiknek mekkora a kamata. Értelemszerűen a hitelkártyáknál nehéz nagyobb kamatú hitelbe beleszaladni, úgyhogy ha sajnálatos módon ez besikerült, akkor törekedni kell arra, hogy ezt a tartozást futtassuk ki először. Ez ugyanis a legköltségesebb, úgyhogy ha valaki a legmagasabb kamattartozásoktól megszabadul, akkor többet spórolhat.

5. Mindent a cél érdekében

Szakértők azt javasolják, hogy ha valakinek elszalad az adóssága, érdemes akár a megtakarításokba is belenyúlni, hogy megóvjuk magunkat a minél nagyobb eladósodástól. Ha valakinek tehát van megtakarítása, érdemes beáldoznia belőle, hogy kifizethesse legnagyobb kamatú hitelét minél előbb. Érdemes ugyanakkor arra is figyelni, hogy a megélhetési vésztartalékot lehetőség szerint ne bántsuk, de ha nincs más választásunk, ehhez is érdemes lehet hozzányúlni annak érdekében, hogy elkerüljük a nagyobb bajt.

Ezen felül érdemes azon is elgondolkozni, hogy néhány ingóságunkat pénzzé tegyük. Minden ami érték lehet, kevéssé használt ruhák, cipők, ékszerek, járművek eladása mind-mind segíthet abban, hogy minél előbb kikerüljünk a hitelcsapdából.

6. Hitelkonszolidáció

Ha valakinek elharapódznak a hitelkártya-tartozásai, akkor jó megoldás lehet akár alacsonyabb kamatozású személyi kölcsönfelvételével (az így megkapott) összeggel kiváltani azokat. Ezzel persze nem szabadul meg az ember úgymond a hiteltől, viszont a kamatozás sokkal kedvezőbb. Mint az már korábban írtuk, egy hitelkártya kamatozása 40 százalék körül is lehet, miközben szabad felhasználású személyi kölcsönt már 7-8 százalékos THM-el is találni.

A lényeg tehát, hogy ha olcsóbb a személyi kölcsön, akkor azzal bőven megéri kiváltani a drága hiteltartozást. Ekkor sem szabad természetesen elfelejteni, hogy a hitel, hitel marad, azt is vissza kell fizetni, de mégis sokkal kedvezőbb feltételekkel. Ha ezt meglépi valaki, arra természetesen figyeljen, hogy utána ne költekezzen újra túl a hitelkártyájával, mert akkor könnyen egy soha véget nem érő hitelspirálba kerülhet.

Mit tegyünk, ha túl vagyunk a tartozás kifizetésén?

Mint, ahogy arról már egy korábbi cikkben a Pénzcentrumon is beszámoltunk, a jól használt hitelkártyának számos előnyei vannak a kényelemtől, a pénzkereseti (jutalomrendszer) lehetőségekig. Éppen ezért körültekintő használattal nem kell félni a hitelkártyáktól, de tény, hogy ehhez belátás és sokszor önmegtartóztatás szükséges. Nem kell tehát egy rosszul bekövetkezett tartozás után örökre lemondani a lehetőségről, de érdemes józanul átgondolni a vállalást.