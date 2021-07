Átvételi elismervény minta 2021: Előleg és készpénz átvételi elismervény minta letöltés ingyen

Akárkinek akármit kifizettünk, minden esetben szükségünk lehet egy átvételi elismervény nevű, bizonyító erejű magánokiratra, aminek a célja, hogy igazolni tudjuk vele, hogy egy bizonyos pénzösszeg kifizetésre került.

Az átvételi elismervény egy olyan egyszerű, mindössze néhány sorból álló okirat, amit bármilyen pénzösszeg átadása, átvétele során érdemes elkészítenünk, ezzel mind az átadó, mind az átvevő nyilatkozik arról, hogy megtörtént a kifizetés. Tudd meg, hogy néz ki egy átvételi elismervény minta 2021 évében, mik az átvételi elismervény formai követelményei (készpénz átvételi elismervény, előleg átvételi elismervény PDF formátumban, bármilyen alkalomra.

Milyen esetekben szükséges az átvételi elismervény?

Egy banki átutalás során minden tranzakció nyomot hagy maga után, így akár az átvevő, akár a pénzt átadó személy oldalán merül fel valamilyen probléma, egy egyszerű banki kivonat segítségével bizonyítható akármelyik fél igaza. A készpénzes kifizetések esetében más a helyzet, hiszen, ha nem születik átvételi elismervény, annak a gyakorlatban nincsen nyoma. Konfliktushelyzet esetén sem az átvevő fél nem tudja bizonyítani, hogy nem fizettek neki, sem a készpénzt átadó oldal nem tudja bizonyítani, hogy egy termék vagy szolgáltatás ki volt fizetve (ha csak nem kapott számlát).

Átvételi elismervény kiállítására olyan esetekben van szükség, ahol magánemberek között cserélnek gazdát bizonyos pénzösszegek. Átvételi elismervény kellhet, ha például albérlőként odaadjuk a tulajdonosnak a rezsi árát, vagy ha megtérítésre kerül egy magánjellegű kölcsön, amiről korábban kölcsönadási szerződés készült. Mindig megfelelő biztosíték egy tanúkkal ellátott átvételi elismervény, amit egy bizonyos ideig érdemes megőriznünk, hogy elkerülhessük a félreértéseket vagy ne válhassunk csalás áldozatává.

Mit tartalmaz az átvételi elismervény minta 2021?

Akár készpénz átvételről, előleg kifizetéséről vagy valamilyen tartozással kapcsolatos részletfizetésről van szó, az átvételi elismervény formailag ugyanúgy néz ki. Egy átvételi elismervény a következő adatokat kell, hogy magában foglalhassa:

Az összeget átadó fél adatai (név, születési hely és idő, lakcím, SZIG)

(név, születési hely és idő, lakcím, SZIG) Az összeget átvevő fél adatai (név, születési hely és idő, lakcím, SZIG)

(név, születési hely és idő, lakcím, SZIG) Mennyi pénzt adott át az egyik fél a másiknak?

át az egyik fél a másiknak? Mi a kifizetés tárgya ?

? Mikor történt az adott pénzösszeg átvétele?

történt az adott pénzösszeg átvétele? Nyilatkozat szövege : Alulírott … [átvevő fél neve és adatai] nyilatkozom, hogy … [pénzösszeget] … [dátumon] …-tól [az átadó adatai] átvettem.

: Alulírott … [átvevő fél neve és adatai] nyilatkozom, hogy … [pénzösszeget] … [dátumon] …-tól [az átadó adatai] átvettem. Keltezés, az átadó és átvevő fél aláírása

2 db tanú aláírása és adatai (név, lakcím)

Mikor lehet szükségünk az átvételi elismervény bemutatására?

Egy tanúkkal ellátott, hiteles átvételi elismervény bármilyen jogorvoslati helyzetben bizonyítja a sérelmezett fél igazát. Példának okáért, ha egy régebb óta fennálló tartozást, aminek papíron is nyoma van, készpénzben kifizettünk, mindenképpen kérjük a másik felet egy átvételi elismervény megírására, nehogy a tartozás tényét továbbra is fennállónak tekintse. Ha valamit kifizettünk, de a másik fél továbbra is követeli az összeget, hatósági esetekben mindenképp jó szolgálatot tesz egy egyszerű készpénz átvételi elismervény vagy előleg átvételi elismervény.

Átvételi elismervény minta letöltése

Előleg készpénz átvételi elismervény minta letöltés ingyen elérhető bármelyik magyar oldalon, ahol ezt a lehetőséget felkínálják számunkra, amit akár Word, akár PDF formátumban egyszerűen használhatunk. Ha mindenképpen alaposak akarunk lenni és számít, hogy az átvételi elismervény pontosan passzoljon a saját esetünkhöz, célszerű egy átvételi elismervény minta írása, amit kinyomtatva bármikor használhatunk.