Indul a szigorítás: kamatemelést lengetett be az MNB

A válság és a belőle való kilábalás is teljesen más most, mint a 2008-as válság során volt. Míg akkor hat év alatt, most másfél év alatt, idén nyáron térhetünk vissza a válság előtti kibocsátási szinthez, a bankrendszer pedig ennek egyértelműen a támogatója – mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke a Portfolio Hitelezés 2021 konferenciáján. Az MNB proaktív módon és határozott lépésekkel fog fellépni az inflációs kockázatok ellen (idén 4%-os, akár afölötti infláció lehet 6% körüli növekedés mellett), biztosítva az árstabilitást – jelentette ki. Az első szigorítási lépés júniusban, az Inflációs jelentéssel együtt jöhet.

Az MNB-alelnök arról beszélt: megérte felkészülni egy újabb válságra, a koronavírus-válságban egyetlen pillanatra sem merült fel a pénzügyi stabilitás megingásának a kockázata. Sikerült elérni, hogy a bankrendszer ne a válságkezelés akadályozója, hanem támogatója legyen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Szerinte a bankrendszer minden mutatószám alapján megőrizte stabilitását, nemzetközi összevetésben is erős tőkeelláottsággal rendelkezik, kiváló a likviditási helyzete, a hitelpiac jól teljesített, többek között 500 ezer új hitelszerződést kötöttek meg a háztartások a tavalyi évben. Kijelentette: az előttünk álló kilábalás teljesen más lesz a korábbinál, a magas beruházási ráta (jelenleg mintegy 27-28%) és az alacsony munkanélküliségi ráta ennek fontos pillére lesz. A háztartások fogyasztási kiadása gyorsan helyreállt, a gazdasági kibocsátás pedig már idén nyáron elérheti a válság előtti szintet, szemben az előző válsággal (az előző válságban hat év kellett ehhez). A korábban várt 4-6%-kal szemben 6% körüli GDP-növekedés jöhet idén. Az infláció azonban új tényező a világban, ennek következtében véget ér az ultra laza monetáris politikák kora. Elmondta, valós kockázat van a világban arra, hogy a jegybankok későn reagálnak az inflációra. Májusban 5,1% volt a teljes inflációs ráta, a maginfláció emelkedése pedig tartós inflatorikus hatásokat mutat. Az infláció mérséklődése elhúzódó lehet, az éves infláció 4% körül vagy afölött lehet. Szigorítási ciklusra készül az MNB, első lépése az Inflációs jelentés megjelenésekor várható. Effektív lépéssel fog kezdődni a szigorítási folyamat a rövid oldali kamatok alakításával. A lehető leggyorsabban akarjuk kiiktatni a tartós inflációs folyamatokat - jelezte az MNB alelnöke. Mindez azt jelenti, hogy emelkedő hozamkörnyezetben fog működni a bankrendszer a következő időszakban. A gyors helyreállás mellet a hitelfelvevők fizetés képessége is gyorsan javul. A törlesztési moratórium kapcsán megismételte az alelnök a Pénzügyi stabilitási jelentés fő üzenetét: az MNB nem hosszabbítaná meg általános jelleggel a moratóriumot. A résztevők kétharmada nincs tisztában a részvétel adósságszolgáltatra gyakorolt hatásaival, ezt az információs aszimmetriát is oldani kell. Közben a Világgazdaság konferenciáján Matolcsy György jegybankelnök konkrétan kijelentette: ha a Monetáris Tanács úgy dönt, már júniusban alapkamat-emelés jöhet. Azt pedig a kormánynak még az év végén javasolhatja a jegybank, hogy a most tervezettnél sokkal kisebb legyen a 2022-es költségvetési hiány. Fotó: Stiller Ákos

