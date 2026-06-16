Sokkoló, mi rejtőzött a bozót alatt: felszámolják az illegális sátortábort a vidéki nagyvárosban + Fotók

Hónapok óta érkeztek panaszok Egerben a Szala-patak partján kialakult illegális sátortábor miatt. A területen felhalmozódott hulladék és az elburjánzott növényzet miatt most megkezdődött a rendbetétel, a munkálatok során pedig a vártnál jóval több szemét került elő.

Hosszabb előkészítés után megkezdődött az illegálisan kialakult sátortábor felszámolása Egerben, a Rudivár utca és a Kisasszony piac közötti, Szala-patak menti területen. Az elmúlt hónapokban több lakossági bejelentés is érkezett a helyszín állapotával kapcsolatban, ahol jelentős mennyiségű hulladék halmozódott fel, miközben a sűrű növényzet egyre nehezebbé tette a terület ellenőrzését - írta a a Facebookon Vágner Ákos, Eger polgármestere.

A probléma rendezése érdekében az elmúlt hetekben egyeztetések zajlottak az érintett szervezetek és a terület tulajdonosa között. Miután a tulajdonos jelezte, hogy szeretné rendbe tenni az ingatlant, megkezdődhettek az előkészítő munkálatok.

A munkák előtt a rendőrség, a Felsővárosi Polgárőrség és az egri közterület-felügyelet munkatársai helyszíni bejárást tartottak annak érdekében, hogy a takarítás és a területrendezés biztonságosan valósulhasson meg. A közterület-felügyelet a munkavégzés ideje alatt is folyamatosan jelen volt a helyszínen. A héten megkezdődött a bozótirtás és a növényzet visszavágása, azonban a munkálatok során kiderült, hogy a helyzet súlyosabb a vártnál. Ahogy haladt a terület megtisztítása, folyamatosan újabb hulladéklerakások kerültek elő a sűrű növényzet alól.

A munkálatok során eddig több zsáknyi hulladékot gyűjtöttek össze, és a terület jelentős részét már sikerült megtisztítani. Az előkerülő szemét mennyisége miatt azonban a rendbetétel több ütemben valósulhat meg. A következő napokban folytatódik a terület megtisztítása, ezt követően pedig az összegyűjtött hulladék elszállítására is sor kerül.