Nem kímélte az aszály a karácsony alapélelmiszerét 2024-ben: beüthet a drágulás a magyar boltokban?

Minden egyes évben megjelennek azok az aggódó hangok, melyek az egyik legismertebb alapvető élelmiszer, a burgonya minősége és mennyisége miatt kongatják a vészharangot. Mivel a burgonya sok magyar család karácsonyi asztalán is megjelenik valamilyen forbánan, megkérdeztük a szakértőket, hogy hogy is állunk krumpliból mind mennyiség, mind pedig minőség tekintetében.

A klímaváltozásról már nem csak azt tudjuk, hogy brutálisan forró nyarakat hoz a nyakunkra, hanem azt is, hogy az életünk más szegmenseit is fenekestül felforgatja. A kutatók már többször is figyelmeztettek, hogy számos olyan alapélelmiszer is eltűnhet akár évek, vagy pár évtized alatt, amelyek nélkül milliók a világon az életüket sem tudjék elképzelni. A forró nyaraknak, az aszályos időjárásnak lehet például áldozata a burgonya is - ha pedig ez megtörténik, az a várakozások szerint súlyos élelmezési krízist okozhat majd.

Hiszen a burgonya azért is számít jó alapélelmiszernek, mert bár természetesen ezt is gondozni kell, de sokat lehet belőle szedni a termelni, olcsón lehet tömegek rendelkezésére bocsátani. Megkérdeztük a szakértőket, hogy áll most az ország burgonyafronton, várható-e drágulás, illetve az aszályos nyár utáni termés minőségről is beszélgettünk.

A klímaváltozás lassú gyilkos

Két évvel ezelőtt, amikor a háború miatt szerte Európában általános drágulás ütötte fel a fejét, a burgonya sem volt kivétel. Akkori cikkünkben arról is írtunk, hogy az év végére elfogyhat a burgonya, és a hiányzó mennyiség kapcsán a magyar kereskedelem kénytelen volt az importőrökre támaszkodni.

Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke most azt mondta a Pénzcentrumnak: a mennyiség megfelelő, és várhatóan drágulás sem lesz.

Azt nem lehet éppen kijelenteni, hogy a burgonyaágazatban minden rendben lenne, hiszen az a durva aszály, ami az idén is volt, azért nem adott okot bizakodásra. Emellett azonban szerencsére biztosan nem lesz idén hiány a burgonyából, és az árak is megmaradhatnak egy szinten, nagy drágulásra már nem kell számítani

- fogalmazott az elnök. Elmondta ugyanakkor azt is: a minőség is megfelelő, ami pedig mégsem, az a vásárlók elé már nem is kerül.

A klímaváltozás hatásai természetesen hatással vannak ennek a növénynek a minőségére is, de elmondható, hogy a gyenge minőségű burgonyával a vásárlók már sem a boltokban, sem a piacokon nem találkoznak. Persze, mint az előbb is említettem, nincs minden rendben a burgonyaágazatban, a termelőknek folyamatosan komoly fejfájást okoz a klímaváltozás, és a következő évek sem mondhatók majd könnyűnek

- tette még hozzá Kecskés Gábor.

Olcsóbb, mint tavaly, de a baj nem szűnt meg

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője lapunknak azt mondta: valóban nem lesz drágulás a krumpli esetében, sőt az ár most alacsonyabb is, mint a tavalyi évben volt.

Tavalyhoz képest olcsóbb jelenleg a burgonya a piacon, amelynek fő oka a jól sikerült nyugat- és észak-európai termés, vagyis az EU egészében bőséges kínálat áll rendelkezésre. Tavaly ráadásul egyéb, piaci okok miatt is drága volt a krumpli, jelenleg mintegy 20 százalékkal alacsonyabb árak vannak a nagybani kereskedésben, így várhatóan a fogyasztói árak is mérsékelt szinteken maradnak, emelkedés nem várható. Mindez rávilágít arra is, hogy a magyar termelők számára a fokozott kockázatok mellett a bevételek sem alakulnak ideálisan, ez pedig tovább csökkentheti a következő években a hazai vetésterületet, így a produktumot is

- fogalmazott Braunmüller Lajos. Elmondta azt is, hogy valóban behozatalra szorulunk burgonyából, és az idén is szükség van erre.

Magyarország régóta behozatalra szorul burgonyából, nincs ez másként idén sem. Magyarország egy évben hozzávetőleg 200-240 ezer tonna burgonyát termel, és mintegy 40 ezer tonnát importál. Az elmúlt években megfigyelhető trend, hogy a hazai termelés folyamatosan és érdemben esik, ezzel párhuzamosan pedig a behozatal növekszik. A legfontosabb küldő országok olyan csapadékosabb, északi területek, ahol az időjárási adottságok kedveznek a burgonyatermesztésnek. Így például Lengyelország, Németország, Belgium és Franciaország termel jelentős mennyiségű burgonyát, amelyből Magyarország is importál

- tette hozzá a főszerkesztő. Végezetül elmondta, hogy a minőség valóban megfelelő, ám az aszály komoly problémát okoz, és erre nem látszik még a megoldás.

A minőségre nincs különösebb panasz, a magyar termelés egyre nehezebb klimatikus feltételek mellett is képes jó minőséget előállítani. A mennyiség már problémásabb, az egész régióban csökkent a burgonyatermés, javarészt a kisebb termőterület és az aszályos nyár miatt

- zárta gondolatait Braunmüller Lajos.