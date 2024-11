Így vehetsz kedvezményesen akár balatoni nyaralót is 2025-től: ilyen lehetőség rég volt

Sem az ingatlanpiac, sem a banki szektor egy-egy jelentős szereplője nem számít arra, hogy tömegek indulnának lakástakarék-pénztárt nyitni azután, hogy a jogszabályváltozás után már üdülőre is fordíthatjuk az abban megtakarított összeget. Az már más kérdés lehet, hogy egyrészt hitelt is felvehetünk majd erre a célra, de az ingatlanpiaci szakértő szerint az ügyfelek leleményessége eddig sem ismert határt. Összeszedtük a fontos tudnivalókat.

Számos könnyítés életbe lépett két hete a lakás-előtakarékossági szerződésekkel kapcsolatban. A tervezett változás több mindent érint, erről mi is írtunk már korábban: a legfontosabb az, hogy ezentúl üdülő vásárására, illetve felújítására is használhatjuk a lakástakarékban összegyűjtött pénzt.

A lakástakarék szerződés összegéből telek vásárlása, illetve, lakás, családi ház, vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése volt finanszírozható, üdülő tehát nem. Az elfogadható célok közé bekerül az üdülő vásárlása, építése, korszerűsítése, felújítása és bővítése is. Egy bankot és egy ingatlancéget kérdeztünk arról, hogy szerintük ez a takarékoskodást vajon megdobja-e, több lakástakarék nyílik-e, mint eddig?

Mi változott meg?

Az állami támogatással, 2018 ősze előtt kötött lakás-előtakarékossági szerződések esetén a lakáscélt igazolni is kell, az azóta kötött, állami támogatás nélküli szerződéseknél elégséges nyilatkozni a felhasználásról. A jogszabály azonban kábé két héttel ezelőttig a következőképpen rendelkezett:

Lakáskölcsönt csak kiutalt szerződésre és akkor nyújthat a lakástakarékpénztár, ha a megtakarítási idő elérte a módozat szerinti minimális megtakarítási időt, de legalább a 4 évet és a szerződéses összeg lakáscélú felhasználásra kerül.

Ez a jogszabály úgy változott meg, hogy most már üdülő vásárlására és/vagy felújítására is használhatjuk az összeget. Az új, állami támogatás nélküli szerződéseknél nem kell feltétlenül kivárni a 4 évet, a pénztár akár rövidebb minimális megtakarítási idő meghatározásával is nyújthat kölcsönt.

OTP: nem lesz ettől több ltp-nyitás

Nem számítanak a lakástakarékok nyitásának növekedésére, viszont a meglévő összegekre már hatással lehet a könnyítés - ezt írta a Pénzcentrumnak küldött válaszában az OTP.

Az OTP Banknál már volt ilyen jellegű érdeklődés az elmúlt években, így a felhasználási kör bővülése jó hír az ügyfeleknek, de jelentős mértékű LTP nyitási hullámot ettől nem vár a hitelintézet, inkább a meglévő megtakarítások felhasználására lehet hatással. Úgy látjuk, hogy a piacra hatással lesznek a most bejelentett jogalkotói döntések, de ezeknek az irányát most még nem látni

- fogalmaztak válaszukban. Megkérdeztük azt is, hogy szerintük hogy áll most az üdülők piaca - az, hogy hol van a legtöbb ilyan ingatlan, azért nem lepődtünk meg nagyon.

A legnépszerűbb változatlanul a Balaton környéke, az északi és a déli partja egyaránt közkedvelt. A Velencei-tó és a Tisza-tó is sok vevő kiszemelt területe, egyes esetekben állandó lakhatásra is alkalmas nyaralót keresnek. A Balatonnál nagy a választék, az árak itt a legmagasabbak, olcsóbb lehetőségek a kevésbé ismert területeken találhatók. Az árat nagymértékben befolyásolja a település és az elhelyezkedés. A Velencei-tó közelében 25-40 millió Ft közötti ársávban mozognak a legegyszerűbb nyaralók, egy új állapotút pedig átlagosan 40-60 millió Ft között kínálnak

- tették még hozzá kérdéseinkre küldött válaszaikban.

Leleményes ügyfelek

A Duna House-nál is úgy látják, hogy az ltp-nyitási kedvet kevésbé dobja majd meg az új szabályozás, azt a pénzt viszont, ami eddig az ltp-kben összegyűlt, sokkal megfontoltabban költik majd el az ügyfelek. Arra is kitértek, hogy azért a leleményesség eddig sem hiányzott az ügyfelekből.

A tapasztalatok alapján inkább a meglévő szerződések felbontási kedvére lehet erősebb hatással a frissen megújult jogszabály. Az, hogy mostantól nem csak lakóingatlanra, hanem hivatalosan üdülő vásárlására is fordítható a megtakarított összeg, nem feltétlenül növeli majd az ügyfelek megtakarítási kedvét és lehetőségeit. Napjainkban már annak tudatában köthetnek lakástakarékot az ügyfelek, hogy a későbbi felhasználás során nem szükséges számlával igazolniuk, hogy pontosan mire fordították az összegyűjtött összeget, mindössze annyit kell igazolniuk, hogy a saját nevükön vagy közeli hozzátartozójuk nevén található olyan ingatlan, amelyre fel tudják majd használni a pénzt. Az ügyfelek leleményessége határtalan, és nehezen ellenőrizhető, hogy pontosan mire is költik az így megtakarított összeget

- írták válaszukban. Azt is hozzátették, hogy szerintük nem annyira az üdülők felújítása nyer majd az új intézkedésen.

Az idei évben a megújult otthonteremtési támogatások, valamint a kedvezőbb kamatkörnyezet fokozta az otthonteremtési kedvet, a saját célra vásárlók mellett pedig a befektetők is visszatértek az ingatlanpiacra. A Balaton környéki területen az előző évhez képest 20%-kal erősebb tranzakciószámokról, valamint még a szezonon túl, októberben-novemberben is kitartó keresletről számoltak be a helyi szakemberek, azonban még így sem mondható, hogy igazi reneszánszát élné a nyaralópiac. Abszolút árérzékenynek mondható a piac, jelenleg 100 millió forintos értékhatárig keresnek jó vagy újszerű lakásokat, nyaralókat a Duna House ügyfelei a Balaton északi partján. A felújítás bonyodalmaival továbbra sem szívesen bajlódnának a vevők

- írták még erről.

Mi lesz a hitelekkel?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon hányan élnek majd a hitelfelvételi lehetőséggel, ugyanis az ltp-k bizonyos konstrukciókban hitelfelvételre is használhatóak. A DH szerint az üdülőknél nem volt jellemző a komoly drágulás, mert ha valaki túlárazva akart megszabadulni egy üdülőtől, előbb vagy utóbb azért engedni kényszerült.

Bár a kereslet erősebbnek mondható az idei év során, jelentős drágulást mégsem tapasztaltak az üdülők tekintetében a Duna House ügyfelei. A korábbi évek során piacra került, túlárazott ingatlanok esetében is egyre több tulajdonos engedett elképzeléseiből és a piaci körülményeknek megfelelő árszint meghatározását követően azóta sikerrel értékesítette ingatlanát

- írták válaszukban.

Végezetül elárulták azt is, hogy nyaralóra bár eddig is lehetséges volt a hitelfelvétel, azért nem mindig és nem mindenhogyan engedélyezték az ilyesmit - erre is szélesebb utat nyithat a felújított jogszabály.

Korábban is lehetett nyaralót venni akár lakáshitel felhasználásával is, jelenleg több mint a bankok felénél elfogadott célingatlantípus. Mindazonáltal tény, hogy nem minden típusú ingatlant hiteleznek a bankok, és eltérő feltételekkel nyújtanak kölcsönt, ha nyaraló vagy hétvégi ház vásárlásáról van szó. Mivel kevésbé forgalomképesek ezek az ingatlanok, ezért alacsonyabb is a terhelhetőségük, így a vételárhoz viszonyítva jellemzően kisebb összegű hitel felvételére volt csak lehetősége az ügyfeleknek, vagyis nagyobb önerőre volt szükségük. A lakástakarékban felgyülemlett összeg kiváló kiindulási alap lehet a meglévő önerő kiegészítésére, amely mellé már hitelt is könnyebben kap az ügyfél

- zárták válaszukat a Duna House munkatársai.