Hiába jön a lehűlés, így nem fog érni semmit az öntözés a növényeknek: erre figyelj most

Pár nap és érkezik a lehűlés, az ország több pontján még záporok is várhatók a HungaroMet agrármeteorológiai előrejelzése szerint. Viszont addig még érkezik a 30 fok feletti hőség, melyet néhol fátyolfelhők tesznek elviselhetőbbé. Ennek veszélyeire, a csapadékszegény talaj mellett a légköri aszályra és az UV stresszre figyelmeztet Dr. Hidas András, a mezőgazdasági tudományok doktora.

Az elmúlt napok kisebb záporai ellenére az ország több pontján csapadékszegény talajjal küzdöttek a kertészek. Természetes, hogy ilyen körülmények között bőséges locsolással igyekszünk pótolni a száradó talaj nedvességtartalmát - ez viszont komoly hatással lehet a talajok összetételére:

“A gyakori locsolás egyik következménye lehet a talajszerkezet leromlása. A túl nagy intenzitással és magas vízadagokkal végzett öntözés, különösen fedetlen talajokon, azok szerkezetének rombolásával jár. A talaj eliszapolódik, száradás után pedig cserepesedik. Ezzel gyakran jár együtt még a homokos talajokon is a felszín víztaszító jellege, ami részben ebből a szerkezet károsodásból fakad, de az öntözővíz magas sótartalma is elősegítheti. A következő eső vagy öntözés esetén a víz elfolyik, nem jut a talaj mélyebb rétegeibe" - figyelmeztet Dr. Hidas András, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, egyetemi docens.

A talajvédelem érdekében a lehűlésig tehát gondoskodjunk a rendszeres, de inkább kisebb adagokban történő öntözésről. Kerüljük a locsolást tűző napon, az így kijuttatott víz ugyanis könnyen elpárolog, mielőtt a föld mélyebb rétegeibe érhetne. A legjobb napszak erre a hajnal vagy a kora esti órák.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt a hibát követi most el rengeteg magyar kertesház-tulaj: óriási károkat csinálnak maguknak A legjobb pillanat az öntözésre késő este, éjjel, hajnalban van. Ezzel nem csak vizet spórolunk, de a növényeinknek és a talajnak is jót teszünk.

A szakértő hozzátette, ekkora hőségben különösen nagy veszélyt jelent a légköri aszály is, mely még a leggondosabban öntözött növényeket is fenyegetheti: “Nagy melegben, csapadékszegény időszakhoz társulhat egy további csapás, az alacsony levegő páratartalom! Ez olykor még az öntözött területeken is sanyargatja a növényeket, mivel nem képesek annyi vizet felvenni, amennyit a hőség és a száraz levegő miatt párologtatva elveszítenek. Ilyenkor a megfelelő fejlettségű gyökérzet akkor is életmentő lehet, ha vízben áll a növény.”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Greenman Kft. szakértője már évtizedek óta kutatja a témát. Tapasztalata szerint ilyen körülmények között még a UV stressz is súlyos károkat okozhat, mely ellen való védekezés szintén a talajban kezdődik: “A nagy hőséggel és szárazsággal gyakran jelentkezik a felhőtlen ég, alacsony páratartalommal, ami az UV sugárzást akadálytalanul átengedi. Számos növénynél szükség van az árnyékolásra, különben a levelek, gyümölcsök perzselődhetnek. Emellett az UV stressz ellen némi támogatást nyújthatnak a probiotikumok: A talajélet mikrobiológiai egyensúlyának helyreállítása és fenntartása az aszálytűrés, a talajok vízháztartási jellemzőinek támogatásában kritikus jelentőséggel bír majd a következő évtizedekben!”