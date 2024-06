Légkondi-krach készül Magyarországon: aki nem lép időben, bukja az otthoni hűsölést 2024 nyarán

Legfrissebb összefoglalónkban összegyűjtöttük neked a 24. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról.

Rendkívül sokakat érdekelt a héten, hogy most még nem kell sokat várakozni a klímaszerelésre, tisztításra, de érdemes lépni, mert hamar berobbanhat a szezon. Mint a Pénzcentrumnak megszólaló szakértők elmondták, a szerelési árak valamelyest emelkedtek, viszont fokozódik a piaci verseny a szakemberek között.

De nagyot futott a héten az is, hogy ellentétben a 2023-as évvel, még a tanév befejezése előtt hivatalosan is bejelentették a 2024/2025-ös tanév rendjét. Ebből végre kiderült, hogy a 2024/25-ös tanév 2024. szeptember 2-án kezdődik és 2025. június 20-án ér véget. Sokakat érdekelt a héten az is, hogy szó szerint rémálommá vált a magyarok egyik feltörekvő nyaralóhelye, Málta is, amiről egy ott élő beszámolói alapján azt írtuk: A szigetcsoport valóban jó ár/érték arányú úti cél, de nem árt tisztában lenni, mire vállalkozik, aki odamegy nyaralni, vagy esetleg abban gondolkozik, hogy kiköltözzön...

Több millió magyar kaphat behívót hamarosan: nem lehet várni vele, ez áll majd a levélben

Örvendetes, hogy akár kötelezően is előírhatják a jövőben a szűrővizsgálatokat a felnőtt magyar lakosság számára is, de azért kérdéses, hogy a megnövekedett vizsgálatszámokra felkészült-e az ellátórendszer - így kommentálta lapunknak Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász a kedden elfogadott új egészségügyi salátatörvényt. Az egészségügyi közgazdász azt is elmondta: jó dolog, ha az elhagyott újszülöttek hamar találnak szerető családra, de más irányból még bőven van tennivaló.

Vigyázz, mit tankolsz, milliós kár lehet a vége: egyre többen futnak bele, oda lesz a kocsi motorja

Olvasónk családtagja AdBlue-t töltött az autójuk tankjába, és mivel nem tudta, hogy ezt tilos, elindult a kocsival, ami párszáz méter múlva leállt. Az eredmény milliós kár és egy motorcsere. Elmagyarázzuk miért nem szabad soha az üzemanyagtartályba tölteni az AdBlue folyadékot. Emellett végigvesszük, mi történik, ha benzint tankolunk dízeles autóba, vagy fordítva. Ha szerencsénk van, és időben észleltük a bajt, akkor pár tízezer forintból megúszhatjuk a dolgot.

Kínaiak lepik el a magyar fővárost: itt kezdték újabban felvásárolni a lakásokat

Nemcsak a teraszos vendéglátóhelyek forgalma élénkül meg a nyár beköszöntével, hanem az ingatlanok iránti érdeklődés is. Lassan itt az ideje a mérlegkészítésnek, az összegzésnek, ami 2024. első félévét illeti, és egyben körvonalazódik az is, hogy mire lehet számítani a belvárosi ingatlanpiacon a nyár folyamán.

Esélytelen a nyugdíjkorhatár további emelése Magyarországon? Súlyos adatok láttak napvilágot

Tovább csökkent Európában a várhatóan egészségben eltöltött évek száma, születéskor átlagosan 62,6 évre számíthatnak az uniós polgárok. A friss adatok szerint Magyarországon az átlag ugyanennyi, 62,6 év, amelyet egy újszülött várhatóan egészségben tölthet majd el. Ez azonban hazánkban növekedésnek számít. A nyugdíkorhatárt betöltött korosztály esetében már nem ennyire közelítünk az EU-átlaghoz: az uniós polgárok 9,1 évre, a magyar idősek 7,1 évre számíthatnak.

Sokkoló hírt kapott több millió magyar nyugdíjas: így húztak ki súlyos tízezreket a zsebükből

Szakértők kiszámolták, mennyi lenne most az átlagnyugdíj, ha nem csak az inflációt, hanem részben a béreket is követnék a nyugdíjak.

Tömegével költöznek ezekbe a határ menti falvakba a magyarok: tudhatnak valamit?

Az utóbbi években egymás érték a krízisek, válságok, akár hónapról hónapra is változhatott, hogy a lakosság vándorlása az üdülőtelepülések, az agglomeráció, vagy éppen a nagyvárosok felé fordult. Olyan változások zajlottak le pár év alatt a trendekben, amekkorákhoz máskor évtizedek kellenek. A lakóhely választás most talán nehezebb is, mint valaha. A lehetőségek megsokszoródtak: az infrastruktúra fejlődése miatt a főváros agglomerációja szinte a Balatonig nyúlik, a home office elterjedése pedig sokak számára azt is lehetővé tette, hogy szinte bárhová elköltözhessenek. A Pénzcentrum új cikksorozatában régiónként elemezzük, hogy mely településeken nőtt a lakosok száma leginkább az elmúlt években. Most Nyugat-Dunántúlon a sor, a régiós és megyei toplisták alapján kiderül: hová költözhettek a legtöbben, tehát melyek a leginkább vonzó lakóhelyek ma Magyarországon.

