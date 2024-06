Tömegével költöznek ezekbe a határ menti falvakba a magyarok: tudhatnak valamit?

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Az utóbbi években egymás érték a krízisek, válságok, akár hónapról hónapra is változhatott, hogy a lakosság vándorlása az üdülőtelepülések, az agglomeráció, vagy éppen a nagyvárosok felé fordult. Olyan változások zajlottak le pár év alatt a trendekben, amekkorákhoz máskor évtizedek kellenek. A lakóhely választás most talán nehezebb is, mint valaha. A lehetőségek megsokszoródtak: az infrastruktúra fejlődése miatt a főváros agglomerációja szinte a Balatonig nyúlik, a home office elterjedése pedig sokak számára azt is lehetővé tette, hogy szinte bárhová elköltözhessenek. A Pénzcentrum új cikksorozatában régiónként elemezzük, hogy mely településeken nőtt a lakosok száma leginkább az elmúlt években. Most Nyugat-Dunántúlon a sor, a régiós és megyei toplisták alapján kiderül: hová költözhettek a legtöbben, tehát melyek a leginkább vonzó lakóhelyek ma Magyarországon.

Címlapkép: Getty Images

